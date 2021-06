Rákaptak a magyarok a rendelésre: meddig tarthat ki a digitális láz?

A világjárvány a fogyasztói tendenciákban is érezteti hatását, ezt jól mutatja, hogy az idei, márciusi lezárást követően a házhoz szállítások száma több mint duplájára nőtt a megelőző időszakhoz képest. A fogyasztói szokások jelentős változását az e-kereskedelem fellendülése kísérte.

A McKinsey legfrissebb nemzetközi felmérése szerint itthon az elmúlt évben 2 millió ember használja a korábbinál aktívabban a digitális felületeket, s ezzel Magyarország élen jár a digitalizációban. Az elmúlt egy év összesített adatai alapján pedig most a DoDo cseh vállalat is bemutatta a legérdekesebb magyarországi házhoz szállítási trendeket és statisztikákat.

A járványhelyzet gyökeresen megváltoztatta a fogyasztói szokásokat és a vásárlási trendeket Magyarországon. A weben át rendelt élelmiszerek közül az ásványvizek, a zöldségek, a tej, az üdítők és a tartós élelmiszerek voltak a legnépszerűbbek. A hétvégén leadott rendelések során a zöldségfélék és a húskészítmények voltak inkább kelendőek, míg hétköznapokon fagyasztott, előfőzött vagy félkész élelmiszereket rendeltek a fogyasztók, ami az otthoni munkavégzés elterjedésével magyarázható. A rendelések számát tekintve a szerda számított a legforgalmasabb napnak, átlagosan 100 százalékkal több megrendelést adtak le a vásárlók ezeken a napokon, mint vasárnaponként, ami a hét legkevésbé aktív napjának bizonyult.

2020 márciusában, a kormány által elrendelt korlátozások első pár napjában negyedével nőtt az online megrendelések száma. A vásárlások teljes száma 2020 áprilisában 50 százalékkal emelkedett a pandémiát megelőző időszakhoz képest. A tavaly őszi második lezárás kezdetén harmadával nőtt a házhoz szállítások száma, majd egy további 43 százalékos növekedés volt tapasztalható a 2021 márciusi csúcsot követő hónapban, amikor 125 százalékkal több megrendelést regisztráltak a járvány előtti időszakhoz képest.

Ez a tendencia jól mutatja, hogy a vásárlók egyre jobban hozzászoktak ahhoz, hogy a legkülönfélébb termékeket is beszerezhetik online rendelések útján. Érdekes változás, hogy a korábban megszokottnál nagyobb mennyiségek házhoz szállítását igénylik a fogyasztók. A vállalat egy alkalommal 96 palack ásványvizet szállított ki egy vásárlónak, és olyan megrendelést is kézbesítettek, amely 80 kilogrammnyi macskatápot és macskaalmot tartalmazott.

Az adatok alapján a számok jelenleg csökkenő tendenciát mutatnak, ám az első lezárás idején regisztrált értékeknél még most is magasabbak. A teljes képet a szezonalitásból eredő ingadozások is befolyásolhatják.

Az ünnepek idején is megugrott a házhoz szállítások száma. Karácsony előtt egy négynapos csúcs volt megfigyelhető, a megrendelések száma hozzávetőlegesen harmadával nőtt. A húsvét előtti rendelésszám 12 százalékos megugrása nem volt kiemelkedő, ebben az időszakban többen részesítették előnyben az élelmiszerüzletekben történő vásárlást.

Korábban kevésbé volt jellemző, hogy az élelmiszereken túl egyéb termékekhez is akár aznapi házhoz szállítással hozzájuthattak volna a fogyasztók, de a korlátozások hatására ez az igény is egyre erőteljesebbé vált. Mivel egyre többen tapasztalták meg a webes vásárlás és a házhoz szállítás előnyeit, a rendelkezésre álló termékek köre is nőtt. A fogyasztók már nemcsak az élelmiszerek, hanem bármely más termék online megvásárlására és minél gyorsabb kiszállítási lehetőségére is igényt tartanak