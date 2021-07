Mi folyik az Aldiban, Pennyben, Sparban? Kezd elfajulni a dinnyeháború: válogathatnak a vevők

Másfél hete megkezdődött a hazai görögdinnye szüret az ország déli térségeiben, így már kapható a magyar görögdinnye a piacok standjain, és a boltokban. Múlt héten már el is kezdték a szupermarketek a dinnyeakciózást, de csak óvatoskodva. Az igazán nagy kedvezményeket mostanra tartogatták: magszegény, fekete héjú, sárgahúsú, mézédes dinnyék kerültek akcióba szinte minden boltban. Mutatjuk a legkedvezőbb dinnyeárakat.

A magyarok kedvenc nyári gyümölcse egyértelműen a görögdinnye: az összes eladott gyümölcs egynegyedét a dinnye adja ebben a szezonban. Az átlagos dinnyefogyasztás 12 kilogramm/fő évente, viszont idén az időjárás miatt ez akár két kilogrammal is emelkedhet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) korábbi közlése szerint. Viszont a kedvelt magyar görögdinnye szakértők szerint a korábbi éveknél magasabb áron kerülhet piacra az inputanyagok és a munkaerő drágulása folytán megnőtt a bekerülési költség miatt. Ezért nem érdemes lemaradni a nagy akciókról! Igaz, nyár végére pedig rendszerint 99 forintos kilós árral is találkozni, viszont addig még biztosan várni kell, és már most is találni kedvező árú dinnyét.

E hét csütörtöktől CBA Prímában 189 forint, a Sparban, Intersparban és a Penny Marketben 149 forint a magyar görögdinnye kilója, a Tescóban 139 Ft/kg, az Aldiban pedig 129 forint! A klasszikus görögdinnyén túl pedig további, különlegesebb fajtákkal is csábítják a boltok a vásárlókat: az Auchanban a magszegény, fekete héjú fajta magyar gyümölcs kilója 188 forint. A Lidlben és az Intersparban a magszegény görögdinnye ára 199 Ft/kg.

Az Interspar az elkövetkező egy hétben sárgahúsú dinnyét is árul 199 Ft/kg-os áron, és mini, illetve bébi görögdinnyéket 189-199 forintért kilónként. Egy darab mézdinnye ára 699 forint, a sárgadinnyét pedig 499 forint/kilós áron adják. A sárgadinnye kilója a Pennyben 399 forint, ugyanannyi, mint hétfőtől a Lidlben.

Innentől álom a 99 forintos dinnye?

A 2021-es év dinnyeszezon szempontból sem szerencsés. Az átlagos dinnyeárak minden év júniusában egyre magasabbról indulnak. 2017-ben 277, 2018-ben 292, 2019-ban 351, 2020-ban 336 Ft/kg-ról indult a görögdinnye átlagos foyasztói ára a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint. 2021 júniusában az induló kilós ár már 390 forint volt: ez 16,1 százalékos emelkedést jelent!

A korábbi években a "dinnyegörbe" júliusban kezdett lejteni, amint a magyar dinnye bekerül a kiskereskedésekbe, és augusztus-szeptemberre csökken le igazán az ára. Tavaly - és ebben a járvány okozta zöldség-gyümölcs áremelkedésnek is szerepe volt - csak 221 Ft/kg-os átlagárig tudott lecsökkenni a főszezonban a lédús gyümölcs ára. Kérdés, hogy idén meddig tudja mert levinni a viharvert magyar dinnye az árakat.

Feltehetően lesz ugyanúgy idén is nagy nyárvégi (99 forintos) dinnyeakció a boltokban, piacokon, csak kérdés, hogy ez milyen hamar jön el, és meddig tart majd. Az sem mindegy, addig milyen árakon adják a kereskedők a dinnyét.



A piacokon is már mocorognak az árak lefelé, viszont nagy árzuhanás még nem történt. Továbbra is 248-598 forintos árak között mozog a gyümölcs a piaconline.hu gyűjtése alapján:

A Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) pedig 10 budapesti üzlet árait vizsgálva a 28. héten (múlt héten) 259 forintos kilós átlagárat állapított meg. Ez már számottevő csökkenést jelent június első hetéhez képest, amikor 511,5 forintot mértek - viszont akkor még híre-hamva sem volt a valódi dinnyeszezonnak, így nem csoda, hogy aranyáron adták a csemegét.

Hogyan válasszunk dinnyét?

Mindenki másra esküszik: egyesek kopogtatják, mások szaglásszák, míg van, aki tapintás útján próbálja a tökéletes dinnyét megtalálni. Horváth Béla, dinnyetermelő azonban korábban elárulta a titkot lapunknak, hogyan választható ki a finom, érett dinnye:

Azokat a dinnyéket érdemes kerülni, amik nagyok, de súlyra könnyűnek tűnnek, mert ott nem igazán van beltartalom. Tehát a minél tömörebb, méretre inkább kisebb, ám súlyra nagyobb darabokat érdemes keresni.