Ezen bukhat el most sok családi vállakozás, ha eddig sikerült talpon maradniuk: még nem késő lépni

Tovább javult a hazai családi cégek hangulata, a cégek nagyobb árbevétel-növekedést és kisebb mértékű profitcsökkenést valószínűsítenek, emellett erősödött a foglalkoztatási és a beruházási szándék is. A gazdaság alakulását tekintve véleményük szerint 3 év múlva jelentősen jobb lehet a helyzet – derül ki egy friss családi vállalatokat vizsgáló indexből. A generációváltás azonban egyelőre várat magára, a cégek háromnegyedénél még nem történt meg, és a közeljövőben nem is várható. A sikeres utódláshoz a felkészülést viszont érdemes már most elkezdeni.

Egyre jobb hangulatban vannak a családi cégek, egy friss kutatás legutóbbi eredménye szerint második negyedéve javulnak a várakozásaik. „A K&H családi vállalatok index jelenleg -3 ponton áll, ami jelentős előrelépés az elmúlt két negyedévekhez képest. Amennyiben folytatódik ez a növekedés, idén újra a pozitív tartományba kerülhetnek a várakozások. A saját cégük kilátásait mutató vállalati alindex 2 ponton, míg a makro részindex -15 ponton áll. A cégek tehát a saját helyzetükkel kapcsolatban két negyedév után újra bizakodóvá váltak, miközben a gazdaság alakulásával kapcsolatban nem változott a véleményük az előző negyedévhez képest” – mondta el Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok központ vezetője. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Nagyobb mértékű bevétel-növekedés, több fejlesztés A kedvezőbb hangulat a várt pénzügyi eredményekben is megmutatkozik: a családi vállalatok jelenleg 2 százalékos bevétel-növekedésre és 2,6 százalékos profitcsökkenésre számítanak a következő egy évben. Az árbevételt tekintve ez jelentős előrelépés az előző negyedévhez képest (0,2%), és a profitot tekintve is kisebb mértékű csökkenést várnak (-3,6%). A szektorban átlagosan 2,3 százalékos létszámbővítés várható, és jelentősen, 24-ről 62 százalékra ugrott a beruházást tervezők aránya. Főként technológiafejlesztésben (30%) és kapacitásbővítésben (22%) gondolkodnak a következő egy évben, míg az értékesítés (14%) és a folyamatok fejlesztése (13%) jelenleg kevésbé hangsúlyos. 3 év múlva már jobb lehet A családi cégek a gazdaság alakulását középtávon jóval kedvezőbben látják, mint 1 éves távlatban. „Bár rövid távon a cégek többsége (62%) szerint tovább romlik a gazdaság helyzete, a következő 3 évet nézve jóval bizakodóbbak. Hároméves időtávon ugyanis szinte azonos arányban várnak a cégek stagnálást vagy a jelenlegi ütemnél nagyobb növekedést (42% és 40%), és csak minden ötödik vállalat számít visszaesésre” – mondta el a szakértő. A generációváltás még várat magára A családi vállalatok életében az egyik legmeghatározóbb kihívás a generációváltás. A kutatás szerint azonban egyelőre nem ez a fő téma a cégeknél, a megkérdezettek háromnegyedénél eddig nem indult el a folyamat. Csupán 12 százalékuk az, akik már túl vannak egy generációváltáson és ugyanennyien vannak, ahol jelenleg zajlik. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,54 százalékos THM-el, és havi 127 668 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 9,01% a THM; a Raiffeisen Banknál 9,15%; a K&H Banknál 9,23%, az Erste Banknál pedig 9,63%; míg a MagNet Banknál 9,71%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) „Habár a családi cégek döntő többségénél nem várható a stafétabot átadása a közeljövőben, a felkészülést nem lehet elég korán elkezdeni. Érdemes esettanulmányokat olvasni vagy más vállalatok sikeres utódlási folyamatát végig kísérni, és kiszűrni a cég számára hasznos lépéseket, információkat” – hívta fel a figyelmet Ékes Ákos.

