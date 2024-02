Megszólalt a Rossmann alapítója: Az egész világon problémák vannak az adósságból finanszírozott gazdaságok miatt

Nem csak Magyarországon, de gyakorlatilag az egész világon gazdasági problémák vannak, de Magyarországon azért van miért bizakodónak lenni - osztotta meg gondolatait a Pénzcentrummal Dirk Rossmann, a Rossmann alapítója, akitől a 250. magyarországi Rossmann megnyitása alkalmából volt lehetőségünk kérdezni.

Nem csak Magyarországon, de gyakorlatilag az egész világon Németországtól az Egyesült Államokig nagy problémák vannak a magas adósságok és az adosságból finanszírozott gazdaságok miatt. Magyarországgal kapcsolatban viszont azért vagyok bizakodó, mert itt még mindig alacsonyabb a munkanélküliség, és ez optimizmusra ad okot

- mondta el a Pénzcentrum kérdésére, a 250. magyarországi Rossmann megnyitása alkalmából tartott nagyszabású sajtóeseményen Dirk Rossmann, a Rossmann alapítója. Az eseményen a vállalat több prominens tagja is képviseltette magát, de megjelent az A.S. Watson Group (a világ legnagyobb nemzetközi egészségügyi és szépségápolási kiskereskedője) CEO-ja, Malina Ngai is.

Elhangzott az is, hogy az új üzlet nyitása egy másik vállalati mérföldkőnek is a szimbóluma, a Rossmann ugyanis idén ünnepli 30 éves magyarországi jelenlétének évfordulóját is. Elmondták azt is, hogy első hazai üzletüket Debrecenben nyitották meg, ez az egység pedig még a mai napig is üzemel. Az új üzlet a budapesti Árkád plázában nyílt meg, a vásárlók február 15-e, 11 órátol látogathatják azt.

A magyarországi Rossmann-láncról érdemes tudni, hogy a legutóbbi üzleti beszámolójuk szerint 2022. január 01. - 2022. december 31. között a belföldi értékesítésük nettó árbevétele valamivel több mint 124 millirád forint volt, ami több mint 15 százalékos növekedést jelentett az azt megelőző évi 107,8 milliárdos bevételekhez képest.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A növekvő bevételek mellett a vállalat adózott eredménye is megduzzadt, a 2021-es évi 5,5 milliárdról, 5,9 milliárdra, ami a pontos számok szerint 7 százalékos emelkedést jelentett.

(Címlapkép - Róka László, MTI/MTVA)