Ki nem találod hol olcsóbb bevásárolni: Angliában vagy Magyarországon?

Újabb kísérletet hajtott végre a G7: ezúttal az Aldi egyik angliai boltjában vették volna meg ugyanazokat a termékeket, amiket itthon, hogy meggyőződjenek arról, hol olcsóbb vásárolni.

A 31 vizsgált termékből 14 olcsóbb Angliában, mint Magyarországon, és sokszor nem is kevéssel. A burgonya, a liszt, a répa és egyes tejtermékek, illetve a jövő szempontjából kulcsfontosságú zabital is jóval olcsóbb - számol be a lap.

Angliában 13 260 forintnak megfelelő fontot, Magyarországon pedig 11 886 forintot fizettünk volna ugyanazért a 31 termékért, ugyanabban a mennyiségben. Az angol Aldi így a kosaruk szerint 11,5 százalékkal drágább, mint a magyar, azaz hiába olcsóbb a 31-ből 14 termék kint, a többi 17 magasabb árszintje ezt bőven ellensúlyozza.

Ugyanakkor egy magyar fizetés 5,6 százalékát viszi el ez a bevásárlás, az angol fizetésnek viszont csupán az 1,6 százalékába kerül. Nem meglepő módon tehát a (nem reprezentatív) összehasonlítás szerint a magyar családnak 3,5-szer nagyobb teher ugyanazt megvenni ugyanabban a boltban, mint az angolnak.

Az viszont hozzá tartozik a teljes képhez, hogy a legtöbb európai országban az élelmiszerekre kisebb mértékű áfa rakódik, míg Magyarországon 5, 18 vagy 27 százalék.