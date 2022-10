Dől a dominó: szállodák, éttermek, cukrászdák is áldozatául esnek a tömeges fürdőbezárásoknak

Gosztola Judit Link a vágólapra másolva

Komoly bajban a hazai fürdők: egy részük már bezárt, egy részük majd csak ezután fog, aki pedig talpon marad, annak is különféle trükköket kell bevetnie annak érdekében, hogy a lehető legkisebb veszteséggel megússza a mostani időszakot. Van ahol csöveket szigetelnek, csökkentik az elérhető szolgáltatásokat, van ahol a pénztáros lesz a büfés is egyben, sőt olyan is lesz, ahol bevezetik a négynapos munkarendet az adminisztráció számára. Az már pontosan látszik, hogy a belépőjegyek árán mindenhol emelni fognak, a kérdés már csak az, hogy milyen mértékben. De még ennél is nagyobb probléma, hogy ha egy fürdővárosban bezár a fő attrakció, akkor az magával rántja a szállás- és vendéglátóhelyek jelentős részét.

20212-ben a KSH adatai szerint összesen 428 állandóan vagy idényszerűen üzemelő gyógyfürdő volt Magyarország területén, ami jócskán elmarad a 2012-ben mért 586-os számtól. A fürdők személyforgalma 2010-től kezdve folyamatos emelkedésben volt, ezt a lendültet a pandémia törte csak le, megfeleződött 2021-re a látogatószám. És hiába várta a szektor, hogy 2022-es év a visszakapaszkodásról fog szólni, a sorozatos fürdőbezárások miatt örülhetnek, ha a tavalyi év látogatószámát megközelítik idén. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A turisztikai iparág mind a két, egymást szinte lélegzetvételnyi szünet nélkül követő válság legnagyobb vesztese: a covid alatt nem volt más választásuk, be kellett zárniuk ideiglenesen egészségügyi okokból, most pedig egyre több étterem, szálloda, fürdő és egyéb turisztikai attrakció a megemelkedett fenntartási költségek miatt húzza le a rolót. A kialakult helyzet legnagyobb áldozata tehát egyértelműen a turizmusszektor, azon belül is a fürdők, a gyógyfürdők és a gyógyhelyek. Ezek amúgy sem feltétlenül nyereséges helyek, pont ez az oka annak, hogy egy pillanattal sem tartanak tovább nyitva, amint megbomlik az egyensúly. Nagyjából 95 százalékban önkormányzati tulajdonban vannak, a települések számára pedig nem a fürdő nyeresége a legfontosabb szempont, hanem az, hogy a hozzá kapcsolódó hotellel vagy vendéglátóipari szolgáltatásokkal együtt működjön a helyi turizmus – ezt még januárban fejtette ki Ruszinkó Ádám, a Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület elnöke. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy amúgy a fürdők jövedelemtermelő képességének növelése is fontos cél. Egyes gyógyászati, wellness, szépségipari szolgáltatások bevezetésével, a termálok akár meg is tudnák duplázni a bevételeiket. Persze akkor még nem láttuk, mi vár ránk az év második felétől. A főváros kitart Budapesti fürdők összesen 65 785 négyzetméternyi vízfelülettel rendelkeznek, 2021-ben az összbevételük 16 milliárd 805 millió forint volt, ami több ugyan, mint a 2020-as 13,6 milliárd, de jócskán elmarad a 2019-es 32,2 milliárdtól, sőt még a 2014-es szinttől is. Az országos összbevétel 120,4 milliárd forint volt, tehát az ország összes fürdőbevételének a 13,9 százaléka a fővárosban realizálódott, miközben a fürdők 7,9 százaléka, vízfelületnek is csak 11,7 százaléka van Budapesten. Ezek persze nem óriási eltérések, de jól mutatják a főváros súlyát. Az idei év persze felemás lesz, sokan reménykedtek benne, hogy megközelíthetik, akár utol is érhetik az utolsó békeév, 2019 számait, de globális folyamatok ismét közbeszóltak. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 2022-ben eddig sikeres időszakot zárt. A fürdők és a strandok kiemelt, a budapesti turizmus átlagszámai feletti vendégforgalmat bonyolítottak le. A nyári szezonban a vendégszám elérte a rekordévnek számító 2019-es forgalom 85%-át – tudtuk meg a BGYH Zrt.-től. Arra a kérdésre, hogy milyen stratégiájuk van, hogy csökkentsék az energiárak megemelkedése miatti terheiket, azt válaszolták: Az energiaárak hirtelen és nagymértékű emelkedésének kezelése érdekében a Társaság energiaválságtervet dolgoz ki, adatalapú elemzés készül, megvizsgálva a megtakarítási lehetőségeket minden fürdőegységre és szolgáltatásra külön lebontva. A Társaság nem készül fürdők bezárására, ugyanakkor mindent megtesz a gazdálkodási egyensúly fenntartásáért. Így a vendégforgalom és a költségnövekedés elemzése alapján bevezette egyes szolgáltatások időbeli korlátozását vagy egyes létesítmények nyitvatartási idejének módosítását. Energiatakarékossági intézkedések is lesznek már a téli szezonban: bizonyos időszakokban szűkített szolgáltatást nyújtanak, például kevesebb szauna, gőz és hőlégkamra üzemel majd; a fűtés hőmérsékletét még inkább az időjáráshoz igazítják; mérsékelik a világítást, nem használják a nagy áramigényű reflektorokat, vagy kevesebbet és kevesebb ideig; lesz olyan hely, amelynél rövidebb vagy részleges nyitva tartásra állnak át; a társaság központjában megváltozik a munkarend, október elejétől március végéig négynapos munkahetet vezetünk be, ennek megfelelően napi magasabb munkaóraszámmal, így az épületeket a hét négy napján elég majd fűteni. Minden bevételi forrást igyekszünk növelni, megtartani, minden bizonnyal díjemelésre is sor kerül. Az euróárfolyam alakulása alapján 2022. szeptember közepétől a történelmi fürdőkben megemeltük a hétvégi belépő díját, ez még így is lényegesen alacsonyabb árszínvonalat jelent a hasonló európai fürdők jegyáraival összevetve. A turizmus élénkülését tapasztaljuk. A vidéki végvárak közül sok elesett Vidéken azonban más a helyzet. Szinte nincs olyan nap, hogy ne kapnánk hírt egy újabb szálloda, étterem, múzeum, kiállítótér, városháza vagy éppen uszoda, fürdő bezárásáról. Ez nem csak az ott dolgozók és az oda érkező turisták szempontjából rossz hír, de látni kell, ha egy hagyományos fürdővárosban bezár egy fürdő, az sok szereplőt ránt magával a szakadékba, hiszen a helyi szállodák, apartmanok, éttermek és boltok is megérzik a vendéghiányt. Nemrég társoldalunk, a HelloVidék gyűjtötte össze, azok a fürdők Magyarország területén, melyek bezárni kényszerültek, vagy csökkentették a nyitvatartásukat. Szeptember elsejétől zárva tart a Csokonyavisontai Gyógy- és Strandfürdő

A megemelkedett energiaárak miatt a Tiszaörsi Termálfürdő ettől a hónaptól kezdve csak heti három nap, péntekenként, szombatonként és vasárnaponként tartanak nyitva.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőcsáton működő termálfürdő is áttért a heti három napos nyitvatartásra

Gödön heti 19 órával csökkentik a nyitvatartási időt

Az Ellipsum Strandfürdő – régi nevén Miskolctapolcai Strandfürdő –, október 3-a óta nem látogatható

Nyíregyházán a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. közleménye szerint a Júlia Fürdőt, valamint a Hotel Fürdőház wellness részlegét 2022. október 10-től – az energiaárak drasztikus emelkedése miatt – átmenetileg, határozatlan időre üzemen kívül helyezték

Szegeden az Anna fürdőben csak a járóbeteg-szakellátás működik majd, de a vizes részleg március 3-áig zárva lesz már december 19-étől

Szeptember 30-án ideiglenesen bezár a jászapáti Tölgyes strandfürdő és kemping

Szeptember elsejétől szünetel a Csokonyavisontai Gyógy- és Strandfürdő működése, az orvosi kezeléseket sem tudják biztosítani

Október 17-től hasonló okokból határozatlan időre bezárták a mezőkövesdi Zsóry Gyógyfürdő épületében lévő uszodát és élményfürdőt

2022-ben még van pénz a működésre, de jövőre bezár a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Nyírbátorban

Bükfürdő Thermal & Spa nyitva marad ugyan változatlanul, de igyekeznek spórolni az energián úgy, hogy ebből a vendégek ne érezzenek sokat: felújítják a hőcserélő rendszert, szigetelik a csöveket, a halogénes reflektorok ledesre cserélik, hétköznapokon kevesebb szaunakabint működtetnek, Multifunkciós munkaköröket is bevezettek. Így például a vendéglátóegységekben dolgozók reggelente besegítenek a pénztárban, dél körül pedig a pénztárosok a vendéglátóhelyeken.

Szünetel a a mezőberényi Kálmán Fürdő

A balatonboglári Urányi János Sport és Szabadidő Központ uszodájának nyitva tartása is szünetel Akik kitartanak Társaságunk szerencsés helyzetben van, hiszen az üzemeltetésben több alternatív megoldást alkalmazunk. A termálvíz hőjét fűtésre is használjuk lemezes hőcserélőn keresztül. A termálvíz metántartalmának hasznosítását gázmotor segítségével oldjuk meg. A metángáz elégetése során keletkező elektromos áramot és az ebből eredő hulladékhőt is hasznosítjuk, valamint hőszivattyúk is működnek a termálvíz hulladékhőjének hasznosítására. Jövőre pedig 3 napelemes rendszert építünk ki a termálvizes kutakhoz – számolt be a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. PR menedzsere, Mándi Viktória. Arra a kérdésre, hogy várható-e jegyáremelkedés, a nyitvatartási idő csökkentése, esetleg a fürdő bezárása a kialakult helyzet miatt, azt válaszolta, jövőre egy egyensúlyi üzleti tervet igyekeznek készíteni, melyhez a takarékos működés mellett elkerülhetetlen, hogy a költségek emelkedését érvényesítsék a fürdőbelépő árakban. Bezárást és nyitvatartási idő csökkenést nem tervezik. A forint árfolyamának változása nem befolyásolja a fürdőzők számát, az eddigi adataik legalábbis ezt nem igazolják vissza. Gyengül a forint, de véleményük szerint a magas benzinárak következtében nem számolhatnak a külföldi vendégforgalom emelkedésével. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) A Lenti Termálfürdő és Szent György Energiaparkban a szabadtéri medencéket szeptember közepén bezárták, valamint az elmúlt évekhez hasonlóan a fürdő nyitvatartása 9-19h-ról 9-18h-ra módosult. A fedett gyógy- és élményfürdő, valamint a szaunavilág továbbra is fogad vendégeket Télen is a nyári jegyárakat alkalmazva fogadjuk a vendégeinket, valamint a korábbi évekhez hasonlóan az őszi, téli nyitvatartást alkalmazzuk. A turisták számának emelkedése a gyenge forint-euró árfolyama miatt érzékelhető, de egyenlőre nem számottevő a kiugrás, mint a nyári időszakban. - mondta el a Pénzcentrumnak Kárpáti Zoltán, a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark ügyvezető igazgatója. Az Aquaticum Debrecen SPA egységeinek összes szolgáltatása elérhető lesz egész évben, a megemelkedett energiaárak és a nehéz gazdasági helyzet ellenére is. Az elmúlt hónapokban az Aquaticum Debrecen SPA minden egységét érintő beruházást hajtottunk végre, amely lehetővé teszi, hogy ne távhővel, hanem termálvizünk hőenergiájával fűtsük létesítményeinket. Ugyanakkor az üzemelési költségek még így is soha nem látott mértékben emelkedtek, a kialakult nehéz gazdasági helyzetben ezért néhány kisebb változás bevezetésére kényszerül fürdőkomplexumunk. Egyes belépőtípusok ára emelkedik, ugyanakkor nem áll szándékunkban a költségnövekedést teljes mértékben áthárítani vendégeinkre. Minden érintett belépő esetében a lehető legkisebb jegyáremelkedés bevezetése volt a cél. Az árak mellett az egyes egységek nyitvatartási időszaka módosul, különösen az alacsonyabb forgalmú, hétköznapi idősávokban. Ezen változások október 24-én, hétfőn, nyitástól lépnek életbe - tudtuk meg Kovács Dániel, marketingigazgatótól. Segítséget várnak A pandémiás válságkezelés, a jelenleg is tartó háborús időszak, valamint az energiaárak emelkedése folyamatos megoldandó problémák elé állítja az amúgy sem könnyű helyzetben lévő iparágat. Ezért a Fürdőszövetség folyamatos lobbitevékenységet folytat a többi szakmai szervezettel összefogva, hogy közösen mielőbbi megoldást találjanak. A közelmúltban tárgyalásokat folytattunk a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetőivel. Tájékoztattuk őket az ágazatot érintő helyzetről, valamint javaslatokat is tettünk a veszélyhelyzet áthidalására. Ide tartozik az „ársapka” alkalmazásának lehetősége az ágazatban, az áfa csökkentés és a SZÉP kártya adómentessé tétele, valamint a bér-, járulékmentesség átmeneti biztosítása a közfürdők üzemeltetői számára. - mondta el a HelloVidéknek Magyar Fürdőszövetség elnöke, Kántás Zoltán. Mivel hosszú távon az energiaárak csökkenésével nem lehet számolni, ezért a fő cél, hogy a fürdők tudják csökkenti a földgáztól való függőségüket, és előtérbe kerüljenek az alternatív energiahordozók és fűtési rendszerek. Mindezek segíthetnek abban, hogy már a közeljövőben hatékonyabb energiagazdálkodással tudjanak a közfürdőink üzemelni. Ennek érdekében kérjük a kormányzattól, hogy mihamarabb pályázati források nyíljanak meg az üzemeltetők, illetve a tulajdonosok számára a célok megvalósítása érdekében - idézi a lap az elnököt.

