Zsebbe nyúlhatnak az autózó magyarok: 200 ezer felett a casco átlagdíja

Az egyik biztosításközvetítő adatai szerint az első negyedévben megkötött teljes körű casco szerződések átlagdíja 206 900 forint volt, ami 5,9 százalékkal volt magasabb a 2023 hasonló időszakában tapasztalt 195 300 forintnál. A szerződők több mint harmada kiegészítő biztosítással is növeli gépjárműve kárfedezetét: közülük messze az üvegkár-önrészbiztosítás a legnépszerűbb.

Az új autók átlagos casco díja az elmúlt negyedévben 243 200 forint volt, miközben azok az ügyfelek, akik használt autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést, átlagosan 163 900 forintot fizettek. A használt autó vásárlásakor kötött casco biztosítások átlagdíja külföldről behozott autó esetében 211 900 forint, míg hazai adásvétel esetén 221 900 forint volt - ezt közölte az Insura.hu.

A megkötött casco szerződések mellé a szerződők 34 százaléka köt valamilyen kiegészítő biztosítást is, közülük számosan több plusz fedezetet is igényelnek. Az év elején messze a leggyakoribb kiegészítő fedezet volt az üvegkár-önrészbiztosítás, ez tette ki az összes ilyen szerződés 27 százalékát. Szintén igen népszerű az avulásmentes térítés (9%), az autóban található értékes elektroakusztikai berendezések lopás- vagy más casco-kárát fedező szolgáltatás (8%) és a hibás tankolás biztosítása (7%) is. Továbbra is az első tíz legnépszerűbb kiegészítő között van a tavaly még a lista harmadik és negyedik helyén szereplő poggyász- és balesetbiztosítás is.

„Az átlagdíjak hat százalék alatt maradó emelkedése kedvezőnek mondható annak fényében, hogy mind az alkatrészárak, mind a szervizek rezsióradíjai gyorsan emelkedtek ebben az időszakban is. Emellett a tavalyi első negyedévhez képest az idei első három hónapban 7 százalékkal több új autót értékesítettek, vagyis az állományban nőtt a magasabb díjon megkötött szerződések aránya

- fogalmazott dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója.

A lopáskárokra, a saját hibából bekövetkező töréskárokra, illetve az egyre gyakrabban bekövetkező elemi károkra (vihar, jégverés, áradás, stb.) kizárólag a casco biztosítás nyújt fedezetet. Ennek ellenére a forgalomban lévő hazai személyautók mindössze ötödére kötnek casco biztosítást. az Insura.hu adatai szerint az első negyedévben megkötött casco biztosítások több mint 17 százalékát legalább 8 éves járművekre kötötték, ami azt mutatja, hogy a biztosítók az idősebb autóknak is kínálnak már megfelelő casco fedezeteket.

Egy év alatt 9-ről 6 százalék alá esett a csekkes befizetések részaránya, ami a különféle kártyás fizetési formák további terjedése mellett a csekk elhagyásával járó díjkedvezményeknek is köszönhető.

Szintén a kedvezmény és a kényelem az oka annak, hogy a legnépszerűbb díjfizetési gyakoriság az egyösszegű éves befizetés (50%) volt, ezt követte a negyedéves díjfizetés (37%), megelőzve a havi és a féléves gyakoriságot. Ebben a tekintetben lényeges elmozdulás nem történt az egy évvel ezelőtti időszakhoz képest.