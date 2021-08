Mi folyik az italboltokban? Lassan Magyarország lesz az alkoholisták Mekkája

Egy friss uniós statisztika szerint Magyarországon a legolcsóbbak az alkoholos italok az egész EU-ban, még a románok, bolgárok sem veszik ennyire potom pénzért a sört, bort, töményet. A magyar vásárlók viszont valószínűleg nem úgy érzik: olcsó lenne a boltok italrészlege. Sőt, mintha egyre gyorsabban drágulna minden, főleg a járvány óta. A Pénzcentrum utánajárt, hogy lehet, hogy az Unión belül nálunk a legolcsóbbak az alkoholos italok, a magyarok mégis egyre nagyobb kiadásnak érzik.

A KSH legfrissebb adatai alapján júliusban a szeszes italok, dohányáruk átlagosan 11,1 százalékkal, ezen belül a dohányáruk 18,1 százalékkal drágultak. Az egyre magasabb infláció megmutatkozik az alkoholos italok árában is.

A járvány 2020-ban még nem emelte meg drasztikusan a sör és bor árát, az az utóbbi 5-10 évben stabilan tartja magát. A röviditalok kapcsán ugyanez már nem mondható el. 2011 óta - a KSH által nyilvántartott - Unicum (0,5 liter) 55,8, a fél literes vodka 64,1, és a "gyümölcsaromás szeszesital" (0,2 liter) 75,3 százalékkal lett drágább.

Az utolsó havi átlagár, amit ismerünk, júliusi: ekkor a fehérbor (1,5-2 l) átlagára 618, a vörösboré 666 forint volt. A világos sör (0,4-0,5 l) 225 forint, a minőségi 265 forint volt átlagosan a boltokban. Így a bor 5,6-7,9 százalékkal, a sör pedig 1,4-3,9 százalékkal drágább, mint 2020 júliusában.

Még mindig nálunk a legolcsóbb az alkohol

Bár a magyar vásárlók folyamatosan úgy érezhetik, hogy az alkoholos italok jelentős mértékben drágulnak - ez pedig az inflációs adat szerint így is van - a magyarországi árak még mindig elmaradnak attól, amit Európában lehet tapasztalni. Az Eurostat kimutatása szerint, ha az uniós átlagárat vesszük 100 százaléknak, akkor Magyarországon a legolcsóbbak ahhoz képest az alkoholos italok.

Nem meglepő, hogy az alkoholos italok az uniós átlagárakhoz képest olyan országokban drágábbak, mint Dánia, Belgium vagy Németország, viszont úgy tűnik, északon jelenti a legsúlyosabb kiadást az alkoholfogyasztás. Norvégiában például 2,5-szer drágábbak az italok, mint az unióban átlagosan, Izlandon 139, Finnországban 93, Svédországban 66 százalékkal.

Olcsóságban pedig úgy tűnik, hogy Románia, Bulgária, vagy Szerbia sem veri Magyarországot - nálunk a legolcsóbb az EU-s árakhoz képest az alkohol. Érdekes, hogy 2019-ről 2020-ra jelentős csökkenés mutatkozik az arányban: már 5 éve 80-82 százalék körül mozgott Magyarország, 2020-ra viszont az EU-hoz viszonyított átlagár lecsökkent 73%-ra. Miközben a KSH szerint 2020-ban a szeszes italok, dohányáruk ára 6,9 százalékkal emelkedett.

Az sem lehetséges, hogy hirtelen megnőtt volna az Unióban az alkoholos italok ára, csak itthon maradt ugyanannyi, hiszen akkor néhány másik ország esetében is lenne jelentős eltérés. Azonban az EU-ban csak Észtország statisztikája mutat hasonló változást: 127-ről 119-re javította az arányát. Az EU-n kívül viszont még Törökországban, Norvégiában és Izlandon is nagy "visszaesés" történt, bár az északi országok így is az élen járnak magas alkoholárakban.

Erre az lehet a magyarázat, hogy az árszintet az euróban számított vásárlóerő-paritásból számítják ki úgy, hogy összehasonlítható legyen az adott állam, vagy országok csoportja (mint az EU) árszintjével az Eurostat definíciója szerint. 2019-ről 2020-ra pedig tudjuk, hogy a forint árfolyam gyengült az euróhoz képest. Így valójában nem a magyar alkoholok váltak ennyivel olcsóbbá az EU-n belül hirtelen. Sőt, még nőtt is az áruk forintban - azonban annyival erősebb lett az euró a forintnál, hogy ebből a statisztikából úgy tűnhet: Magyarországon rettenetes olcsóság van.

Az izlandi és norvég korona, illetve a török líra árfolyamával is hasonló történt: sokat gyengült az euróhoz képest 2019-ben. Így nem csoda, ha egy euróalapú számítás során egyik évről a másikra jelentősen olcsóbbnak tűnhet a vizsgált termék az EU-s árszinthez képest.