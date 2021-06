Csalókra figyelmeztet a szoftvercég: orruknál fogva vezetik a magyar gyerekeket

A minden idők legkelendőbb játékaként ismert Minecraft nemcsak a lelkes játékosok figyelmét vonja magára világszerte, hanem a csalók érdeklődését is felkelti. Egy antivírus fejlesztő vállalat kutatói korábban több mint 20 olyan alkalmazásra bukkantak az alkalmazásáruházakban, amelyek további Minecraft-funkciókat kínáltak az érdeklődőknek. Bár ezeket a kártékony alkalmazásokat törölték a hivatalos áruházakból, a szakemberek újonnan kifejlesztett alkalmazásokat is felfedeztek, amelyek a népszerű játék kihasználásával segítik hozzá a csalókat célkitűzéseik eléréséhez.

A Kaspersky kutatói különféle alkalmazásokat elemeztek, többek között a Google Play áruházból letölthető olyan appokat is, amelyek állítólag a játékhoz készült modcsomagok (vagyis a felhasználók által készített, további játékelemeket tartalmazó csomagok) voltak. Az elemzés eredményeképpen a vállalat szakemberei több olyan kártékony alkalmazást találtak, amelyek vagy adware-t (reklámszoftvereket) terjesztettek, vagy ellopták a közösségi média fiókokhoz használt hitelesítési adatokat. A kutatók elsősorban adware-t terjesztő, vagyis a felhasználókat kéretlen reklámokkal bombázó, az eszközeik normál használatát megzavaró alkalmazásokat találtak. Ezeket az alkalmazásokat még csak meg sem kell nyitni ahhoz, hogy a hirdetések a csaló parancsára megjelenjenek. Sőt, ezek az appok olyan további modulokat is be tudnak tölteni, amelyek lehetővé teszik az app ikonjának elrejtését, vagy egy böngésző megnyitását, vagy alkalmazásoldalak megnyitását a Google Play áruházban, illetve YouTube videók mutatását, amelyek mind belezavarnak az okostelefonok használatába.

A vállalat kutatói két ilyen modcsomagot is találtak, amelyek alapfunkciókkal működtek. Ezekben a verziókban az alkalmazás megjeleníti a teljes képernyős reklámokat (akkor is, ha az alkalmazás nem fut), de nem tudja elrejteni az ikont, és nem tudja elindítani a böngészőt, a YouTube-ot vagy a Google Playt. A további haszonszerzéshez a fejlesztők az „alkalmazáson belüli vásárlás” funkciót használják.

Ezen kívül számos más olyan alkalmazás van, amely a közösségi média fiókokat lopja el. Az egyik esetben például egy hamis reklámhálózat-alkalmazás és egy, a TikTokon való hirdetésekhez használt hamis kliens is elérhető volt a Google Play áruházban. Ha a felhasználók megadták a Facebookon használt hitelesítési adataikat, a csalók ellopták a fiókjukat.

A szoftvercég szakemberei a következőket ajánlják a kártékony alkalmazások elleni védekezéshez: