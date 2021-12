Elképesztő dolog derült ki a magyar kávéfogyasztásról: ez történt az ünnepek alatt

A magyarok többsége ugyanannyit és ugyanúgy kávézik az ünnepek alatt, mint az év során bármikor, sőt, a legtöbben mindig szánnak időt erre a kedvelt tevékenységre – ez derült ki a Costa Coffee és a GKI Digital közös, az év végi kávéfogyasztási szokásokat vizsgáló felméréséből. Az eredmények azt támasztják alá, amit a kávészakértők is évek óta mondanak: a magyarok kávézása a funkcionális, ébredést segítő fogyasztás felől egyre inkább az élménykávézás felé tolódik. Nincs ez másként karácsonykor sem, a karácsonyi menünek a háztartások mintegy felében ugyanúgy része a kávé, mint minden étkezésnek, sőt sokan karácsonyeste is kínálnak kávét vendégeiknek.

Bár a koronavírus miatt sokan vannak, akik idejük nagy részét otthon töltötték az elmúlt másfél évben, a karácsonyi időszakban másként vagyunk otthon: végre átadtuk az ajándékokat, elkészült a menü – utána le lehet ülni egy igazán jó kávé mellett beszélgetni. Úgy tűnik, ez az elfogyasztott kávé mennyiségén mégsem változtat mindenkinél, ugyanis a kutatásában a rendszeresen kávéfogyasztó válaszadók 77 százaléka azt mondta, hogy nem tér el bevett kávéfogyasztási szokásaitól az ünnepek alatt. A válaszadók 16 százaléka kiemelte, hogy ebben az időszakban többet, míg 7 százalékuk kevesebbet kávézik.

A karácsonyi menünek 10-ből 4 válaszadó esetében ugyanúgy része a kávé, mint minden étkezésnek – a válaszadók 10 százaléka még 24-én a karácsonyi vacsora után is kínál a menühöz kávét. Szintén minden tizedik válaszadó kiemelt szerepet szán a kávénak – ők vagy kávékülönlegességekkel készülnek vagy a desszerthez illő kávét kínálnak ezekben a napokban a család és a vendégek számára.

Bár vannak, akik különleges alkalmakkor szívesen fogyasztanak különleges kávét is, azonban nem ők vannak többen. Kiderült, hogy a válaszadók többsége, tízből heten ugyanolyan márkát, ugyanúgy elkészítve fogyasztanak, mint a hétköznapokon. Azért sokan, minden harmadik válaszadó ilyenkor valami specialitással rukkol elő: 11 százalék kávékülönlegességgel, 10 százalék ízesített karácsonyi kávékkal készül az ünnepekre, míg 7 százalék kissé magasabb minőségű kávét választ, sőt van, aki a tejhabosítót is igazából csak ilyenkor veszi elő a konyhaszekrényből.

A kávékülönlegességek, ízesített kávéitalok vásárlása népszerűbbek a nők, mint a férfiak körében, és a kutatás szerint a hölgyek szívesebben készítik és fogyasztják is ezeket ebben az időszakban.

Bár azt gondolhatnánk, hogy karácsonykor jobban van időnk leülni és elmélyültebben kávézni, a kutatásból az is kiderült, hogy mindössze minden ötödik válaszadó szán az ünnepek alatt több időt a kávézásra, kávékészítésre. Ők azt mondják, hogy csak ilyenkor jut több idejük a kávékészítésre, és ilyenkor kísérletezőbb kedvűek is. Akik számára ez fontos (a válaszadók 60 százaléka), azok a hétköznapokban is megtalálják erre az időt. Érdekes módon a férfiak körében magasabb, 66 százalék azok aránya, akik mindig szánnak időt a kávézásra, míg a nők esetében csak 56 százaléknak jut erre ideje. Úgy tűnik azonban, hogy a magyar kávékedvelők egyre nagyobb kedvvel fordulnak az élménykávézás felé a felébredést célzó funkcionális kávézás helyett – ha eddig nem tettük, az ünnepek alatt mindenképp élvezzük ki minden cseppjét egy nyugodtan elfogyasztott minőségi kávénak.