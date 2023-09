Sírva fakadt a Cápák között stúdiójában a magyar MLM kiralyfi: így is milliókat kaszált

Két új befektetővel tért vissza a Cápák között című üzleti showműsor az RTL képernyőjére, és az eddigi egyik legizgalmasabb adást izgulhatták végig a nézők, melyben volt minden: könnyek és indulatok, sértődés, száguldó biznisz és totálisan értelmezhetetlen üzleti ajánlat is, végül pedig megszületett az első befektetés: nem akárki kapott 22 millió forintot.

Tomán Szabinát és Lakatos Istvánt követően dr. Varga Eszterrel és Orbók Ilonával bővült a Cápák között befektetői köre, Istvánnal hamarosan interjút olvashattok a Pénzcentrum oldalán. Ebben az évadban a szokásosnál korábban, szeptember elején tért vissza a képernyőre a műsor, és a hatodik évad egyből egy kifejezetten erős résszel nyitott, nagyon jót tett a műsornak a két új szereplő, hiszen az ő tapasztalatuknak köszönhetően, teljesen új szempontok mentén is megismerhetik a nézők a vállalkozásokat és a mögöttes motivációkat.

Egy átlag finom burger diadalútja

Tóth Máté és Tóth Simon, akit a Konyhafőnökből már ismerhetnek a nézők, egy elképesztő sikersztrorit vittek a Cápák elé: a Simon’s Burger alig több mint fél éve nyitott, mégis mára hihetetlenül népszerűvé vált a fiatalok körében. Az amerikai stílusú gyorséttermi hamburgerek nagyon hiányoztak Magyarországról: ezt az űrt töltötte be a két fiatalember. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a nyitás után egy héttel már az utcán állt a sor. Gyorsan nyitottak még két üzletet, ám további saját éttermek helyett inkább franchise rendszerben gondolkodnak, legalábbis vidéken, sőt akár külföldön is. Hat hónap alatt 327 milliós árbevételt értek el, melynek nagyjából a 30 százaléka profit, a további terjeszkedésre pedig 100 millió forintot kértek a Cápáktól 5 százalékért cserébe.

A milliárdos cégértéket persze őrült soknak tartották a befektetők, akik amúgy persze le voltak nyűgözve az eredménytől, de úgy látták, jelenleg maximum 400 millió forintot ér a cég. Moldován András véleménye szerint, akinek mint tudjuk, van hasonló érdekeltsége, vidéken ez nem működhet, ott ugyanis túl drága a közel 5 ezer forintos menü.

Ti igazából nem hamburgert adtok el, hanem egy életérzést, egy sztorit

– jött Balogh Petyától a megfejtés.A nagy kérdés, ezek után az volt, hogy mégis miért van szükségük befektetőre, és mit várnak el tőle: dr. Varga Eszter szerint konkrétan senkire nincs szükségük,

ha beengedtek valakit, az nagyon jól hangzik, mert egy pillanatra megnyugszotok, de úgy fogtok tovább száguldani, hogy bánni fogjátok, és abból keserű kooperáció is lehet végül.

Persze ennek ellenére két ajánlat is érkezett: Balogh Levente a 100 millió forintjáért cserébe 25 százalékot kért, Orbók Ilona is felajánlotta a kért összeget, viszont a profit 50 százalékára is igényt tartott volna, valamint egy olyan aranyrészvényre, melynek birtokában nélküle nem dönthetnek a fiúk semmiről.

Moldován Andrásnak végül sikerült lebeszélnie magát az ajánlattételről, de egy nagyon érdekes problémára hívta fel a fiúk figyelmét, amivel ő is gyakran szembesült: méghozzá a humán tényezőre. Tapasztalata szerint annyira nehéz a munkaerőmenedzsmentet megoldani manapság, hogy neki már nem éri meg ezzel vesződni. Ki is szállt. A két ajánlat közül egyiket sem fogadták el a fiúk, nem sikerült megegyezni, így befektetők nélkül mentek haza.

Pink taxi

Daru Mihály Miskolcon tevékenykedő taxis egy egyedi szolgáltatás ötletével állt a befektetők elé: a Pink taxi kifejezetten nőknek szóló szolgáltatás. Mihály szerint ugyanis sok nő azért nem ül taxiba, mert félnek az atrocitástól, hogy a sofőr flörtölni fog velük. Erre megoldást jelent szerinte az olyan rózsaszínű autók, melyeket nők vezetnek és csak nőket szállítanak.

Számításai szerint Magyarország lakossága évi 120-130 milliárd forintot taxizik el, melynek a 30 százalékos piaci részesedését le tudná csípni ez a modell. 100 százalékos tulajdonrészt ajánlott fel, cserébe a nettó árbevétel 10 százalékát kérné el jogdíjként. Ez egy 4 milliárdos befektetés lenne.

Abban egyetértettek a Cápák, hogy ez a szolgáltatás kifejezetten diszkriminatív, hiszen a modernt világban ilyen formában már nem különböztetjük meg a nemeket. A másik nagy probléma ezzel az ajánlattal pedig az, hogy

ha valaki ennyi pénzt kér, annak tőkekockázatot is kell vállalnia.

- világított rá dr. Varga Eszter. Ezen felül be kellett volna bizonyítani, hogy gazdaságilag egy ilyen modell megállja a helyét Magyarországon, de ez nem sikerült neki. A konkrét befektetés előtt még rengeteg feladata lett volna Mihálynak.

Gyula&Gyula

Györfi Gyula és fia egy biztonságtechnikai eszközt, pontosabban egy applikációt fejlesztettek ki, mely GPS alapján ellenőrzi a biztonsági őröket, de ezen felül egyéb hasznos funkciókra is képes. Előfizetéses rendszerben értékesítik jelenleg, aminek havi 10-50 ezer forint a díja, de a további terjeszkedéshez tőkebevonásra lenne szükségük. 25 millió forintért 10 százalékot adnának, a pénz 60 százalékát fejlesztésre, 40 százalékát pedig marketingre költenék. Jelenleg havi 100 ezer forint a bevételük a meglévő 4 ügyféltől.

A Cápák nehezen hitték el, hogy szinte alig létezik a világban ilyen alkalmazás, és a legnagyobb bajuk az volt, hogy mostantól ezt bárki lefejlesztheti 3 nap alatt. Balogh Levente kifejtette:

Nem attól félek, hogy hogy terjed el, hanem attól, hogy lemegy ez a műsor és akárki megcsinálja

Moldován András szerint tulajdonképpen semmijük nincs, nincs tudás a kezükben, és nem értette, mitől ér ez a cég 250 millió forintot. dr. Varga Eszter pedig az értékesítési stratégiát hiányolta, szerinte enélkül nem állhatnának a befektetők elé. Balogh Levente elismerően nyilatkozott az ötletről, nem is értette, hogy miért nem volt eddig ilyen app a piacon, de ő sem szállt be. Balogh Petya viszont felajánlotta, hogy 100 ügyfél után szívesen foglalkozna velük.

Az MLM király nagyobbik fia

A 31 éves tiktokkert, Halmi Bencét sokan ismerhetik már a különböző socialmedia felületekről, de azt kevesen tudják róla, hogy ő magyar MLM király nagyobbik fia. Most egy új vállalkozást hozott a műsorba, melyben különleges autókat ad bérbe. Bence amúgy a szülei nyomdokába lépett és 18 éves korától már építette az üzletet, de mostanra eljutott oda, hogy már nem szeretne az ő árnyékukban élni, és nekik bizonyítani.

Számokkal alaposan felkészült, így megtudtuk, hogy az árbevétele erre az évre várhatóan 40 millió forint lesz, 30 százalékos profittal, 2024-re 80 milliós, 2027-re már negyedmilliárdot vár. Most pedig 22 millió forintot kért 15 százalékért.

Moldován András szerint ez egy meglehetősen zajos és foglalt üzletág, ráadásul a nagyok is egész komolyan gondolják ezt a tevékenységet, így újként szinte lehetetlen labdába rúgni. Ezzel szemben dr. Varga Eszter szerint az a legnagyobb különbség Bence és a nagyok között, hogy míg ők a praktikus felhasználókat szólítják meg, addig Bence az élményfelhasználókhoz szól.

Orbók Ilonának az oldtimer autók említésénél csillant fel a szeme, ő ugyanis szenvedélyes gyűjtőjük. Az autók szeretete tehát összehozta a befektetőt és a vállalkozót, már csak azért is mert a cégérték és az ajánlat szerinte elég közel voltak egymáshoz. Ennek ellenére a 22 millió forintot 30 százalékért, tehát kétszer annyiért adta volna oda, végül kiegyeztek 25 százalékban. Az évad első üzlete pedig megköttetett.

