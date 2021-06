Nem úszhatják meg a tartásdíj fizetését ezek a szülők: több tízezer gyermek érintett

Az Egyszülős Központ vezetője szerint könnyebb lesz az egyszülős családok élete azzal, hogy a tervek szerint változni fog a gyerektartási díj behajtása. Elmondása szerint nagyjából 90 ezerre tehető azon gyerekek száma, akikről a külön élő szülő - bár megtehetné - nem gondoskodik tartásdíj formájában.

Nagy Anna, a központ vezetője egy keddi sajtóbeszélgetésen üdvözölte a parlament előtt lévő törvényjavaslatot, amely szerint egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb lesz a tartásdíj behajtása az azt nem fizető szülőtől. Kitért arra, hogy eddig is volt lehetősége a szülőnek a tartásdíj megelőlegezését kérni, de csak abban az esetben, ha az egy főre eső jövedelem nem haladta meg az 57 ezer forintot, és legfeljebb 14 500 forintig. Az állam általi megelőlegezést hathavi tartásdíj-elmaradás esetén lehetett kezdeményezni.

Nagy Anna elmondta, a módosítás értelmében a tartásdíj-megelőlegezést jövedelemhatár nélkül, már háromhavi elmaradás esetén lehet majd kérvényezni, és annak összege a minimálbér 30 százaléka, vagyis 50 200 forint lesz havonta. A központ vezetője fontos lépésnek nevezte, hogy a jogszabály-módosítást követően az elmaradt tartásdíjat az állam hajtja be a nemfizető szülőn, és nem a gyereket nevelő szülőnek kell harcolnia érte.

Nagy Anna további nagy segítségnek tartja az árvaellátás minimumának duplájára emelését. A januártól életbe lépő változásnak köszönhetően 42 ezer olyan gyerek havi ellátása emelkedik meg, aki elvesztette egyik vagy mindkét szülőjét - tette hozzá. Az árvaellátás a jelenlegi havi 24 500 forintról 50 ezer forintra emelkedik.

Ez a két jogszabályváltozás 130 ezer gyerek életét teheti könnyebbé

- hangsúlyozta Nagy Anna. Beszélt arról is, hogy terveik között szerepel egy új, budai központ megnyitása. Úgy vélte, a Déli pályaudvar közelében létesülő központtal a vidékről érkező, a Budán és annak agglomerációjában élőknek is könnyebb lesz a központ által nyújtott szolgáltatásokat elérni. A nyári programokról szólva a központ vezetője elmondta, idén is számos programmal, egyhetes és napközis táborokkal készülnek.

Jelezte, tavaly hétszáz gyerek vett részt napközis táboraikon, és idén július és augusztusban is két-két héten keresztül lesz erre lehetőségük. A táboroztatás díja idén is jelképes lesz, ezerötszáz forintot kérnek majd a családoktól. Kitért arra, hogy a központ három éve alatt közel 16 ezer családnak segítettek. A koronavírus-járvány alatt 735 család kapott élelmiszer- és tisztítószer-csomagot, és 716 család az online tanuláshoz szükséges eszközt. Nagy Anna hozzátette: ezen kívül fenntartották online szolgáltatások keretében a jogi tanácsadást, a korrepetálást, a munkaközvetítést, és pszichológusi segítséget is kaptak az azt kérők.