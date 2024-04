Boltot indít a TikTok: ezt senki nem látta jönni, elég nagyot fog szólni

A TikTok Shop öt használt luxus viszonteladóval kötött partnerséget, hogy elindítsa a használtruha kategóriát az alkalmazásban. Mindez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy április 22-től kezdődően designer darabokat vásároljanak, miközben az app támogatja a luxusdivatról való tudás bővítését és a stílusinspiráció megszerzését - írja a Retail Gazette.

A TikTok Shop újabb lépést tett a fenntartható és környezettudatos vásárlás felé, összefogva öt használt luxus viszonteladóval egy új használtruha kategória bevezetésére az alkalmazásban. Április 22-től kezdődően a felhasználók hozzáférhetnek a Hardly Ever Worn It, Sign of the Times, Luxe Collective, Sellier Knightsbridge és Break Archive által kínált prémium minőségű használt designer termékekhez. Ez a lépés arra ösztönzi a felhasználókat, hogy bővítsék ismereteiket a luxusdivatról, stílusinspirációt merítsenek és közvetlenül az alkalmazáson keresztül vásároljanak.

A TikTok kiemelte, hogy a #prelovedfashion hashtag már több mint 62 ezer alkotást inspirált, ami jelzi a közösség érdeklődését a fenntartható divat iránt. Jan Wilk, a TikTok Shop UK műveleti vezetője szerint ez az újítás nem csak egy fontos előrelépés a használt divat területén, hanem tovább erősíti a TikTok pozícióját is az innovatív és felfedezésre épülő online kereskedelemben. A platformon virágzó divatközösség számára ez egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy új vásárlókat vonzzanak be, miközben luxusdivatot tesznek elérhetővé inspiráló módon.

Ez az új kategória része annak a stratégiának, amely célja a TikTok termékkínálatának szélesítése. Korábban már bevezettek más kategóriákat is, mint például friss virágok és élő növények, wellness termékek és szülői gondoskodást segítő eszközök. Tavaly szeptemberben pedig egy "felújított technológia" termékkategória került bemutatásra, amely lehetőséget adott a felhasználóknak arra, hogy használt mobiltelefonokat és táblagépeket vásároljanak meg közvetlenül az alkalmazáson keresztül. Az új használtruha kategória bevezetése így tovább gazdagítja a platformon elérhető termékpalettát és elősegíti a fenntartható fogyasztást. Minderre egyébként úgy tűnik, hogy már magyar példa is akad.

Címlapkép: MTI/EPA/Hayoung Jeon