Milliós gázsijáról vallott Wolf Kati: ennyi pénz marad a zsebében egy-egy koncert után + videó

Zenészek, pékségek, vloggerek is szerephez jutottak a CashTag 2023-as évében. Ebben az összeállításban a vállalkozásokra fókuszáltunk, mert ezzel is behatóan foglalkozott a Pénzcentrum videoblogja. Sok vitát generáltak a különböző epizódok, rendbe tettünk dolgokat, és megválaszoltunk sokakban talán évek óta felmerült kérdéseket. Mindenkit csak arra tudunk biztatni, hogy 2024-ben is tartson velünk - nem állunk meg, jövőre is jönnek a különböző epizódok.

2023 a Pénzcentrum videoblogjának, a CashTagnak is nagy év volt. Mint már az olvasók, meg persze a nézők megszokhatták, rengeteg olyan tartalmat hoztunk, amelyeket máshol vagy máshogyan nem vagy alig dolgoztak fel. Volt néhány olyan köztük, amely az újrakezdésről, a talpra állásról és egészen másba fogásról szólt. Ebben a visszatekintésben most ezeket gyűjtöttük össze: megmutatjuk, hogy interjúalanyaink hogyan csinálták vagy csinálják - mert van köztük, aki még saját megfogalmazása szerint is csak az út elején jár.

Vloggerkedésből vendéglátásba

Népszerű epizód volt, mikor a magyar vlogger-szcéna két nagy alakjával, Osváth Zsolttal és Zsozéatyával ültünk le, hogy kifaggassuk őket, a Youtube után hogyan nyergeltek át a vendéglátásba, hogy hogy állják meg a helyüket ebben a szintén rendkívül pörgős, és napi huszonnégy órában teljes koncentrációt igénylő szakmában?

Mint Osváth szavaiból kiderült, az étteremalapítás egyrészt rengeteg pénzbe került, másrészt a beszállítók sem mindig voltak velük egészen korrektek, így ez is rátett a nehézségekre. Ennek ellenére is hittek a sikerben, de azt is tudták, mit kell beletenniük az üzlettársával.

Patrikkal összeültünk, kiszámoltuk, van ennyi pénzünk, és lenulláztuk magunkat. Mi úgy nyitottuk meg ezt a helyet, hogy másfél-két hónapig még tudjuk üzemeltetni, ha nem jön be egy ember akkor is, onnantól kezdve viszont utca, autót eladunk, házat eladunk, mindent. Nullára vertük magunkat

- fogalmazott a youtuber.

Zsozéatya belvárosi kocsmája népszerű helynek számított, leginkább persze a tartalmait fogyasztó, fiatalabb generáció körében. Azonban mint a játék-streamelésből híressé vált vlogger elmondta, azért az mégsem úgy megy, hogy azok az ötletek, amiket jónak gondolnak, azonnal menni fognak a bár vagy kocsma üzemeltetésekor is.

Ahogyan felépül egy vállalkozás, az kívülről tök jól hangzik, de belülről az ember 0-24-ben dolgozik, és olyan tételekkel fizet érte, amik sokkal drágábbak, mint a pénz. Tudod milyen ez, mint amikor egy gimnazista fiú meséli a 13 éves öccsének, hogy hogyan kell baszni. Vannak elképzeléseid, de ott szembesülsz a problémákkal

- fogalmazott kissé élesen Zsozéatya. A teljes képhez hozzátartozik az is, hogy mint a Pénzcentrum is megírta júliusban, a kocsma végül becsődölt.

Miért kapnak ennyi pénzt a zenészek?

Március elején rohamos gyorsasággal tarolta le az internet magyar nyelvű részét egy lista, amely híres zenészek gázsijait tartalmazta. Az olvasók egyszerre szörnyülködtek és nevettek, mert sok olyan tétel volt rajta, amit elsőre nem igazán lehetett érteni.

A lista felsorolta, hogy melyik magyar zenész mennyit kap egy-egy fellépésért, és igen impozáns számokat olvashattunk benne. Megemlítették többek között a Fluor Tomi fémjelezte Wellhellot, akik a nem hivatalos lista szerint 4 millió 800 ezerért adnak 75 perces koncertet, de Wolf Kati is, aki a lista szerint 1 millió 620 ezer forintot kér, tehát mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, ha valaki őket hívná, emelni egy bármilyen rendezvény fényét.

A listára az elsők között reagált az X-Faktor című tehetségkutató egykori versenyzője, valamint az egykor Eurovíziós Dalfesztiválon is hazánkat képviselő énekesnő, Wolf Kati. Mint a Cashtegnek elmondta: lehet persze csodálkozni a durva összegeken, de a helyzet az, hogy a "zenész is ember, kiadásai vannak".

Wolf Kati a CashTag meghívásának is első szóra eleget tett, ahol tisztába tett néhány félreértést. Mint elmondta: azt a pénzt, amit ő a koncertekért megkap, számos más ember között is elosztja, akik részt vesznek a produkcióban.

Ilyenkor az összes zenészt viszed magaddal, egy kiskoncerten például velem négy zenész van. Jönni szokott még velünk két táncos is, de ez opcionális vagy kettő jön, vagy egy sem. Van, aki vezeti a buszt, jön velünk egy road, aki pakol, segít beállítani a dolgokat, mellette egy technikai személyzet, a menedzser és én. Ez körülbelül 9-10 főt, jelent, akik csak az aznapi koncerten ott vannak. Azaz konkrétan egy kisbusznyi ember

- mondta a CashTag felvetésére az énekesnő. Emellett arról is mesélt, hogy miből szerez még bevételt egy előadóművész, nekik honnan származik még pénzük.

A fő bevételünk nekünk a koncert, de erre még rájön a jogdíj. Az pedig nem mindegy, hogy szerzői vagy előadói jogdíjat kapsz, hiszen az előbbi egy jóval komolyabb összeg. Ha te zeneszerző vagy, szövegíró vagy, akkor azt a jogdíjat a szerzői jogvédő irodából kapod, míg az előadói jogdíjat a koncertek, tévés, rádiós játszottság után kapod. De például a covid alatt ez sem volt, hiszen nem voltak fellépéseink

- tette még hozzá Wolf Kati.

A kuvaiti testépítő, akit padlóra tett a rezsiemelés

Évek óta taglalt szeglete a gazdaságnak, a vállalkozásokról való beszélgetéseknek az, hogy melyik szektort mennyire tette tönkre a koronavírus-járvány, vajon ki járt a legrosszabbul? Az egyik, akinek valóban a padlóról kellett felállnia, az ismert testépítő influenszer, a kuvaiti származású Gym Suleiman, aki szinte a nulláról építette fel ismét saját magát, és most már két cége is van, edzőtermekkel és saját edzésmódszerrel. A Cashtagnek persze arról is mesélt, hogyan indult ez az egész.

Mindig is bennem volt, hogy kell nekünk egy külön terem és hogy szeretnék egy olyan termet csinálni, ami az én ízlésemet tükrözi. Ami elindította az egészet, az egy tanítványom volt, Egon, aki jelenleg már szintén társtulajdonos a két cégben. Ő volt az, aki biztatott, hogy kezdjek bele a vállalkozásba. Mint minden vállalkozásnál, úgy itt is az első az a helyszín volt. Keresnünk kellett egy helyet, amire azt mondhatjuk, hogy igen, ez lesz az edzőtermünk. Egyébként ez egy régi bank, abból alakítottuk ki a későbbi edzőtermet

- mondta Gym Suleiman.

A Hasan Suleiman néven született testépítő persze az árnyoldalakat sem kerülte ki a CashTagnek adott interjúban. Mesélt arról is, hogy bár a covid tényleg komoly kihívás volt, szinte rögtön utána árat kellett emelni, hogy a brutálisan megugrott rezsiköltségeket ki tudják gazdálkodni. Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy a termeibe járók hűségesek maradtak, és megértették, miért kellett árat emelnie.

Mikor kijöttünk a covidból, jött az újabb jó hír: emelkedik a rezsi. A rezsiárak emelkedése nagyon rosszul érintette az edzőtermeket, hiszen a villany egész nap megy reggel hattól este 10-ig, használják a vizet, megy a fűtés. Az emberek persze nem szeretik az áremeléseket, de az eladó erre közben rá van kényszerítve. Így mi is kénytelenek voltunk emelni, de nem nagyon panaszkodtak, nagyon korrektek voltak és értették a miérteket. Így ezt is átvészeltük

- mondta a CashTagnek Gym Suleiman.

Ételre sem volt pénze, most milliárdos bevétele van

Meglehetősen faramuci helyzet, mikor éppen egy pék jut el oda, hogy éhezzen. Ez azonban pontosan így történt meg Szabadfi Szabolccsal, azaz Szabi, a pékkel is évekkel korábban, amikor még csak piacon árulta termékeit. Vállalkozása ma milliárdos bevételt termel, több üzlete is van, és rangos díjakat nyer egymás után. A CashTagnek elmesélte, hogy honnan jutott hová.

Egyszer fenn, egyszer lenn. Volt olyan időszak, amikor enni nem volt pénzünk. Ez általában nem kifejezetten rajtam múlt, de sokszor követtem el olyan hibát, hogy rossz emberekkel vettem magamat körül, emiatt pedig nem működött a dolog. Nem voltak hozzám lojálisak, nem úgy jártak el az otthagyott alkalmazottak, ahogyan én arra megkértem őket. De olyan is történt, hogy még a legelső pékséget kibéreltem Budapesten és elindult a dolog. Majd a nyitásnál kaptunk egy levelet, hogy tízszeresére emelik majd a bérleti díjat, mert kiemelt övezetté nyilvánítják a környéket. Ekkor megint vissza kellett lépni

- mesélt Szabadfi a cseppet sem könnyű kezdetekről.

Elmondta azt is, hogy ma mi kell ahhoz, hogy valaki pékséget nyisson, és az összeg bizony nem két fillér - de persze erre egy pékség esetében nem is gondolnánk.

Egy kis pékséghez, a mai árakkal számolva, hogy a szükséges gépeket beszerezd legalább 20-30 millió forinttal kell, hogy rendelkezz. És most egy kis kézműves pékségről beszélünk. Erre az összegre egyébként azért is szükséged lesz, mert eleinte ugye egyedül vagy. Aztán rá fogsz döbbenni, hogy erre van igény és rájössz, hogy nem tudsz egyedül ennyit sütni, hogy kiszolgáld az igényeket

- tette még hozzá Szabi, a pék.