A cégalapítási kedvet is derékba törte a koronavírus-járvány

2020 áprilisában csupán 1442 cégalapítás került közzétételre Magyarországon, ami 42 százalékos visszaesés a márciusi adatokhoz képest.

A koronavírus járvány hatása egyre erősebben érvényesül a gazdaságban, az áprilisi cégalapítási számok rekordalacsony értéket mutatnak. Az áprilisban közzétett új vállalkozások száma 42 százalékkal kisebb a márciusi értéknél, 40 százalékkal kisebb a 2019-es havi átlagnál, és 35 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakánál.

A visszaesésnek lehetnének elméletben technikai okai is, hiszen a közzétételek is lassulhatnak a távolságtartó intézkedések eredményeképpen. Ugyanakkor a közzétett céginformációs adatok közül csak a cégalapításoknál erős a visszaesés, így a csökkenés ténylegesen elmaradó cégalapításokat valószínűsít. A cégalapítások egységesen estek vissza az egész ország területén, mindegyik régióban általánosnak nevezhető a visszaesés.

A visszaesés ugyanakkor jelentheti azt is, hogy csak kivárnak a vállalkozók, nem jelenti feltétlen a cégalapítások végleges megszakítását. Emellett a távolságtartási intézkedések nem feltétlen a cégalapítástól tántorítják el a vállalkozókat, sokan a cégalapítással kapcsolatos teendőket nem bonyolítják le, amíg nem muszáj. Ügyvédek, pénzintézetek felkeresése mind-mind olyan teendő lehet, amelyet a korlátozói intézkedések miatt többször is meggondolnak a magánszemélyek. Ezzel együtt a cégalapítások visszaesése tény, és vélhetően ebben jelentős hatása van a ténylegesen a gazdasági visszaesés okozta félelemnek is.

A cégalapítások mellett a cégtörlések száma továbbra is igen magas szinten van. 2020 áprilisában 2892 cégtörlés került közzétételre, ami 2,7 százalékkal magasabb a márciusi értéknél, 11,6 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát, de 1 százalékkal alacsonyabb a 2019-es havi átlagnál. Így elmondható, hogy az áprilisi cégtörlések egyelőre trendközeli értéket mutatnak.

A megszüntetésre irányuló eljárások nem hoztak különösebb meglepetést még áprilisban sem. Egy hónap alatt 847 végelszámolást indítottak a vállalkozók, az adat nem számít kiemelkedőnek ugyan, de a szezonalitást is figyelembe véve elmondható, hogy évközi értéknek viszonylag magas. Áprilisban 1804 kényszertörlés került közzétételre, ami ugyan 62 százalékos növekedést jelent márciushoz képest, de a 2019-es havi átlagból még nem lóg ki.

Az induló felszámolási eljárások száma 294 volt a hónapban, ami kiemelkedően alacsony értéknek számít, ez jelentős részben a moratóriumoknak, illetve a vállalkozások közötti - ideiglenesen - elnézőbb üzleti magatartásnak köszönhető. Ugyanakkor hosszú távon nem fog ilyen alacsonyan maradni ez az érték, ha a gazdasági válság elhúzódik.

Az elrendelt végrehajtások aránya történelmi mélységben van. 2020 áprilisában 538 vállalkozás ellen indult végrehajtási eljárás, ami nagyságrendileg csak 10 százaléka a korábban megszokott havi értékeknek. Ebben jelentős szerepe van a kormányzat által bejelentett enyhítő intézkedéseknek, elnézőbb NAV gyakorlatnak.

Az Opten - Cégfluktuációs Index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) áprilisi értéke átlagosan 7-8 százalék körül mozgott. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az Opten - CFI Tolna, Győr-Moson-Sopron, Vas és Csongrád megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest és Nógrád megye produkálta.

Címlapkép: Getty Images