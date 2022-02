Az árstop ellenére is rengeteg magyarnak megfizethetetlen a csirke: itt van 5 étel, ami tökéletesen helyettesítheti

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A kormány úgy döntött, február elsejétől 6 termék esetében beavatkoznak az árak alakulásába. A rendelet szerint a hatósági áras termékek között szerepel a csirkehús is, ami sok magyar kedvenc konyhai alapanyagának számít. Sokan örülhetnek tehát annak, hogy az árak most lejjebb kúsznak. A HelloVidék most annak jártunk utána, miként reagáltak erre a lépésre a nagyobb boltok, illetve mit gondolnak az árak alakulásáról a szakemberek. De megnézték azt is, milyen lehetőségek vannak a csirkehús pótlására, ha kevesebbet költenénk rá, vagy tartanánk egy-két húsmentes napot.

ultra magas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% tömegszázalék zsírtartalmú tehéntej. Ennek mentén, ezen termékek ára kedd óta nem lehet magasabb a 2021. október 15-én alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál. A friss rendelet szerint, ha a 2021. október 15. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár nem áll rendelkezésre, akkor a kereskedő által 2021. október 15. napját megelőzően alkalmazott utolsó bruttó kiskereskedelmi árat kell alkalmazni,vagy a Központi Statisztikai Hivatal honlapján 2021. október hónapra vonatkozóan közzétett átlagos fogyasztói árat kell alkalmazni. Az említett 6 alpanyag közül talán a legnépszerűbbnek a csirkehús számít. Nem csoda, hiszen olcsóbb, mint a többi hús, nagyon gyorsan elkészül és rengeteg recepthez felhasználható. A Központi Statisztikai Hivatal adatai is alátámasztják azt, hogy a baromfihús sokkal kelendőbb a magyarok körében, mint például a sertés vagy a marha. A legutóbbi adatok szerint az egyfőre jutó baromfihús fogyasztás 25,2 kg, míg a sertéshús 19,2 kg, a marha, borjú pedig csak 1,1 kg. Jól látszik tehát, hogy valóban sok család asztalára kerül csirkehús, ilyen-olyan formában. Kérdés viszont az, miként hat majd a bevásárlásokra az élelmiszerár-stop, az esetleges mennyiségi korlát a boltokban, vagy az, hogy mindezek mellett egyre nehezebb helyzetben kerül a baromfiágazat. A koronavírus-járvány szinte minden ágazatot megtépázott, nem volt ez másként a baromfi szektorral sem. Szakemberek szerint egyre többen hagynak fel a baromfitermeléssel az ágazatban kialakult, tarthatatlan helyzet következményeként. Erre pedig csak rátett egy lapáttal a most bevezetett élelmiszerár-stop is, hiszen a baromfiágazat a csirkemell és a csirkefarhát miatt érintett az ügyben. Hogyan helyettesíthető a csirkehús? Ha még mindig borsos áron kínálják a csirkehúst az üzletek, érdemes kísérletezni húsmentes fogásokkal. Számos lehetőségünk van arra, hogy a jól megszokott recepteket átvariálva vega vagy vegán módon készítsük el a már ismert fogásokat. Ehhez csak arra lesz szükségünk, hogy kipróbáljuk a legnépszerűbb húspótló alapanyagokat és eldöntsük, melyik ízlik a legjobban. Persze nem lesz olyan ízük, mint a valódi baromfihúsnak, de egy-egy étkezéshez érdemes dolgozni velük, hiszen a belőlük készült fogás attól még kellemes és ízletes lehet. Na, de mire is cserélhetjük ételeinkben a csirkehúst? Megtudod, ha elolvasod a HelloVidék teljes cikkét!

