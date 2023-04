Így lehet felvirágoztatni a semmiből egy vállalkozást: ez a legfontosabb, amit a vezetőnek tudni kell

A Cápák elsődlegesen nem a termékbe, hanem az emberbe fektetnek be. Idén 22 vállalkozás kapott pénzt, és mindennél világosabban kiderült az is, hogy a fiatalokban rejlő digitális készségek mennyire fontosak - adta hírül az RTL Híradója.

Véget ért a Cápák között 5. évada, ahol ha lég jó ötlettel érkeztek a játékosok, akár több nagyragadozót is horogra akaszthattak. Az idei adásban a cápák összesen 22 vállalkozásban láttak fantáziát. "Kifejezetten üdítő volt látni, hogy rengeteg fiatal jelent meg az 5. évadban" - mondta Nagy Bálint, a Pénzcentrum lapigazgatója, aki számára igazán meglepő volt, hogy már-már világmárkákhoz hasonló közösségi hálót tudtak felépíteni a fiatal vállalkozók.

"Ami egy olyan marketingérték lehet, ami szép jövőképet mutat" - tette hozzá. A Pénzcentrum lapigazgatója kiemelte azt is, hogy a fiatalokban nagyon értékes az a digitális tudás, ami nagyon hiányzik az idősebb generáció hazai vállalkozóiból. A műsor mottója pedig továbbra is maradt, itt a zsűri elsődlegesen nem a termékbe, hanem az emberbe fektet be. Ezt a riportban többek között Tomán Szabina is megerősítette.