Hogyan kapható járókeret receptre, mennyi egy járókeret ára tb támogatással? Mennyi a gurulós járókeret, más néven tb támogatott rollátor vagy könnyű rollátor ára tb támogatással?
Hát ezért van annyi válás manapság: megszólalt a szakértő, meglepő okokat említ
Az 50 év felettiek körében egyre gyakoribb a válás, és ennek egyik megdöbbentő oka lehet, hogy sokan nem akarnak beteg házastársat ápolni időskorukban - közölte a Daily Mail.
Míg korábban az 50 év felettiek körében alacsony volt a válási arány, ez az utóbbi években jelentősen megváltozott. Az Egyesült Államokban 1990-ben még csak a válások 8,7 százaléka történt az 50 év feletti korosztályban, 2019-re ez az arány már 36 százalékra emelkedett Susan Brown professzor kutatása szerint.
A szakértők szerint ennek több oka is lehet. Egyrészt szerepet játszik, hogy az 1970-es évek női egyenjogúsági mozgalmai és az egyenlő bérezésről szóló törvények elfogadottabbá és megvalósíthatóbbá tették a válást. Másrészt az idősebb párok kapcsolatában nagyobb valószínűséggel jelennek meg egészségügyi problémák.
Kelly Cichy professzor szerint különösen a nők válnak egyre tudatosabbá azzal kapcsolatban, hogy a házasság időskorban jelentős ápolási feladatokkal járhat. Ha valakinek már eleve kétségei vannak a házasságával kapcsolatban, a beteg házastárs gondozásának kilátása még kevésbé vonzó.
A válások növekedéséhez hozzájárul az is, hogy az emberek tovább élnek – a 2020-as átlagos élettartam 80,7 év volt, szemben az 1960-as 70,6 évvel –, így kevésbé hajlandóak boldogtalan házasságban maradni. A nagyobb anyagi függetlenség, különösen a nők körében, szintén csökkenti a házasságban maradás kényszerét.
Az "üres fészek szindróma" – amikor a felnőtt gyermekek elhagyják a szülői házat – szintén váláshoz vezethet, mivel a párok rádöbbennek, hogy kevesebb közös pontjuk van, mint korábban gondolták. Az új élethelyzetben személyes céljaik is eltérő irányba vihetik őket.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Egy nemrég publikált kutatás szerint az idősebb korban bekövetkező válásoknál az apák nagyobb valószínűséggel veszítik el a kapcsolatot gyermekeikkel. A Max Planck Demográfiai Kutatóintézet tanulmánya 9000 személy adatait elemezve kimutatta, hogy az 50 év felettiek válása után általában csökken a felnőtt gyermekek és apjuk közötti kapcsolattartás gyakorisága, míg az anyákkal való kapcsolat gyakran szorosabbá válik.
A kutatók azt is megállapították, hogy a válás következményei általában erőteljesebbek az apa-lánya kapcsolatokban, amelyekben nagyobb mértékben csökken mind a kapcsolattartás gyakorisága, mind az érzelmi közelség, mint az apa-fiú kapcsolatokban. Ezzel szemben az anya-lánya kapcsolatok gyakran még erősebbé válnak érzelmileg.
Zafer Büyükkeçeci, a kutatás vezetője szerint az apák általában nagyobb nehézségekkel szembesülnek a válás utáni szülő-gyermek kapcsolatokban, mint az anyák. Ennek oka lehet, hogy hagyományosan az anyák gyakran szorosabb köteléket tartanak fenn a gyermekekkel, és a felnőtt gyermekek akár még erősíthetik is az anyákkal való kapcsolatukat, hogy kompenzálják a házastársi bizalmas elvesztését.
Összesen 2,3 milliárd ember éhezik ma a világban, ami a népesség 28 százalékát jelenti. De vajon miért és meddig romolhat ez a tendencia? Mutatjuk!
Egy régóta várt nyaralás után a munkába való visszatérés valóságos hidegzuhanyaként érhet minket, a napsütötte tengerparton töltött végtelennek tűnő napok után.
Fertőz a nyugat-nílusi láz Magyarországon: három újabb beteget azonosítottak, mind kórházba kerültek
gy a héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma ötre nőtt, melyből 4 volt hazai és egy importált eredetű.
Idén is ingyenes lesz a HPV elleni oltás, de ehhez nyilatkozatot kell kitölteni a szülőnek, hogy a gyerekek megkaphassák.
Közölték, hogy a visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket.
Alvási szokásairól vallott milliók kedvenc sztárséfje: döbbenetes, de csak ennyi nyugta van éjjelente
Az 50. életévét nemrég betöltött sztárséf az egészséges étkezés fontosságát hangsúlyozza legújabb művében.
A kereskedelmi forgalomból származó és az élelmiszeriparban alkalmazott fertőtlenítőszereknek 10 %-a nem bizonyult megfelelőnek mikrobiológiai hatékonyság szempontjából.
Hatalmas a túlterheltség a szombathelyi onkológián, egy beteg nem kevesebb időt, 9 órát várt egy kétperces konzultációra.
Az elhízás elleni küzdelemben új fejezetet nyitottak a GLP-1 receptor agonista hatóanyagú gyógyszerek, amelyek forradalmi hatékonyságot ígérnek.
Budapesti déli részén, és több megyeszékhelyen is emelkedést mutattak a szennyvízből kinyert örökítőanyag-mennyiségek.
Magyarországon aggasztó tendencia, hogy az elhízás egyre fiatalabbakat érint.
Életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani azt a 13 éves lányt, aki barátaival rollerezett Kaposváron nagy teljesítményű gépeken, és balesetet szenvedett.
Világszerte továbbra is több milliárd ember nélkülözi a biztonságos ivóvízhez, szennyvízelvezetéshez és alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Egy új kutatás szerint a lányok enyhébb autizmus tünetei miatt milliók maradhatnak diagnosztálatlanul, ami jelentős kezelési hiányosságokhoz vezethet
A szakértők szerint a nem megfelelően képzett, orvosi végzettség nélküli technikusok által végzett beavatkozások számos problémát okozhatnak.
A mesterséges intelligencia segítségével készült kamu videókból egyre több van.
Tudtad, hogy Magyarország digitális egészségügyi rendszere fejlettebb, mint az EU-átlag? Nézd meg, mi működik jól, és hol van még tér a fejlődésre!
Súlyos látlelet a magyarokról: tízből kilenc ember mindennap szenved, mégis alig vesz igénybe terápiát
A magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi panaszokat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!