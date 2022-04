Itt nyílik meg az ország egyik legnagyobb Aldi-áruháza: ettől lesz még különleges az új bolt

Újabb üzletet nyit az ALDI Magyarországon. Az Egerben nyíló kereskedelmi egység lesz a vállalat első klímasemleges módon üzemeltethető ingatlana, egyúttal a megyeszékhely első ALDI-áruháza. A most megnyíló üzlet közel 1450 négyzetméteres árusítóterével az ország összes ALDI-ja közül is az egyik legnagyobb lesz.

A cég a helyi fogyasztói igényekre is reagálva – megnyitja első üzletét Egerben, a Mátyás király út 138. szám alatt. A vállalat 2021 őszén kezdte el az ingatlan felújítását, amely során az épület teljes gépészete és elektromos hálózata megújult, és energiatakarékos LED-fényforrásokat építettek be. Az autóval érkezőket a többi áruházhoz képest több, összesen 145 kényelmes parkolóhely várja, egyúttal elektromosautó-töltőoszlop is helyet kap majd.

A közel 1450 négyzetméteres árusítótéren zöldség-gyümölcs pult immár a bejáratnál található, így a vásárlók az üzletbe lépve mintegy 120 zöldségből és gyümölcsből választhatnak, amelynek nagy része magyar forrásból érkezik. A tágas eladótér lehetővé teszi, hogy mind a zöldség-gyümölcs pult, mind az „Azon melegében” látványpékség nagy prezentációs felületet kapjon, így kényelmesen elérhető a vásárlók számára.

A látványpékség kínálatában 50-féle frissen, helyben sütött kenyérrel, illetve édes és sós pékáruval – köztük számos laktóz- és gluténmentes termékkel – várja a vásárlókat. A látványpékség modern bútorzatában minden egyes termék külön rekeszben kap helyet, és mindegyik rekesz önzáró ajtóval rendelkezik, a vásárlók pedig a kihelyezett fém fogóeszközökkel választhatják ki a terméket. Az áruház ezzel is a higiénikus és biztonságos vásárlást teszi lehetővé. A hűtőpultokban több mint 40 különböző Kokárdás saját márkás tej- és hústermék várja majd a vásárlókat, amelyek kizárólag magyar alapanyagból, hazai feldolgozásban készülnek, így beszerzésüknek és szállításuknak is alacsonyabb a karbonlábnyoma.

Az új üzlet nem csupán mérete, hanem egyedi zöld megoldásai miatt is kiemelkedő: az ALDI az egész ország területén először ennél az áruházánál alkalmazza legújabb, modern és komplex hűtés-fűtés rendszerét. Ennél a rendszernél egyetlen hűtéstechnikai megoldás biztosítja télen-nyáron az eladótér, a szociális helyiségek és a raktár megfelelő hőmérsékletét, valamint az árucikkek hűtését, amely télen az áruhűtés hulladékhőjének felhasználásával fűti az épületet. A

z ingatlan hűtéstechnikai rendszere, illetve az eladótéren belül a hűtőládák is klímasemleges hűtőközeggel üzemelnek, továbbá az épület energiaigényét 100%-ban Magyarországon előállított zöldáram biztosítja, így az Egerben nyíló új áruház – az élelmiszerlánc magyar hálózatának első üzleteként – klímasemleges módon üzemeltethető.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a régóta fennálló vásárlói igényekre reagálva egy méltó üzletet nyithatunk Heves megye székhelyén. Az új egri üzlet nem csupán a helyi és környékbeli lakosság számára nyújt kedvező árú termékeket és kényelmes bevásárlási lehetőséget 1450 négyzetméteren, hanem országos szinten is kiemelkedik, hiszen a modern épületgépészeti megoldások és a környezetazonos hűtőközeg alkalmazásának köszönhetően ez az első klímasemlegesen üzemeltethető áruházunk Magyarországon

– nyilatkozta Bernhard Haider, a cég országos ügyvezető igazgatója. „Új áruházunk megnyitásával mintegy 25 munkahelyet hoztunk létre Egerben. Emellett számos Heves megyei cég a beszállítónk, például a Stühmer vagy az Ostoros borászat, így számos helyi termékkel is találkozhatnak vásárlóink” – tette hozzá Bernhard Haider.

Az áruházlánc jelentős akciókkal készül, amelyek csak az új üzletben lesznek érvényesek a nyitás időszakában: több mint 30 non-food termék, különböző háztartási cikkek, barkácstermékek, játékok, szórakoztatóelektronikai eszközök lesznek kaphatók a készlet erejéig akár 50%-os kedvezménnyel a korábbi árakhoz képest, de számos élelmiszer is 30-40%-os árengedménnyel lesz elérhető.