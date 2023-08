Egyre nagyobb bajban ezek a magyar munkahelyek: veszélyes probléma ütötte fel a fejét

Egyre nagyobb nehézséget okoz a kereslethiány, a cégek negyedének veszélyezteti a működését – derül ki a K&H kkv bizalmi index kutatás második negyedéves eredményéből. Az infláció és a magas energiaköltségek még ennél is több vállalkozást hátráltattak az elmúlt fél évben, miközben a szakember- és az alapanyaghiány már kevésbé van jelen a mindennapokban. Az energiaköltségek csökkentésére a cégek felének már van terve, első helyen a korszerűsítés áll.

Az elmúlt fél évben sem lélegezhetett fel a kkv-szektor. A magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások várakozásait jelző K&H kkv bizalmi index kutatásunk legutóbbi eredménye szerint továbbra is az infláció (37%) és az energiaköltségek (34%) hátráltatták leginkább a cégek működését az elmúlt 6 hónapban. Ezt követően azonban jelentősen átrendeződött a sorrend.

Az árfolyamváltozást (28%) jelölték meg a cégvezetők az üzletmenetet nehezítő tényezők között a harmadik helyen, ami főként a kis- és középvállalkozásokat érintette érzékenyebben. Az infláció következtében az adók, járulékok és a béremelés is egyre nagyobb terhet ró a cégekre, már minden negyedik vállalkozásnak okoz problémát a mindennapi működésben, további 24 százaléknak pedig a kereslethiánnyal is szembe kellett néznie. Utóbbi két tényezőnél azt látjuk, hogy negyedévről negyedévre egyre hangsúlyosabbak, ilyen magas arányokra az elmúlt 3 évben nem volt példa az index történetében, még a koronavírus alatt sem

– részletezte az eredményeket Rammacher Zoltán, a vállalat kkv marketing és értékesítés vezetője. A kutatás arra is rávilágít, hogy most már csak a kkv-k ötödének okoz problémát megtalálni a megfelelő szakembert (22%), holott 2 éven keresztül, 2020 és 2022 között rendszerint az első helyen szerepelt az akadályozó tényezők rangsorában. Emellett az alapanyagellátás is feltehetően gördülékenyebb lett az év első felében, mert már ez sem befolyásolja markánsan az üzletmenetet.

Az energiaköltségek csökkentése érdekében minden második kkv tervez lépéseket tenni a nyári időszakban. Elsősorban az energetikai rendszerek, berendezések korszerűsítésében gondolkodnak (17%), minden nyolcadik vállalkozásnál azonban a klíma, illetve a világítás korlátozásával, míg minden tizedik vállalkozásnál a szabadságolások nyárra ütemezésével igyekeznek faragni a költségekből.