Rengeteg pénzt kapott az RTL Klub felfedezettje: elárulta, mibe fekteti

Hamarosan indul a népszerű gazdasági vetélkedő, a Cápák között új évada - derül ki egy friss bejelentésből. Korábban a műsor kreatív producerével beszélgetve sokat megtudhattunk a jelentkezők összetételéről, a kiválasztási folyamatokról, most azonban egy nyertes vállalkozó, Janklovics Iván, a SnackGarden tulajdonosa számolt be a Pénzcentrumnak arról, milyen volt belülről megélni a műsort, és miben segítette a vállalkozását.

Pénzcentrum: Mi volt a célod a műsorral?

Janklovics Iván: Elsősorban a marketing, hiszen a pénzem megvolt a terveimhez. Először nagyon nem volt kedvem a tévében szerepelni, de beláttam, hogy ez egy jó lehetőség nekem és a termékemnek egyaránt. A műsorban aztán tényleg mindenki jó fej volt, normálisan álltak hozzám, kifejezetten élveztem. Mindenki segítőkész és konstruktív volt, látszódott, hogy nekik ebben a műfajban óriási tapasztalatuk van, pontosan tudják, hogy miképp fog átmenni a termék, és segítettek olyanra gyúrni, ami remélhetőleg emészthető volt. Arról nem is beszélve, hogy a műsoron keresztül ismertem meg Balogh Leventét, aki kívülről talán nagymenőnek tűnik, de egy abszolút megközelíthető embert ismertem meg a személyében. Amiben tud, segít nekem, elképesztő rálátása van az üzleti világra, és rendkívüli tapasztalata. Ki tudom kérni a véleményét minden esetben, amikor megkereséseket kapok. Rendszeresen részt vesz B2B vásárokon, idén is lett volna egy Párizsban, ahol ő is kiállított volna, és a pavilonjában ott lehettem volna én is. A Covid miatt azonban elmaradt.

Ez az első vállalkozásod?

Igen.

Előtte mivel foglalkoztál?

Energiakereskedő voltam. Főleg az áram, a gáz és a szén-dioxid árával spekuláltam.

Azt a munkát abbahagytad, vagy csinálod párhuzamosan a kettőt?

Most kizárólag ezzel foglalkozom, de csak tavaly nyár óta, sokáig párhuzamosan csináltam a kettőt, és a snack inkább egy drága hobbi volt, mint bevételi forrás. Most már ott tartok, hogy minden két forintért, amit belerakok, kapok vissza egyet.

Mik a hosszú távú terveid?

Most épül az üzem Mezőszemerén. Sokáig jártam az országot, kerestem a megfelelő helyet, míg végül augusztus végén sikerült megvennem. Jelenleg zajlik az átalakítás. Eddig úgy tűnt, októberre kész lesz, de mostanra világossá vált, hogy azért jók a határidők, hogy legyen mit eltolni. Várakozásaim szerint a december-január már reálisabb cél, de ez az időjárástól is függ. Mindenesetre nagyon remélem, hogy legkésőbb januárra kész lesz, mert már adom el a nem létező kapacitást.

Hány emberre lesz ott szükséged?

Öt ember elvisz egy ilyen üzemet, és remélhetőleg egyre több lesz a műszakokban. Hattal fogok kezdeni.

Külföld felé is terjeszkedsz?

Itthon is jelen vagyok, de a nagy volumenben inkább külföldön.

Lehet már kapni boltokban a terméket?

Bent vagyunk bioboltokban, most bekerültünk a Müllerbe, korábban a Rossmannban is lehetett kapni, ám onnan nemrég kikerültünk, mert nagyon nyomott áron kapták, és az már nem volt felvállalható. 2-3 évig voltak jelen a termékeim, de csak kettő. Ez legfőképpen arra volt jó, hogy ha külföldön megkérdezték, hol vagyok jelen, akkor tudtam mondani egy ismert láncot.

Bemutatnád, pontosan mi is ez a termék?

Vákuumban sült zöldségchipseket fogunk készíteni a mezőszemerei üzemben. Olajban vannak kisütve, de a nyomás alatt, így alacsonyabb hőfokon forr az olaj, ezért kevesebb tápanyag bomlik le, szebb, élénkebb marad a színe. Rengeteg forgalomban lévő csomó chips gyakorlatilag meg van égve, ez sokkal szebb és finomabb.

Ez a technológia honnan származik?

Japánból, de ez 50 éves technológia, itthon nem igazán elterjedt, a ollandiában és Spanyolországban van egy cég, amelyik csinálja. Mert amíg az emberek megveszik a hagyományos chipseket, addig minek újítsanak a nagy gyártók?

Ez egy drága technológia?

Igen. Sokszorosa a hagyományos eljárásnak. A sütés itt 90-110 fok között zajlik, ezért nem keletkezik akril (keményítő sütésekor keletkező rákkeltő anyag). Kétféle zöldségchips van jelenleg, ott most lesz egy jelentős portfólióbővítés. Jönnek az ún. babchipsek, és vannak a gyümölcsök, de azokat csak csomagoljuk.

Hazai alapanyaggal dolgozol?

Változó. Télen fagyasztottat kell venni, de a terveknek ez a része éppen most van kialakulóban.

