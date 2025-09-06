Hát ezért van annyi válás manapság: megszólalt a szakértő, meglepő okokat említ

Az 50 év felettiek körében egyre gyakoribb a válás, és ennek egyik megdöbbentő oka lehet, hogy sokan nem akarnak beteg házastársat ápolni időskorukban - közölte a Daily Mail.

Míg korábban az 50 év felettiek körében alacsony volt a válási arány, ez az utóbbi években jelentősen megváltozott. Az Egyesült Államokban 1990-ben még csak a válások 8,7 százaléka történt az 50 év feletti korosztályban, 2019-re ez az arány már 36 százalékra emelkedett Susan Brown professzor kutatása szerint.

A szakértők szerint ennek több oka is lehet. Egyrészt szerepet játszik, hogy az 1970-es évek női egyenjogúsági mozgalmai és az egyenlő bérezésről szóló törvények elfogadottabbá és megvalósíthatóbbá tették a válást. Másrészt az idősebb párok kapcsolatában nagyobb valószínűséggel jelennek meg egészségügyi problémák.

Kelly Cichy professzor szerint különösen a nők válnak egyre tudatosabbá azzal kapcsolatban, hogy a házasság időskorban jelentős ápolási feladatokkal járhat. Ha valakinek már eleve kétségei vannak a házasságával kapcsolatban, a beteg házastárs gondozásának kilátása még kevésbé vonzó.

A válások növekedéséhez hozzájárul az is, hogy az emberek tovább élnek – a 2020-as átlagos élettartam 80,7 év volt, szemben az 1960-as 70,6 évvel –, így kevésbé hajlandóak boldogtalan házasságban maradni. A nagyobb anyagi függetlenség, különösen a nők körében, szintén csökkenti a házasságban maradás kényszerét.

Az "üres fészek szindróma" – amikor a felnőtt gyermekek elhagyják a szülői házat – szintén váláshoz vezethet, mivel a párok rádöbbennek, hogy kevesebb közös pontjuk van, mint korábban gondolták. Az új élethelyzetben személyes céljaik is eltérő irányba vihetik őket.

Egy nemrég publikált kutatás szerint az idősebb korban bekövetkező válásoknál az apák nagyobb valószínűséggel veszítik el a kapcsolatot gyermekeikkel. A Max Planck Demográfiai Kutatóintézet tanulmánya 9000 személy adatait elemezve kimutatta, hogy az 50 év felettiek válása után általában csökken a felnőtt gyermekek és apjuk közötti kapcsolattartás gyakorisága, míg az anyákkal való kapcsolat gyakran szorosabbá válik.

A kutatók azt is megállapították, hogy a válás következményei általában erőteljesebbek az apa-lánya kapcsolatokban, amelyekben nagyobb mértékben csökken mind a kapcsolattartás gyakorisága, mind az érzelmi közelség, mint az apa-fiú kapcsolatokban. Ezzel szemben az anya-lánya kapcsolatok gyakran még erősebbé válnak érzelmileg.

Zafer Büyükkeçeci, a kutatás vezetője szerint az apák általában nagyobb nehézségekkel szembesülnek a válás utáni szülő-gyermek kapcsolatokban, mint az anyák. Ennek oka lehet, hogy hagyományosan az anyák gyakran szorosabb köteléket tartanak fenn a gyermekekkel, és a felnőtt gyermekek akár még erősíthetik is az anyákkal való kapcsolatukat, hogy kompenzálják a házastársi bizalmas elvesztését.