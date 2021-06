Nagyon könnyű pocsék hütűt vásárolni: ezért romlik meg gyorsan az étel, fogyaszt sok áramot 1-1 készülék

Egy jól megválasztott hűtő nagyban megkönnyíti a család mindennapjait, egy elavult technológiával viszont könnyen a gyakori leolvasztás és a gyors ételromlás áldozataivá válhatunk. Nyáron különösen nagy szerepet kap háztartásunk egyik legfontosabb tagja, ezért sokan ilyenkor döntenek egy új készülék vásárlása mellett. De hogyan lehetünk biztosak abban, hogy nem nyúlunk mellé?

Egy jól megválasztott hűtő nagyban megkönnyíti a család mindennapjait, egy elavult technológiával viszont könnyen a gyakori leolvasztás és a gyors ételromlás áldozataivá válhatunk. Nyáron különösen nagy szerepet kap háztartásunk egyik legfontosabb tagja, ezért sokan ilyenkor döntenek egy új készülék vásárlása mellett. De hogyan lehetünk biztosak abban, hogy nem nyúlunk mellé? Az Euronics most összegyűjtötte azokat a márkától független szempontokat, melyeket érdemes átgondolnunk a vásárlás előtt.

Ekkora az ideális hűtő

Hiába választunk kényelmes kialakítású, modern külsejű hűtőszekrényt, ha nem használjuk ki a méretét vagy pont, hogy sakkoznunk kell a bepakolásnál. A hűtő méretének meghatározásakor először érdemes lemérnünk, hogy mekkora hely áll rendelkezésünkre a konyhában. Ez után gondoljuk át, hogy milyen gyakran és milyen mennyiségben szoktunk romlandó élelmiszereket vásárolni. Általánosságban elmondható, hogy 40-60 liter/fő hűtőtérrel érdemes számolni, egy négyfős család számára tehát minimum egy 240 literes hűtő az ajánlott.

A legkeresettebb technológiák és funckiók

Az áruház tapasztalatai szerint a vásárlók a jegesedésmentes NoFrost vagy FrostFree technológiákat keresik a leginkább: a hagyományos gépektől eltérően az ilyen jelöléssel ellátott készülékek hátulján nem képződik dér vagy jég, így amellett, hogy nem kell bajlódnunk a leolvasztással, higiénikusabb és hatékonyabb is marad a gépünk. Kialakítás tekintetében az igényeink szerint választhatunk alul- vagy felülfagyasztós kombinált hűtőt, amerikai típusú Side by Side kialakítást vagy akár négyajtós, ún. French Door készüléket is. Ma már olyan funkciókat is választhatunk, mint az antibakteriális védelem, a frissentartó rekesz, a digitális kijelző, a nyitott ajtó jelzés vagy a vakáció üzemmód.

Fontos az energiahatékonyság

A hűtők napi 24 órában dolgoznak értünk, ezért magától értetődő lehet, hogy a villanyszámlánkon is nagyságrendi tételként szerepelnek. Egy energiahatékony géppel rengeteg pénzt spórolhatunk, miközben kíméljük a környezetünket is. Ha most vásárolnánk készüléket, tartsuk észben, hogy idén év elején változtak a termékeken megtalálható energiacímkék – míg korábban az „A sokpluszos” besorolás volt a legjobb energiabesorolás, most az F osztály számít a legkedvezőbbnek.

Már vásárlás előtt gondoljunk a karbantartásra

Mielőtt a fenti szempontok alapján vad válogatásba kezdünk, érdemes arra is gondolni, hogyan marad majd hosszú távon is megbízható társunk az új készülék. Szabadon álló hűtők és fagyasztók esetében a fal vagy bútor mellett 3-5 cm helyet érdemes hagyni a gépnek, hogy az kényelmesen szellőzhessen. Normál használat mellett a nem No Frost hűtőket félévente ajánlott leolvasztani, jegesedésmentes termékek esetén pedig hasonló időközönként ajánlott egy fertőtlenítő tisztítás. Utóbbira használhatunk kifejezetten hűtőkhöz ajánlott tisztító spray-t, a maximalisták pedig egy hűtőszagtalanítóval tarthatják fenn a tiszta polcok illatát. Ha most cserélnénk le a hűtőnket, a régi készülék sorsán sem kell sokat gondolkodnunk, hiszen az elektronikai áruházak ingyenesen elszállítják korábbi hűtőnket.