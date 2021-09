Ezeket a kávékapszulákat nem árulja tovább az Aldi: ráfázik, aki a diszkontban vett hozzá gépet?

Hiába keresték a gépükkel kompatibilis kávékapszulákat az Aldiban a Pénzentrum olvasói, a boltlánctól pedig megtudtuk, tényleg kivették a Martello-termékeket az állandó kínálatból. Akinek ilyen gépe van, az az internetről szerezhet be kapszulákat.

Hirtelen eltűntek az Aldi polcairól azok a népszerű kávékapszulák, amelyek egy az üzletlánc által árusított kávégéppel kompatibilisek Több olyan olvasónk is jelentkezett, aki korábban Martello kávéfőzőt vásárolt, de egy ideje hiába kereste a boltban a hozzá való kapszulákat.

Mint beszámoltak róla, több különböző áruházban is jártak, de sehol sem jártak sikerrel:

az egyikben azt mondták a dolgozók, hogy már nem árusítják a termékeket. Így pedig nem tudom, hogy tudnék kompatibilis kapszulákhoz jutni

- mondta egyikük. A Pénzcentrum megkereste az ügyben az Aldi Magyarországot, akik megerősítették, hogy már nem az állandó kínálat részei a vonatkozó termékek, sőt, immár a kávéfőzőket sem árulják:

A megváltozott piaci körülmények miatt az ALDI kivezeti állandó kínálatából a Martello kávéfőzőket és a Martello kapszulákat. A jövőben a Martello készüléket használó vásárlók online, a Martello honlapjáról tudnak kapszulákat vásárolni

- közölték.

A gyártó honlapján is arról tájékoztattak, hogy július 7-től nem lesznek kaphatóak a kapszulák állandó jelleggel az Aldi üzleteiben, de a legnépszerűbb termékeik a jövőben is megjelenhetnek majd ott különféle időszakos akciók, promóciók keretein belül.

Megnéztük a webshopot is, amelynek jelenleg csak egy bizonyos része elérhető magyar nyelven, de így is el lehet rajta igazodni. Mint megtudtuk, a 49 euró feletti (kb. 17 ezer forint) rendelések esetén ingyenes a kiszállítás. Ez alatt pedig 4,5 eurót számláznak ki rendeléskor, ami kicsit több mint 1500 forint. Ami a kapszulaárakat illeti, a 10 darabos kiszerelések 700 forint alatti áron kaphatóak, nagyjából annyiért, mint amibe a hazai Aldikban kerültek.

A magyaroknak érdemesebb lehet 200-asával rendelni, ezek a pakkok kb. 14 ezer forintba kerülnek. Ha mellé veszünk még más ízesítésű 10-es csomagokat is, akkor könnyen összejöhet az ingyenes kiszállítás értékhatára - és jó ideig nem kell kávét venni a gépünkhöz.

Új gépek jönnek, csereprogramot hirdettek

Megkeresésünkre az Aldi azt is közölte, hogy 2021 őszén az áruházlánc megújítja kapszulás kávétermékeit és az amaroy saját márka alatt, az eddig is kapható amaroy Nespresso-kompatibilis kávékapszulák mellé szezonálisan, évente több alkalommal egy új, Nespresso-kompatibilis készüléket is kínálni fog.

Amennyiben a Martello kávéfőzővel rendelkező vásárlók szeretnének áttérni az új, Nespresso-kompatibilis amaroy készülékre, akkor az új amaroy készüléket a készlet erejéig a Martello készülék beszámításával, kedvezményes áron vehetik meg

- tette hozzá az üzletlánc. Mint írták, az akció kezdetének időpontjáról és a részletekről az Aldi saját online és közösségi médiafelületein tájékoztatja majd a vásárlókat.