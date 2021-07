Kiárusítják a nemzet aranyát: fillérekért adja a mézédes, nyári csemegét a Tesco, Lidl, Spar

Nemcsak a dinnyének, hanem a csemegekukoricának is eljött a szezonja. A strandok egyik sztárja, a főtt kukorica, ugyancsak áldozatul eshetett a zord időjárásnak és az elszabadult inflációnak - a drágulás a büfékben elkerülhetetlen. Viszont hiába kell kifizetni a vízpartokon minimum 500 forintot egy cső mézédes kukoricáért, a boltok már most elkezdték leakciózni, és a piacokon is megjelent a szabadföldi magyar csemege, ami lefelé tornássza az árakat. Mutatjuk, hol vehetjük meg legolcsóbban a nyár egyik kedvencét.

Nyár közepén is óriási akciókkal csábítják magukhoz a vásárlókat a hiper- és szupermarketek. Ezt azért is tudják megtenni, hiszen eljött a szezonja a magyar zöldségeknek-gyümölcsöknek. Nem múlhat el nyár - legyen az akármilyen rendkívüli, pandémiás időszak - néhány cső mézédes csemegekukorica nélkül, ezért a Pénzcentrum megnézte, melyik bolt mennyiért kínálja akciósan a finomságot. Annak is utána jártunk, mennyibe kerül egy cső a piacokon, és hogyan alakultak a kukoricaárak az elmúlt két évben. Vajon a csemegekukoricát is utolérte a válság?

Nem egy boltban 25-44 százalékos akcióban árulják most a nyár egyik slágerét, a csemegekukoricát. Szerdáig az Aldiban 149 forint egy - friss és magyar - cső, ahogy a Lidlben is 149 forintért kínálják a csemegét. A CBA Príma szerdáig még 199 forint/db áron adja a magyar kukoricát.

Csütörtöktől már több hiper- és szupermarket beszáll a nagy akciózásba. Az Auchanban 148, a Penny Marketben 149 forint lesz egy csővel. A Lidl ismét jövő hét hétfőtől szerdáig teszi akcióba a csemegekukoricát 149 forintos áron.

A piacokon is megjelent a szabadföldi magyar kukorica

A Pénzcentrum megvizsgálta, hogy milyen árakkal találkozni jelenleg a piacokon. A Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) adatai szerint két budapesti és két vidéki (Debrecen, Szeged) piacon átlagosan 205 forint egy cső kukorica. Végignézve a 2020-as, 2019-es adatokat, azt láthatjuk, hogy amíg két éve már a 24. héten volt utoljára jellemzően primőr áru a piacokon, addig 2020-ban ez kitolódott a 27. hétre. Idén is azt láthatjuk, hogy a piacokon sokkal később jelent meg a szabadföldi kukorica, ami mindkét évben a viszontagságos időjárásnak (volt) köszönhető. Ez viszont az árakon is meglátszik.

Ha a négy piac átlagát nézzük, 2019-ben a primőr ár (380 Ft/db) jelentősen magasabb volt, aztán jelentős visszaesés következett. 2020-ban látható, hogy 200 forint felett maradtak az árak egészen augusztus elejéig, és az átlagárak idei ívéből arra lehet következtetni, hogy 2021-ben is így lesz:

Ha pedig a piacok árváltozásait külön-külön is megvizsgáljuk évekre bontva, látható, hogy a 28-29. héttől kezdve sok piacon beállnak egy standard árra, és csak ritkán mutatkozik utána számottevő csökkenés. Ha idén is ez történne, akkor 170-250 forint lenne a piaconokon előforduló leggyakoribb ár ezután szeptemberig. Azért valószínű, hogy lejjebb fog ez menni valamivel még a nyár folyamán, illetve augusztusban már a diszkontokban is megjelenhet a 99 forintos csemegekukorica az elmúlt évek tapasztalatai alapján.

Érdemes elfogadni ezt az ajándékot a 2021 nyarától, hiszen a legtöbb zöldség-gyümölcs sajnos megdrágult a járvány miatt. A csemegekukorica akciók viszont - eddig úgy tűnik - maradtak a régiek.