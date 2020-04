Erre most már senki nem mondhat nemet: rengeteg magyar vállalat sorsa múlik ezen

Kiélezi az informatikai cégek közti versenyt a járvány miatt kialakult helyzet - írja a Magyar Nemzet.

Márciusban, a járványügyi intézkedések bevezetésekor a munkaadóknak hirtelen kellett reagálniuk az új kihívásokra, amely a megrendelések volumenén is megmutatkozott

- mondta el a lapnak Pércsi Levente, a Delta-csoport résztulajdonosa, menedzsmentjének tagja. A szakember kifejtette, mindez sok feladatot jelentett az IT-szektor cégeinek, hiszen az ügyfeleiknél számos, esetleg korábban halogatott informatikai fejlesztést kellett nagyon rövid idő alatt teljesíteni, a biztonságos távoli elérést nyújtó környezet kialakításától kezdve a hardverfejlesztéseken át a videókonferencia-rendszerek beállításáig.

A kezdeti sokk mostanra azonban lecsengett a szakember szerint, de középtávon óvatosságra inti az IT-piac szereplőit. Mint mondja: "a folyamatban lévő beszerzések ugyan még megvalósulnak, viszont az új fejlesztések és a nagyberuházások még nem indultak el. A normál ügymenet is picit lelassult, amihez most a nyári szezonalitás is párosul."

Mindez középtávon a szakember szerint jelenthet lassulást, ám az IT-szektor hosszú távú kilátásai viszont kifejezetten pozitívak, mert felértékelődik a vállalati digitalizáció fontossága. Gondolt itt arra, hogy a világjárvány okozta korlátozások például olyan folyamatokat katalizál, amelyekre az informatikai vállalatoknak kész megoldásai vannak, mint például a széles körű digitalizáció bevezetése.

