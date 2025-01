Drasztikusan nőtt a válások száma év elején: ezek az okok állhatnak a háttérben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Január a kapcsolatok és a házasságok szempontjából nehéz hónap, ugyanis ilyenkor sokan döntenek a különválás mellett. Ebben az időszakban jelentősen megugrik a válásra vonatkozó kérelmek száma, ez pedig nemcsak külföldön, hanem hazánkban is megfigyelhető. Az Egyedülfekvők.hu-nak nyilatkozó családjogi ügyvéd szerint a jelenség hátterében az ünnepek és a családi összejövetelek állnak, amelyek felszínre hozzák a régóta húzódó párkapcsolati problémákat. A szakember tapasztalata szerint jellemzően a nők azok, akik kezdeményezik a válást, náluk telik be hamarabb az a bizonyos pohár. Vannak, akik ezt követően annyira megszeretik az egyedül élést, hogy nem is keresnek maguknak újabb partnert.

Év elején többen is elszánják magukat, hogy véget vetnek rosszul működő párkapcsolatuknak, házasságuknak, és inkább egyedül birkóznak meg a mindennapok kihívásaival. Az Egyedülfekvők.hu oldal, amelynek elsődleges célja felhívni a figyelmet az egyedül élőkre, Dr. Boros Brigitta családjogi ügyvéd segítségével vizsgálta meg, miért éppen januárban történik a legtöbb válás, melyek a kiváltó okok, és milyen félelmek fogják vissza az elvált feleket abban, hogy nyissanak egy újabb kapcsolatra. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az ügyvéd tapasztalata szerint a válási kérelmek száma négy hónapban kiemelkedő: ez novembertől február végéig tart, ekkor érkezik be hozzá a legtöbb ilyen jellegű megkeresés, viszont egyértelműen érződik, hogy január a legerősebb hónap. A szakember azt látja, vannak, akik még ünnepek előtt meghozzák a döntést, mert tiszta lappal szeretnék kezdeni a következő évet. Azonban sokak számára a karácsony a valódi katalizátor, mivel a családi találkozókon már nem tudják megjátszani, hogy minden rendben van. Ezek az alkalmak arra késztetik a párokat, hogy pontot tegyenek a hosszú ideje húzódó különválás kérdésére. Elhidegülés, pénzügyi problémák, betegség, harmadik fél megjelenése – ezek vezetnek váláshoz A válás okait tekintve számtalan magyarázat felmerül az elhidegüléstől kezdve az anyagi nehézségeken át a kommunikáció teljes hiányáig. Dr. Boros Brigitta szerint az utóbbi az egyik legjellemzőbb probléma a pároknál. Emellett olykor legyőzhetetlen kihívást jelent a gyermekvállalás, de be tudnak zavarni a kapcsolatba az olyan befolyással bíró családtagok is, mint az anyós, az após vagy a testvér. További nyomós indok a harmadik fél megjelenése, aki általában szeretné komolyabbra fordítani a kapcsolatot, és ezért jutnak el a házastársak a válásig. Az ügyvéd elmondása szerint sajnálatos módon vannak, akik a párjuk egészségügyi problémái miatt lépnek ki egy kapcsolatból, mert nem vállalják a másik fél hónapokig vagy évekig tartó ápolását, gondozását. Hozzáteszi, sokan 50-60 évesen határozzák el magukat, mert úgy érzik, van még bennük életerő, ezért nem riadnak meg a szétköltözés gondolatától. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy új kapcsolatot szeretnének, hanem egyszerűen csak az életre vágynak: eljutni új helyekre, megtanulni új képességeket, vagy elsajátítani új hobbikat. „A beérkezett üzenetekből azt látom, hogy válást követően többen önmaguk fejlesztésére fordítják az egyedül töltött időt. Ezek a személyek nem magányosak, családi, baráti támogatást kapnak, akikkel beszélgetni tudnak és rendszeresen programokat szerveznek. Számukra az egyedül élés az az életforma, amelyben igazán ki tudnak teljesedni” – emeli ki Vadas Henrietta, az oldal alapítója. A nők azok, akik hamarabb lépnek Dr. Boros Brigitta saját ügyfélkörében azt tapasztalja, jellemzően a nők azok, akik hamarabb teszik meg a lépést a válás felé. Ők azok, akik sokkal előbb telítődnek a gondokkal, ellenben ők dolgoznak a legtöbbet a kapcsolat megmentéséért. Sokáig próbálkoznak, és mindenféle praktikát bevetnek, hogy a partnerük tudtára adják az elakadásokat. A férfiak általában későn veszik észre, hogy baj van, azonban a nők ekkor már eljutnak arra a pontra, ahonnan már nincs visszaút. A szakember szerint általában az okozza a legnagyobb döbbenetet, amikor a feleség a férj tudtán kívül adja be a bíróságra a válóperes kérelmet. Ilyenkor a férfinak nehéz elhinnie, hogy a nő ezt meg merte tenni, hogy komolyan gondolta, és egyáltalán a sarkára állt. A családjogi ügyvéd szerint egy válás akkor is megviseli a párokat, ha baráti hangvételben zajlik le a folyamat, ugyanis ez mentálisan, fizikailag és anyagilag is megterhelő lehet. A történtek feldolgozása hónapokba, évekbe, de akár évtizedekbe is telhet – változó, hogy kinek mennyi időre van szüksége a teljes talpra álláshoz. Azoknál azonban, akiket mély trauma ért – fizikai, verbális vagy szexuális bántalmazás, esetleg pénzügyi erőszak áldozatai –, fennáll annak a veszélye, hogy teljesen bezárkóznak, és nem nyitnak senki felé. Válás után sokan behúzzák a féket Dr. Boros Brigitta úgy látja, sokan azért maradnak válás után egyedül, mert félnek az újabb csalódástól, a bántalmazástól, az anyagi kiszolgáltatottságtól. Egyszóval attól tartanak, hogy megismétlődik velük mindaz, amit egyszer már átéltek. Ha pedig mégis nyitnak valaki felé, akkor is csak félgőzzel teszik ezt, mert nem hiszik el, hogy az illető teljesen más, mint a korábbi párjuk. Ilyen esetekben szokták ügyvéd segítségét kérni, például vagyonjogi szerződést íratnak, hogy az újabb kapcsolatban ne éljék meg ugyanazt a kitettséget. A szakember azt tapasztalja, hogy vannak, akik szó szerint kivirágoznak válás után, ezzel párhuzamosan pedig megtalálják az örömöt az egyedüllétben. Sok esetben annyira megszeretik az emberek ezt az életformát, hogy már nem is akarnak újból kapcsolatba lépni. Hozzáteszi, a gyermekes nők legtöbbször azért zárkóznak be, mert a gyermekeket próbálják védeni, de több példát is látott már arra, hogy az édesanyák ki tudtak lépni ebből a félelemből, és teret adtak az ismerkedésnek, az újabb párkapcsolat lehetőségének.

