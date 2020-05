Így mehetnek az újranyitott szalonokba, fodrászokhoz a kuncsaftok: fő a biztonság

Már több szépségipari vállalkozás egy-két hete kinyitott, a legtöbben azonban még most készülnek az újranyitásra, amit a következő hetekben szeretnének meglépni. Megoszlanak a vélemények ugyan ebben a kérdésben, hiszen voltak, akik az elmúlt hónapokban is fogadták a vendégeket, a szalonok 80-85 százaléka azonban a bezárás mellett döntött. Hajas László mesterfodrász, a Magyar Fodrász Kozmetikus Közhasznú Egyesület elnöke is tervezi, hogy néhány héten belül újra kinyitja szalonjait, de csak szigorú szabályok mellett.

A fodrászatok nyitvatartása esetében ugyan nincs korlátozás, de mivel nálunk értékesítés is zajlik, csak 15 óráig leszünk nyitva, és váltott műszakban, minden második széknél dolgoznak majd a fodrászok. Minden szalont fertőtlenítettünk, a fodrászokon maszk lesz, és a vendégektől is ezt kérjük

- mondta a Világgazdaságnak Hajas László. Hozzátette, hogy egész napos nyitvatartásra várhatóan csak a veszélyhelyzet után térnek vissza. Nagyot csökkent a forgalom, a nyitva tartó szalonok a szokásos bevételeik 70-80 százalékát biztosan elvesztik, ehhez az is hozzájárul, hogy elmaradtak az esküvők, a ballagások, amelyek mindig erős időszakot jelentenek a szépségipari dolgozóknak.

Vidéken valamivel jobb a helyzet, a múlt heti lazítások után újranyitott üzletek egy nagyobb hullámról számoltak be, ez azonban mostanra lecsengett, a legtöbb vendég továbbra is otthon marad. A szépségiparban nagyjából 20 ezer vállalkozás tevékenykedik, amelyek 70 százaléka katás egyéni vállalkozás.

A szépségiparban dolgozók zöme nem rendelkezik olyan mértékű tartalékkal, amely segítene több hónapos bevételkiesés átvészelésében. Ráadásul általában bérlik az üzlethelyiségeket. Bár több önkormányzat adott kedvezményt a járvány idejére vagy engedte el teljesen a bérleti díjakat, a magánkézben lévő bérlemények többségénél nincs fizetési könnyítés

- mondta a Világgazdaságnak Dévényi Gabriella Natália, az Első Magyar Minősített Szépségipari Szakemberek Egyesületének elnöke.

