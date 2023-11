Ez most a legnagyobb kihívás rengeteg magyar vállalkozó számára: sokan még nem sejtik, mi vár rájuk

A magyar vállalkozók többsége a bevételek csökkenésétől tart a leginkább és nagy kihívásának tekinti, hogy előteremtse a működési költségeket. Komoly problémát jelent a magas stressz, valamint a munka és a magánélet egyensúlyának eltolódása - derül ki egy friss, reprezentatív online felméréséből.

A friss kutatásban a Számlázz.hu arra kereste a választ, hogy mi jár most a vállalkozók fejében, milyen kérdések, kihívások és problémák foglalkoztatják őket. A felmérés során rákérdeztek arra, hogy mi a vállalkozók legmarkánsabb félelme az év végéhez közeledve. A válaszadók többsége (31%) a bevételek csökkenésétől tart a leginkább. Közel negyedük (21%) pedig a kiadások növekedését jelölte meg elsőszámú mumusként, amit a bürokratikus/adminisztrációs terhek növekedése (14%), valamint a növekvő konkurenciaharc (13%), a piacvesztés (9%), a munkaerőhiány (7%) és zsugorodó piac (6%) követ.

Érdekesség, hogy a félelmek tekintetében nincs jelentős különbség a nemek között, azonban a legfiatalabb, tinédzser korú vállalkozók jóval nagyobb arányban tartanak a zsugorodó piactól (17%), mint az idősebbek. Az 50 felettieknek mindössze 3%-a jelölte be ezt fő félelem forrásként. A bevételek csökkenésétől, valamint a bürokratikus terhektől viszont pont a fiatalok érzik magukat kevésbé fenyegetve.

Aggódnak a magánéletük miatt a vállalkozók

A kérdőív rákérdezett arra is, hogy mi az a legnagyobb kihívás, amellyel a vállalkozó szembesült, vagy éppen jelenleg is küzd. A túlnyomó többség (68%) számára az okozza a legnagyobb fejtörést, hogy miként teremti elő a vállalkozása működtetéséhez szükséges bevételt. A gyorsan változó piaci trendek lekövetése 19% számára jelent komoly kihívást, ők elsősorban azon aggódnak, hogy vállalkozásuk képes lesz-e az új körülmények között is életképes maradni.

Nemcsak a szakmai, hanem a személyes tényezők is komolyan befolyásolják a vállalkozók mindennapjait. Erre utal, hogy a válaszadók jelentős része (32%) két, a maganéletet is érintő problémát jelölt meg az első helyen. Tizenhat százalék számára a munkával együtt járó magas stressz leküzdése a legnagyobb kihívás. Ugyanennyien a túlságosan hosszú munkaidőt, a magánélet ebből fakadó hiányát érzik problémásnak.

A likviditási / cash flow problémák is sok vállalkozót érintenek, legalábbis 15% jelezte, hogy ez próbatétel az életében. A cég digitalizálását 7%, míg a munkaerő magas fluktuációját 5% százalék jelölte meg.

Sok időt vesz el a pénzügyi adminisztráció

A pénzügyi adminisztráció minden vállalkozó számára ismerős feladat: a számlázást, a könyvelővel való kapcsolattartást, az utalást, az adatok rendszerezését senki sem úszhatja meg. A válaszadók 32%-ának havonta pár órát visz el az életéből a papírmunka, 28% pedig 1-2 napot szán erre a hónap során. Tizenhat százalék úgy nyilatkozott, hogy jelentős időt, havonta több napot is felemészt az adminisztráció. Tizenhét százalék az, aki semennyit nem foglalkozik a témával - helyettük minden bizonnyal más végzi el ezt a feladatot. Mindössze 7% azoknak az aránya, akik havonta kevesebb mint egy órát töltenek papírmunkával.

„Azért dolgozunk minden nap, hogy megkönnyítsük a 700 ezer vállalkozó ügyfelünk mindennapjait. Minél kevesebb időt töltenek az adminisztratív feladatokkal, annál többet foglalkozhatnak az üzlettel és saját magukkal is. Időről időre megkérdezzük a magyar vállalkozókat az őket érintő problémákról, kihívásokról és örömökről, hogy a lehető leghatékonyabb segítséget nyújthassuk nekik” - mondta el Ángyán Balázs, a portál ügyvezetője.