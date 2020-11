Az MKB Bank minden helyzetben az ügyfelek mellett áll! (x)

Ahogyan előre jelezték, őszre megérkezett a járvány második hulláma, ám ez már nem érte váratlanul a vállalkozásokat. Ahogyan a cégek, úgy az MKB Bank is felkészült a nehézségek kezelésére és az újonnan megjelent támogatott forrásokat azonnal termékké alakította, hogy segítse a vállalkozókat.

"Sokat tanultunk a koronavírus első szakaszából és azt tapasztaljuk, hogy a vállalkozások is sokkal célzottabban keresnek minket, tudatosabbak." - mondja Kollega-Tarsoly Dániel, az MKB Bank vállalati üzletfejlesztési igazgatója. "Míg a pandémia tavaszi szakaszában a "tűzoltás" és a likviditási problémák megoldása jellemezte a cégeket, mostanra a fejlesztés és a hatékonyságnövelés került előtérbe, amelyhez pénzügyi megoldásokat keresnek. Mi ezeket az igényeket szolgáljuk ki, és bár bankunk piaci részesedésének növelését is zászlónkra tűztük, a legfontosabb továbbra is ügyfeleink támogatása. A teljes krízis-termékpaletta mellett jól felkészült és magasan képzett munkatársaink segítségére is számíthatnak a vállalkozások. Abban biztosak lehetnek, hogy minden új vagy akár a jövőben megjelenő támogatott hiteltermék szinte azonnal elérhető lesz a kínálatunkban. Szakértő tanácsadóink pedig naprakész információk birtokában és teljes körű tájékoztatást nyújtanak ügyfeleink részére."





Minden egy helyen





A pandémia felgyorsította a digitális fejlesztéseket a vállalkozásoknál és az MKB Banknál is. Bankunk így a korábban megszokott lehetőségeken túl új, digitális csatornákon keresztül is biztonságosan nyújtja szolgáltatásait ügyfelei részére. Az egyik legfontosabb a jelenlegi helyzetben, hogy az ügyfelek számára minél jobb digitális megoldásokat nyújtsunk és több csatornán, többek között az mkb.hu oldalon is tájékoztassuk őket az aktuális pénzügyi lehetőségekről. Legyen szó bármilyen finanszírozási célról, az MKB Bank szakemberei vállalatra szabott konstrukciókat kínálnak vállalati ügyfeleik részére, mindemellett folyamatosan figyelik a vállalkozásokat támogató, új gazdaságvédelmi akcióterveket is. A vállalkozásoknak fontos tudnia, hogy az MKB nem csak egy bank, hanem egy komplex szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi csoport. Hogy ez mit jelent? Az MKB Pénzügyi Csoport széles körű pénzügyi szolgáltatást nyújt, legyen szó akár megtakarításról, támogatott hitelkonstrukcióról, lízingügyletről, pályázati vagy pénzügy tanácsadásról.



További részletek az mkb.hu/tamogatotthitelek weboldalon



(x)