Itt a menetrend: ekkortól tűnnek el a foodpandás futárok a magyar városokból, ez lesz helyettük

Március 28-án tartott sajtótájékoztatót az eddig foodpanda, de ezentúl foodora néven működő ételfutár cég. Az eseményen a Pénzcentrum is részt vett, itt hivatalosan is bejelentették, hogy a cég nevet vált és foodora néven folytatja tovább. Az átállás április 11-től kezdődik. Lapunk kérdésére az ügyvezető beszélt az elmúlt időszak drasztikus szállításiköltség-emelkedéséről, és ennek okairól is.

Ahogy az már a futárokkal való belső kommunikációból a múlt héten kiderült, ismét nevet vált a foodpanda, és ezentúl foodora néven fogja folytatni szolgáltatását. A hírrel kapcsolatban a vállalat március 28-án tartott sajtótájékoztatót, amin a Pénzcentrum is részt vett, ezen többek között hivatalosan is elhangzott:

"a foodpanda márkanevet fog váltana, az új nevünk foodora lesz" – mondta el Raczky Zoltán, a foodpanda jelenlegi ügyvezetője, aki 5. hónapja tölti be a posztját. A vezető elmondta, a foodpanda tulajdonosa, a Delivery Hero létrehozott egy 8 országból álló csoportot Európában, és ennek része a magyar piac is. A tulajdonos pedig azt szerette volna, hogyha ebben a 8 országban egyetlen brand működjön - ez lesz a foodora.

a foodpanda számokban 4000 futárpartner,

5000 üzleti partner,

ország 1000 településére visznek jelenleg rendeléseket,

31 perc a foodpanda átlagos kiszállítási ideje, saját futárokkal – elmúlt 12 hónap átlaga alapján.

Raczky Zoltán elmondta a névválasztás nem véletlen (igaz a magyar Dóra szóhoz nincs sok köze, a szerk.), ez egy amerikai és olasz szójáték eredménye, food (étel) + ora (most). Aki helyesen akarja kiejteni majd a jövőben az hosszú ékezetekkel teheti meg, úgy mint fúdóra. Az ügyvezető beszámolt az átállás menetrendjéről is, azaz hogy a felhasználók mikortól fogják látni az új brandet, ezek a következők lesznek:

április 11. iOS és web frissítés,

április 17. android frissítés,

május 1. indunl az új brand kampánya.

Az ügyvezető elmondta azt is, számításai szerint május végére már az összes futárok az új branddel ellátott egyenruhát fogja viselni. Raczky Zoltán beszámolt arról is, hogy az új névvel együtt egy új, havi előfizetéses rendszert is bevezetnek. Ez foodora pro néven fog futni, erről konkrét számszaki adatokat nem osztott meg az ügyvezető, de azt elmondta, terveik szerint a leendő előfizetés "annak aki 2-3-szor már rendel egy hónapban, annak minden bizonnyal meg fogja érni".

Raczky Zoltán a Pénzcentrum kérdésére elmondta, hogy az elmúlt időszak drasztikus szállítási költség emelkedése eredendően két fő okra vezethető vissza: az egyik, a KATA beszántása, a másik pedig az üzemanyagárak drasztikus emelkedése volt. Az ügyvezető elmondta, ez nem csak náluk, de az egész iparágban hasonló hullámokat vetett. Racky Zoltán úgy fogalmazott,

minden egyes áremelés azt a célt szolgálta, hogy a futároknak ezt vissza tudjuk forgatni.

Az ügyvezető arról is beszélt, a magyar vásárlók rendkívül érzékenyek a szállíási költségre, még akkor is, hogyha ez a kosárérték elenyésző hányada is. Arról is beszélt, ez abból is látszik, hogy amikor díjmentes szállítási kampányt indítanak egy étteremmel, akkor drasztikusan megnő a rendelési szám. Raczky Zoltán kiemelte, érzik az áremelések hatását a vásárlókra nézve, ezért is vezetik majd be az előfizetéses, havi díjas rendszert.