Kőkemény drágulás a henteseknél: lassan luxus lesz ez a húsféle a magyaroknak

Mennyire esszük és becsüljük meg saját nemzeti prémium húsunkat: a mangalicát? Annyi biztos, hogy éppen egy nagyon nehéz helyzetből lábal ki az ágazat, és az árak is emelkednek. A HelloVidék összeállítása.

Nagyon nehéz helyzetben van a sertéságazat, hiszen az emberre veszélytelen afrikai sertéspestis (ASP) okozta piaci átrendeződés a felvásárlási árakat sok esetben már az önköltségi ár alá csökkentette – közölte Giczi Gergely, az Agrármarketing centrum (AMC) ügyvezető-helyettese a HelloVidék kérdésére.

Tóth Péter, a Mangalicatenyésztők Országos Egyesületének elnöke pedig arról beszélt, hogy a mangalicatenyésztők számának csökkenése összefügg egy generációváltással is. Kihalnak lassan a hagyományos paraszti gazdálkodók. Másodsorban a piac átrendeződésével is magyarázható a csökkenés, hiszen ma már a fogyasztók is elvárnak egy olyan magasabb minőséget, akár termékben, akár a csomagolásban, hozzá a megfelelő igazolásokat, amit egy paraszti gazdaság nem biztos, hogy garantálni tud.

Jelenleg a hazai állatállomány körülbelül 8300-8500 darab tenyészkocát jelent. Tóth Péter szerint ebben is tapasztaltak egy nagy visszaesést:

2018 végén, 2019 elején, nem is a Covid-19 miatt, hanem jellemzően az afrikai sertéspestis miatt is, olyan nagyüzemi piacvesztések voltak az exportban is, amely miatt az akkori körülbelüli 9800-as állatállomány 6500-ra esett vissza. 2019 végétől azonban megállt ez a folyamat, sőt újra növekedni kezdett, így év vége felé el is érheti a 8500-at. Annyi változás azonban történt, hogy ezek az újraépülő állományok már jellemzően a nagyobb termelőknél vannak. Egyre több a 200-500 kocás mangalicatelep, ezek pedig már nagyüzemeknek számítanak.

Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke pedig többek között arról beszélt, hogy az exportárak és a mangalica-termékek árai is nőttek, körülbelül 30-40 százalékkal.

