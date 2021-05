Így vásárolj használt baba-, gyerekruhákat, játékokat: kis odafigyeléssel rengeteget lehet spórolni

A secondhand termékek világában kis odafigyeléssel kincseket találhatunk csemeténknek. Szakértők éppen ezért most összegyűjtötté, mire érdemes odafigyelni használt baba- és gyerekholmik vásárlásakor, egyúttal az ingyen elvihető termékekre, az adományozás alternatív formájára is felhívja a figyelmet.

Nő, mint a bolondgomba – kisgyerekkel kaland az élet, és ehhez a kalandhoz hozzátartozik a csöppség méretének, mozgás- és szellemi fejlődésének megfelelő ruhaneműk, bútorok, játékok és egyéb kellékek folyamatos beszerzése is - írja közelményében a Jófogás. Az apróhirdetési portál „Baba-mama” főkategóriájában több mint 70 ezer hirdetés található, beleértendő az ingyen vagy pár száz/ezer forintért elvihető tárgyakat is. Mire figyeljünk a leggyakoribb terméktípusoknál?

Baba- és gyerek ruháknál erre kell figylni

Mindig mossuk ki a használtan vásárolt ruhaneműket, hiszen nem tudhatjuk, hogy az előző tulajdonos milyen mosószert és öblítőt használt (ezek válthatnak ki allergiás reakciót)

Olyan felsőruházatot keressünk, amely nyakkivágásába könnyen belecsusszan a gyermekünk feje

Úszómellény, karúszó és úszógumi esetén pedig ellenőrizzük, hogy jól illeszkedik-e csemeténk karjára, testére

Játékok esetén a következőkre kell figyleni

Keressük a hiánytalan és biztonságos játékokat, hogy mindig öröm legyen velük játszani

Egy évtizedekkel ezelőtt gyártott játék egészségre káros anyagokat (pl. ólom) is tartalmazhat, amik egy önfeledt csócsálás alkalmával a csöppség szervezetébe juthatnak

Elemes vagy akkumulátoros játékoknál nézzük meg, hogy nem észlelhető-e szivárgás vagy repedés

Gyerekbútoroknál és egyébb kellékeknél ezekre figyelj

Etetőszék, utazóágy, pelenkázó, mózeskosár és gyerekágy esetében ellenőrizzük le, hogy az összes biztonsági kiegészítő megvan-e, nagyobb gyerekbútoroknál pedig ne felejtsük el a tartozékot, amivel a falhoz tudjuk rögzíteni őket

Babakádaknál szemrevételezéssel is kiszűrhetjük az esetleges gombafertőzéseket és penészes nyomokat

Biztonsági autóülés és bukósisak esetében az alkotóanyagok „elfáradása” miatt érdemes leellenőriznünk a lejárati időt (5-8 éves darabot inkább ne vásároljunk), illetve az esetleges sérüléseket

A portál megjegyzi azt is, hogy lehetőséget ad ingyen elvihető termékek meghirdetésére is, hogy a még jó állapotban lévő, de feleslegessé vált ruhák, játékok és bútorok olyan családokhoz kerüljenek, akik számára gyermekeik ruháztatása és ellátása is gondot jelent.

A használtcikkekhez köthető fenntarthatósági és felelősségvállalási szempontok népszerűsítésével az a hosszú távú célunk, hogy a használaton kívül eső tárgyaink ne környezeti terhet, hanem akár segítséget jelentsenek másoknak. A Jófogás mindehhez szakértői iránymutatással és a kereslet-kínálat összekötésével tud tevékenyen hozzájárulni

– hangsúlyozta Palocsay Géza, a Jófogást működtető Adevinta Classified Media Hungary Kft. ügyvezetője.