Érik az újabb durva bezárási hullám: ezek a cégek húzhatják le elsőként a rolót Magyarországon

Idén szeptemberben jelentősen nőtt a felszámolási eljárás alá került cégek száma: egy hónap alatt 2256 társaság jutott a megszűnés közelébe - írja a Portfolio. Ennek magyarázata részben a szabadságok időszakának szezonális hatása, viszont a szeptemberi érték alig marad el a májusi és júniusi rekordoktól. Akkor 2356 illetve 2514 vállalkozás esetében indult meg felszámolási eljárás. Alföldi Csaba, az Opten céginformációs szakértője szerint arra utalhat, hogy most jönnek felszínre az elmúlt év gazdasági nehézségei.

Október első hetéig 16876 darab procedúrát indítottak el, ami kétszerese a tavalyi összes intézkedésnek, de 3,2-szer több mint a 2019-es teljes, 5256 darabos eljárásszám. A már befejeződött procedúrák esetében pedig rekordot jelentő, 1110 felszámolást zártak le az előző hónapban. Az egész évet tekintve pedig 6536 darab ilyen cégmegszűnést rögzítettek már. Több tényező is abba az irányba mutat, hogy most már egy új cégmegszűnési hullám indulhatott el.

Korábban két meghatározó oka volt a bezárási hullámoknak: a tavalyi kata-szigorítás, illetve a covid alatt bevezetett moratórium a cégbírósági eljárásokra, ami miatt sok ügy feltorlódott. A mostani bezárási hullám inkább a válság hatásainak tudható be, sokan most dönthettek úgy, hogy feladják. "Trendszerűen nő az előzmény nélkül meginduló vagy a moratóriummal már nem érintett eljárások száma, ami arra utal, hogy az elmúlt év gazdasági nehézségei érték el a vállalkozásokat" – magyarázta a lapnak Alföldi Csaba, az Opten céginformációs szakértője. Mint ismertette, a 150 napnál rövidebb távon, megindult eljárások részaránya már 16 százalékos, 60 napnál rövidebb időn belül pedig 15 százalékos volt, ami felfutást jelent az év eleji tíz százalék körüli részesedéshez képest.

Lehet azonban, hogy ez még csak a kezdet. A hónapok óta romló kiskereskedelmi forgalom most már a cégadatokon is meglátszik. Forgalom hiányában, a magas működési költségek miatt a szektoron belül 682 darab vállalkozás került az eljárás alá szeptemberben, ami ötszöröse az elmúlt öt év 170 körüli átlagának - írja a lap. Éves szinten a kereskedelem és járműjavítási alágban már 4958 felszámolás indult meg, és 1707 darab szűnt meg. Alföldi Csaba szerint a következő hónapok alapján látszódhat majd világos kép arról, hogy átmeneti felfutásról van szó, vagy valóban sok vállalkozást értek el a recesszió kedvezőtlen hatásai. Nemcsak az infláció, rezsi, és csökkenő fogyasztás tehetett be a vállalkozásoknak, hanem a 20 százalék körüli hitelkamatszint is.

A cégalapítások száma is visszaesett: idén szeptember végéig csak 19 152 darab vállalkozást jegyeztek be. Ez elmarad a tavalyi első 9 hónap adataitól, ameddig már 22 716 darab cégalapítás történt, de jóval alacsonyabb, mint a Covid előtti utolsó 2019-es békeév 21 471-es adata. Miközben a mostani 30 457 darab cégmegszűnési szám már magasabb mint a 2020-as teljes év 30 219-es értéke.