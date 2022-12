Új őrület terjed Magyarországon: ez lesz 2023 slágere a magyar wellnessekben?

Egyre több panziónak kell módosítania a nyitvatartását, ha túl szeretnék élni a telet. Megoldás ilyenkor az, ha csak igény szerint vannak nyitva, valamint ha olyan szolgáltatást tudnak nyújtani, amely egyedülálló. Ilyen ötletekkel találkozhatunk a Brancs közösségi piacon is, ahol Magyarország első igazi sörfürdőjére is befizethetünk.

2022. szeptemberben az előző év azonos hónapjához képest a belföldi vendégek száma 9,6, a vendégéjszakáké 13 százalékkal csökkent. A vendégek száma 542 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 1,2 millió volt. Az éjszakák 69 százalékát szállodákban töltötték, ahol a vendégéjszakák száma 13 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A panziókban és a közösségi szálláshelyeken a forgalom 16, illetve 7,9 százalékkal mérséklődött a tavaly szeptemberihez képest. A két legnépszerűbbnek bizonyuló turisztikai régióban, a Balatonon és a Budapest–Közép-Duna-vidéken a belföldivendég-éjszakák 25, illetve 19 százalékát regisztrálták – derült ki a KSH közleményéből.

A hazai fürdőknek pedig nem hozott túl sok jót ez az év, egy részük már bezárt, egy részük majd csak ezután fog. Sokan pedig különféle trükkökhoz folyamodnak, azért, hogy a lehető legkisebb veszteséggel megússza a mostani időszakot. Korábban írtunk arról, hogy 20212-ben a KSH adatai szerint összesen 428 állandóan vagy idényszerűen üzemelő gyógyfürdő volt Magyarország területén, ami jócskán elmarad a 2012-ben mért 586-os számtól. A fürdők személyforgalma 2010-től kezdve folyamatos emelkedésben volt, ezt a lendültet a pandémia törte csak le, megfeleződött 2021-re a látogatószám. És hiába várta a szektor, hogy 2022-es év a visszakapaszkodásról fog szólni, a sorozatos fürdőbezárások miatt örülhetnek, ha a tavalyi év látogatószámát megközelítik idén.

Nem csoda hát, hogy egyre több panzió igyekszik az egész szezon alatt különlegesebb programokat, lehetőségeket kínálni az arra utazóknak, ezzel növelve a vendégkörüket. Az Eger közeli Szarvaskövön működő családi vállalkozásban is ez történik, ugyanis sörfürdőt alakítanának ki, amelyet a Brancs közösségi piacon is támogathatunk.

Ezzel csalogatnák a vendégeket

Az egyre magasodó rezsik miatt egyre több hotel és panzió kényszerül átszervezni működését. Zsirai Lászlót is megkérdeztük arról, hogy a Craft Beer Spa kapcsán milyen költségekre számítanak, és hogyan érinti majd kampányukat a rezsiemelés. Mint elmondta, az energiaköltségek jelentős növekedése őket is érinti, hiszen a berendezéseik gázzal és villannyal működnek.

Maga a fűtés légkezelő rendszerrel történik, ami árammal működik, távolról szabályozható, és a vendégek érkezése előtt akár 20-30 perccel elég felfűteni ezzel a helységet. Ennek az energiatakarékos működését a 18 kilowattos napelem rendszer segíti. 2023-ban tervezünk napkollektor rendszert is telepíteni, amely a dézsák feltöltéséhez szükséges melegvíz előállításában fog jelentős megtakarítást eredményezni. Ráadásul a sörfürdőnket, csak úgy, mint a panziót csak akkor működtetnénk, amikor foglalásaink vannak. Télen a panzió temperálása zajlik, és akkor fűtünk, világítunk, amikor foglalásaink is vannak. Előfordulhat így, hogy februárban nem leszünk nyitva, csak olyan hétvégéken, amikor csoportos foglalást várunk, és ezt a rendszert a készülő sörfürdőnkre is be szeretnénk vezetni

- mondta Zsirai László, aki hozzátette, hogy a hidroterápiás dézsák feltöltését is létszámhoz kötnék, mivel arra törekednek, hogy ha nyitva vannak, akkor csúcskihasználásban működjön majd a 80 négyzetméteres sörfürdő területe és a panzió is.

Az energiaköltségeken kívül persze más költségeink is vannak, mint a víz, a sör, ami a 70 perces kúra alatt fogyasztható, valamint a személyi jellegű költségek, mint a recepció, takarítás és a mosatás

- emelte ki a Brancs közösségi piacon is elérhető Craft Beer Spa ötletgazdája. Mint mondta az áremelkedések ugyan mindenkit érintenek, arra törekednek, hogy ne kelljen sokat változtatni az áron, azonban nem tudni, hogy jövőre ez hogyan alakul.

Az egész szektort jellemzi a bizonytalanság. Nem tudjuk mi lesz jövőre, milyen árakra kell számítani nyáron

- emelte ki Zsirai. Mint mondta, helyzeti előnyük az, hogy Eger és környéke hazánk egyik leglátogatottabb régiója, a Bükki Nemzeti Park tőszomszédsága miatt pedig Szarvaskő látogatottsága az őszi időszakban is különösen kiemelkedő az aktív pihenést kedvelők között.

A kialakult versenyben csak úgy lehet talpon maradni, ha a szállásadó igyekszik minél több, színesebb és érdekesebb programot kínálni. A fürdő pont ilyen program. A kádakat meleg vízzel töltjük fel, a 38 fokos vízbe pedig komlót, malátát és gyógynövényeket áztatunk, és a vendég az infraszaunázás után ebben áztatja magát. Ezt követi egy relaxációs folyamat a szalmaágyakon. A fürdő, mivel nem forróvizes és nem is gőzfürdő egész évben szezonális lehet, de különösen a főszezonon kívüli időszakban, télen érdekes, amikor nehéz programot kínálni a turistáknak

- emelte ki Zsirai László. Magyarországon egyre több panzió és szálloda kényszerül bezárásra a téli fűtésszezon miatt, erről is megkérdeztük a szarvaskői panzió értékesítési- és marketing vezetőjét. Mint mondta, kicsi a panzió kapacitása, és bár egész évben nyitva vannak, januárban és februárban részleges nyitvatartást vezetnek be a megnövekedett rezsi árak miatt.

Az emelkedő költségeknél nekünk kapóra jön, hogy kicsik vagyunk, nincs szükségünk ezres nagyságrendű vendégszámra. Maximalizáljuk a nyitvatartás alatt a kihasználtságunk, előfoglalás alapján vagyunk nyitva. Alkalmazkodunk a vendégkörünkhöz. Ráadásul sörfürdőzni egész évben lehet, és ez az időszak, amikor a cégek csapatépítőket, rendezvényeket szerveznek, itt mi ezt egy kellemes rendezvényhellyel is tudjuk kombinálni, így nekik is jó választás lehet ez

- emelte ki Zsirai László, majd hozzátette, hogy jelentős bevételforgalmi növekedésre számítanak a sörfürdő megnyitásával, hiszen a télen idelátogató vendégek, akik átlagosan 2-3 éjszakát töltenek a panzióba ezt a szolgáltatást is igénybe tudják venni majd, de akár önállóan is igénybe vehető.