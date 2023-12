Kisüzemi magyar sörgyártók: a sörtörvény kvázi smafu, újabb kemény drágulások jönnek 2024-ben

Az idei év sem volt a legkönnyebb a kisüzemi sörfőzdéknek, hiába a nagy Heineken botrány, nem igazán érezni jelentős változást a sörtörvény bevezetése óta. Tovább nehzíti a helyzetet, hogy a gyenge forint, az infláció, az alapanyagok drágulása együttesen rendkívül nehéz helyzetben hozta a kis sörfőzdéket, így jövőre sem kerülhető el az áremelés, de mindenki igyekszik 8-10% körül mérsékelni a drágulást.

Mint ahogy tavaly is, idén is felmértük, hogy hogyan alakult a 2023-mas év a sörfőzés piacán. Felkerestünk néhány igen híres üzemet, hogy mit tapasztaltak és mire számítanak a következő évben. Az idei év is igen izgalmasan alakult a sörüzemek piacán. Ősszel robbant a hír, miszerint a GVH iránymutató vizsgálata feltárta, hogy a Heineken a törvényi tilalom ellenére szinte kizárólagosságot eredményező beszállítói együttműködést alakított ki egy fővárosi vendéglátóhellyel.

A sörtörvénynek elnevezett rendelet célja, hogy lehetőséget teremtsen a kisüzemi sörfőzdéknek helyzetbe kerülniük a nagyüzemi sörgyárakkal szemben. Az általunk megkérdezett sörfőzdéktől érdeklődtünk, hogy éreznek e bármilyen változást azt illetően, hogy több vendéglátóipari egység tartana igényt a termékeikre. Azonban szomorúan konstatáltuk, hogy a válaszok alapján az látszik, hogy valódi változást nem tudtak elérni ezzel a módosítással, ugyanis maguk a vendéglátóipari egységek sem tartják be ezt az előírást. A Szent András Sörfőzde ügyvezetője, Bukovinszky Béla elmondta, hogy

szinte semmilyen hatása nincs, egyelőre maguk a vendéglátóhelyek sem tartják be, ami többek közt a nagyüzemi képviselők félretájékoztatásának és a korábban velük kötött szerződéseiknek köszönhető. Ez ügyben a kormányzat és maga a GVH vezetése sem egységes, komoly lobbimunkát folytat mindkét oldal, amiben egyelőre a multik állnak nyerésre nem a kisüzemek

- magyarázta és hozzátette azt is, hogy sajnos ez nem tűnik úgy, mint ami megoldódni látszana a jövő évre. A nagy üzemek, multik térhódítása nehezen kezelhető és korlátozható.

A fogyasztók továbbra is korlátozva vannak a termékek szabad elérésében 2023-ban, és a kisüzemek nem sok előrelépést várnak e téren ’24 re sem

- mondta a Szent András Sörfőzde ügyvezetője. Ehhez csatlakozva tovább erősítette ezt a MONYO Sörfőzde válasza is, akik szintén elhanyagolhatónak nevezték az érzékelhető változást:

marginális növekedést tapasztaltunk ennek köszönhetően, áttörés biztos, hogy nem történt az új szabályozás miatt

- mondta Kelemen Balázs, a MONYO gazdasági vezetője.

A 2023-mas év kihívásai

Mint az tudható a sörfőzés egy olyan iparág, amelynek magas az energiaigénye. Emellett a sörfőzdék szinte minden magas minőségű alapanyagot külföldről szereznek be, így a forint árfolyamcsökkenés és a magas infláció különösen érzékenyen érintette a kisebb üzemeket. Az év kihívásairól, a drága alapanyagárakról így számolt be a Szent András Sörfőzde ügyvezetője, Bukovinszky Béla:

a 2023-as évi általános infláció a sörfőzdei alap-, és segédanyagokat is érintette. A maláta és komló ára nem emelkedett olyan mértékben mint ’22-ben de az energiaköltségek emelkedése sok főzdénél csak ebben az éveben gyűrűzött be.

De arra is kitért, hogy az alapanyagon felül még természetesen a munkabérek is rendkívül számottevőek, hiszen ilyen gazdasági helyzetben a munkavállalóknak is biztosítani kell a jó fizetést, valamint a sör csomaglóanyaga is egy nem elhanyagolható összeg.

A csomagolóanyagok ára, és a munkabérek is jelentősen emelkedtek, ezek együttesen emelték a sörök előállítási költségeit

- tette hozzá az ügyvezető. A MONYO Sörfőzde ennél jelentősen erősebben fogalmazott, azt illetően, hogy a 2023-mas év milyen volt:

kifejezetten nehéz éven vannak túl a hazai sörfőzdék. Olyan kihívásokkal kellett megküzdenünk, mint az 50-150%-os drágulás az alapanyagok és csomagolóanyagok terén, 20% feletti infláció, elszálló energiaárak, ingadozó forint árfolyam. Emellett, a fogyasztók kétszer meggondolják, hogy a drága kisüzemi sörök beférnek-e a vásárlói kosarukba

- fejtette ki Kelemen Balázs, a MONYO gazdasági vezetője. Azonban a Szent András Sörfőzde ügyvezetője azt is hozzátette, hogy mindezek ellenére az idei évben a sör ára nem növekedett az infláció mértékével, ami azért nem könnyítette meg a piaci résztvevők dolgát.

Ugyanakkor mindezeket együtt sem tudták sem a kis sem a nagyobb üzemek érvényesíteni az áraikban, hiszen a sörök ára 20%-alatt, míg az általános infláció jóval 20% feletti volt a 2023-as évben.

De számos alternatív megoldást igyekeztek kitalálni a Sörfőzdénél, ilyen például a Szent András Sörfőzde programja, ami egy környezetbarát zöldprogram,

Szent András Sörfőzde például nyáron áremelés helyett üvegvisszaváltási zöldprogramba kezdett, így a sörök árai általánosságba véve csupán a palackok költségeivel emelkedtek. Ez az összeg visszaváltás esetén természetesen visszajár a fogyasztónak, mialatt az újrafelhasznált üvegek csökkentik az ökológiai lábnyomunkat

- magyarázta Bukovinszky Béla. A sörfogyasztás szezonja egyértelműen a nyári időszak, de azért a karácsonyi ajándékként jó működő különleges sörösszeállítások is jól tudnak menni a decemberi pangóbb időszakokban. A Szent András Sörfőzde ügyvezetője így nyilatkozott

természetesen a nyár a legforgalmasabb időszak a sörértékesítésben is, ami időjárásfüggő is egyúttal. A hosszúhétvégék és jelentős sport és turisztikai események meg tudják ezt növelni, amiből nem sok volt a ’23-as évben. A karácsony és általában a december, továbbá az azt megelőző november végi Black Friday is erős immár a sörpiacon. Elsősorban a különlegesebb kisüzemi-prémium sörök vagy sörpakkok esetében

- fejtette ki, és ezt tovább erősítette a MONYO gazdasági vezetője is:

alapvetően a nyarat tekintjük a sörfogyasztás fő szezonjának, ekkor vágynak az emberek legjobban egy hideg sörre, nyitva vannak a kerthelyiségek, teraszok, egymást érik a különböző fesztiválok, rendezvények. Viszont a nagyüzemi sörökhöz képest a prémium söröknek fontos szezonja a karácsony is, mert ilyenkor a fogyasztók előszeretettel nyúlnak a magasabban pozicionált alkoholos termékekhez, mint például a borok és a kraft sörök

- magyarázta Kelemen Balázs.

Mire számíthatunk jövőre?

A jövő év kapcsán is kérdeztük a sörüzemeket, hogy mire számítanak, milyen lesz a felhozatal, illetve arra is kitértünk, hogy milyen árakra számíthatunk majd 2024-ben a söröket illetően. Azt egyik sörfőzde sem tagadta el, hogy biztosan lehet számítani áremelkedésre, de bizakodóak abban, hogy a jövő év talán kedvezőbb gazdasági helyzetet fog teremteni, és így a drágulások is mérskeltebbek lehetnek.

A 2024-es évben is folytatódik az áremelkedés de reményeink szerint szerényebb mértékben. Az emelkedéssel kapcsolatosan az általános várakozások 8-10% körüliek, amik valamivel alacsonyabbak, mint a 23-as év tényadatai.

- mondta a Szent András Sörfőzde ügyvezetője. Arra vonatkozóan pedig, hogy a 8-10%-os emelésnél kisebb mértékű elképzelhető-e, elmondta Bukovinszky Béla, hogy ez nagyon sok tényezős képlet. Kiemelte, hogy a visszaváltási rendszer költségnövelő hatása, a munkabéremelkedések, és a már megnőtt energiaköltségek együttesen

nem tudnak ettől kisebb áremelést megengedni, miközben a sör fogyasztói ára a lélektani határon mozog már igy is

- fejtette ki. A MONYO Sörfőzde a kérdésre elmondta, hogy ők is biztosak abban, hogy emelkednek az árak, valamint azt is kiemelték, hogy a betétdíjas rendszer bevezetése sem fogja könnyíteni ezt a helyzetet, válaszukban így fogalmaztak:

2024 derekán szembesülni fognak a fogyasztók a betétdíjas rendszer bevezetésével, emiatt már biztosan jobban a zsebükbe kell nyúljanak egy vásárlásnál. Egyéb áremelések, ezek mértéke és ütemezése még teljesen bizonytalan. Bízunk benne, hogy egy kicsit stabilizálódnak az árak

- magyarázta Kelemen Balázs.