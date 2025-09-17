Adrien Rabiot és Jonathan Rowe, akik egy hónapja még a Marseille öltözőjében verekedtek össze, most új csapataik színeiben találkoznak a Serie A-ban
Bűz és mocsok a komáromi akkugyárban: ez hogy lehetséges ott, ahol ennyien melóznak?
Több napig nem volt takarítás az SK komáromi akkugyárában, miután a takarítást végző alvállalkozó cég alkalmazottai nem jelentek meg a munkahelyükön. A helyzet a dolgozók szerint tarthatatlanná vált, a mosdók használhatatlan állapotba kerültek - írja a Telex.
Szeptember 12-től kezdve napokig nem volt biztosítva a takarítási szolgáltatás az SK komáromi akkumulátorgyárában, miután a külsős takarítócég alkalmazottai nem vették fel a munkát. A több mint ezer főt foglalkoztató üzemben a tisztasági szolgáltatás hiánya komoly problémákat okozott.
A vállalat dolgozóinak beszámolói szerint a mosdóhelyiségek néhány nap leforgása alatt használhatatlanná váltak. A mellékhelyiségekből elfogytak az alapvető higiéniai eszközök - a toalettpapír, kéztörlő és szappan -, a hulladékgyűjtők megteltek, a szemét pedig a padlón halmozódott fel. Több alkalmazott jelezte, hogy ilyen körülmények között nem kíván munkába állni, különösen a 12 órás műszakokban dolgozók számára jelentett ez nehézséget.
A takarítás leállásának hátterében a források szerint az áll, hogy a szolgáltatást végző külsős cég nem fizette ki alkalmazottainak az augusztusi béreket. Az információk ellentmondásosak: egyes beszámolók szerint a takarítók kollektíven tagadták meg a munkavégzést, más források szerint a vállalkozás elbocsátotta dolgozóit.
A kialakult helyzetre reagálva a gyár vezetése először a tisztítószereket tartalmazó raktár kulcsát adta oda az alkalmazottaknak, hogy maguk gondoskodhassanak a mosdók feltöltéséről. Egy belső tájékoztató szerint a vállalat "azonnali lépéseket tett" a probléma megoldására, és szeptember 16-án megállapodtak egy új alvállalkozóval. Az SK szóbeli megerősítése szerint valóban megszűnt a korábbi takarítási szolgáltatás, és több napig nem volt biztosítva a tisztaság fenntartása. A vállalat közlése szerint az új partner takarítói már megjelentek a telephelyen.
A vállalat az elmúlt időszakban csökkenő eladásokkal küzd, ami létszámleépítéshez vezetett, nemrég pedig bejelentették, hogy első komáromi gyárukat gyakorlatilag kiürítik, miközben a második üzemben fokozzák a termelést. Az átszervezésekről mi is írtunk nemrégiben, itt olvashatod el:
