Vészhelyzet a hazai szőlőkben: terjed az aranyszínű sárgaság a Soproni borvidéken

A hatóság fertőzött területté nyilvánította a soproni Virágvölgyet, ahol egy 1 kilométer sugarú körben már kimutatták az amerikai szőlőkabóca jelenlétét. A gyors terjedés megakadályozása érdekében azonnali védekezést rendeltek el az érintett és környező területeken.

A fertőzés további terjedésének megelőzése érdekében a Soproni Borvidék Hegyközsége a napokban figyelmeztette a szőlősgazdákat: hatósági intézkedés keretében haladéktalanul meg kell kezdeni a fertőzés terjedésében kulcsszerepet játszó kártevő elleni védekezést. A betegség rendkívüli pusztítást okozhat az ültetvényekben, ezért az időben történő beavatkozás elengedhetetlen- írta a Sopron Média.

Ahogy a cikkben olvasható, a rovarok jelenlétéről és fejlődési stádiumáról az ültetvényekbe kihelyezett sárgalapcsapdák adnak információt. Ezek az eszközök alapvető fontosságúak a védekezés megfelelő időzítéséhez. A fertőzésveszély felmérése nemcsak hatósági, hanem termelői szinten is fontos – a Soproni Borvidék Hegyközsége ezért kétféle segítséget kínál:

sárgalapcsapdák biztosítása a termelők számára.

a csapdák begyűjtése és elemzése.

Mint kiderült, ezek a szolgáltatások a hegyközségi irodában, félfogadási időben vehetők igénybe. A kormányhivatal munkatársai közben a fertőzött és az azt övező pufferzónákban végeznek hivatalos felderítést, a terjedés mértékének pontos meghatározása érdekében.

Az aranyszínű sárgaság jelei Az amerikai szőlőkabóca az egyik fő vektora a Flavescence dorée (az aranyszínű sárgaság) nevű karanténbetegségnek, amely teljes tőkepusztulást is okozhat. A fertőzött növények legyengülnek, terméshozamuk drasztikusan csökken, végső esetben kivágásra szorulnak. Ezért a hatóság által elrendelt védekezési kötelezettség nemcsak jogi, hanem gazdasági és szakmai érdek is. A fertőzött tőkén a levelek sárgára vagy a kékszőlők esetében vörösesre színeződnek, kanalasodnak, a hajtás gumis állagú marad, féloldalasan fásodik, a virágokat elrúgja a növény. Az első tünetek a nyár közepén jelennek meg és idővel erősödnek. A szőlőkabóca elleni védekezéssel kapcsolatban a Nébih is közleményt adott ki.

Védekezési kötelezettség: Virágvölgytől Fertőrákosig

A kötelező védekezés területi hatálya a Virágvölgy. Itt egy 1 km sugarú kört jelölt ki a hatóság, amelyet fertőzött területté nyilvánítottak. Ebbe a kijelölésbe beleesik Jánostelep is. Éppen azért, hogy a tovaterjedést megakadályozzák, e terület köré egy újabb, 3 km sugarú körben egy biztonsági (puffer) zónát jelöltek ki. Ebbe a zónába beletartozik Fertőrákos és annak közigazgatási határa is. Nem kötelező, de erősen javallott ezeken a területeken kívül is elvégezni a védekezést!

A védekezés nemcsak a szőlőültetvényekre, hanem külterületi, belterületi, zártkerti ingatlanokra is vonatkozik

Bár a pufferzónán kívüli területeken nem kötelező, erősen ajánlott elvégezni a védekezést a fertőzés megelőzése érdekében. A védekezés ideje: azonnal, ugyanis a kabócalárvák elérték a fertőzőképes stádiumot, így a védekezést haladéktalanul meg kell kezdeni. A növényvédelmi munkát a következő permetezési ciklusban végre kell hajtani.

Ahogy a sporoni hegyközség még írta: a védekezés során kizárólag engedélyezett növényvédő szereket szabad alkalmazni, és minden permetezést pontosan dokumentálni kell a permetezési vagy gazdálkodási naplóban. Ezeket a dokumentumokat a hatóság ellenőrzéskor bekérheti, ezért kiemelten fontos a szabályos adminisztráció. Fontos tudni, hogy kizárólag szakszerűen végrehajtott, igazolt védekezés esetén van lehetőség állami kártalanításra, amennyiben a fertőzés mégis kárt okozna az ültetvényben.