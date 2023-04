Komoly változás élesedik a magyarok egyik kedvenc bútorboltjában: erre készüljenek a vásárlók

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Évi 3600 tonnányi szén-dioxid megtakarítása, száműzött cipzárak és fogantyúk, átalakuló csomagolóanyagok és termékek: a JYSK-nél a fenntarthatósági törekvések a vállalat működésének minden aspektusát érintik. A Föld Napja alkalmából készített összeállításból az is kiderült, hogy a magyar üzletek mellett már Horvátország, Szlovákia és Szlovénia üzleteit is ellátó ecseri elosztóközpontnak is fontos szerep jut: a létesítmény beindításával a JYSK évi 4,5 millió kilométer közúti teherfuvarozást tud megspórolni, a tetőn pedig hatezer négyzetméteren telepítettek napelemeket.

Ambiciózus fenntarthatósági célokat fogalmazott meg JYSK: a dán kereskedelmi vállalat a stratégiája értelmében 2030-ig a felére csökkentené az áruházak, elosztóközpontok, irodák és vállalati autók fenntartásából és fűtéséből eredő abszolút üvegházhatásúgáz-kibocsátást. Emellett kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy a termelési folyamat során is mindent megtegyen a kevésbé környezetbarát alapanyagok használatának visszaszorítása érdekében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Átalakulnak a fogantyúk és a cipzárak A műanyagmennyiségének csökkentése érdekében két éve a cég az összes műanyagcsomagolást kartondobozokra cserélte ágyneműin, amellyel éves szinten 27 millió plasztikzacskót takarít meg, és 475 tonna fosszilis tüzelőanyagból származó műanyag termelését kerülheti el. A JYSK idén tavasszal még tovább lépett: WELLPUR szortimentjének minden ergonomikus párnája továbbfejlesztett csomagolással és gyártási technológiával került világszerte az áruházakba és az online piactérre. A fejlesztéseknek köszönhetően évente hárommillió műanyag fogantyú válik feleslegessé, miután a JYSK a papírdobozok kartonjaiból alakít ki markolatot, és egymillió cipzárt cserél le textilzárra. A cipzárak helyettesítése egy praktikus megoldás, hiszen a párna két részének egymásra hajtásával oldható meg a zárás. A csomagolásokon pedig az eddig használt műanyag fogantyúkat a papírdobozból kialakított fogó helyettesíti. Erdők, pamut, csomagolás A JYSK 2006 óta tagja a fenttartható erdőgazdaságból származó fákat és papírokat minősítő Forest Stewardship Councilnak (FSC) és összes kerti fabútora ilyen tanúsítvánnyal rendelkezik. Az áruházlánc törekszik arra, hogy növelje ilyen termékei számát a kínálatában, és 2024 végére minden fából, kartonból vagy papírból készült termék FSC tanúsítvánnyal rendelkezik majd. A hagyományos gyapottermelés nagy mennyiségű növényvédő szert, műtrágyát és vizet használ, a gyapottermelésnek azonban vannak ennél fenntarthatóbb módjai is, a JYSK célja ezért, hogy 2024 végére a textiltermékekhez használt gyapot 100%-át fenntarthatóbb forrásból szerezze be, de egyes termékek már most is 100% GOTS (Global Organic Texile) tanúsítvánnyal rendelkező bio pamutból készülnek. A csomagolások fenntarthatóbbá tételének érdekében a JYSK-nél az egyszerű termékrajzokkal ellátott tömör kartonpapír váltja fel a színes, fényképekkel ellátott dobozokat. Emellett a dobozok belsejében folyamatosan igyekszik minimalizálni a műanyag és a polisztirol mennyiségét, például újrahasznosítható kartonból készült csomagolóanyagokkal helyettesítve őket. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 46 056 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől az MKB Bank 47 150 forintos törlesztőt (THM 15,61%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Zöld megoldások a logisztikai központban A JYSK Ecseren tavaly megnyílt regionális, négy ország több mint 200 áruházát kiszolgáló logisztikai központja a JYSK fenntarthatósági céljainak eléréséhez is jelentősen hozzájárul. Kiskereskedelmi cégként ugyanis a kibocsátás nagy része a termékeket előállító gyárakból, valamint a szállításból származik. Az ecseri létesítmény beindításával a JYSK évi 4,5 millió kilométer közúti teherfuvarozást tud megspórolni, ami évente nagyjából 3600 tonna szén-dioxidot jelent. Magában a központban is számos zöld megoldást alkalmaznak: a tetőn hatezer négyzetméteren telepítettek napelemeket, a melegvíz-ellátást napkollektorokkal támogatják, a fűtési igényt hőszivattyúval csökkentik. Az elosztóközpontban csak elektromos targoncák vannak, a parkolóban pedig elektromosautó-töltők várják a JYSK dolgozóit és a látogatókat.

Címlapkép: Getty Images

