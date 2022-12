Alkatrésszel ügyeskedett, de lebukott: a számlarendszer volt a "nyomravezető"

Hétmillió forintjába került az illegális alkatrészkereskedelem annak a bt.-nek, amit a nagykereskedők számlaadat-szolgáltatása buktatott le. A társaság tulajdonosa sem úszta meg, a befolyt milliók után neki is fizetnie kellett.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az adatai alapján felfigyelt egy Békés megyei ingatlanra, ahol bontott gépkocsikat tároltak. A cím egy betéti társaság és a beltag adószámos magánszemélyként végzett vállalkozásának közös telephelye volt.

A revizorok lekérdezték a bt. adószámára lejelentett értékesítéseket. Ennek alapján kiderült, hogy a társaság nevére lényegesen nagyobb értékű alkatrészt értékesítettek, mint amit a bevallásaiban feltüntetett. A bt. beltagja a jelentős alkatrészbeszerzést úgy próbálta leplezni, hogy egy másik cégnévre és egy kitalált magánszemély nevére is vásárolt. A cégnévnél az azonos adószám, a magánszemélynél a bt.-vel azonos szállítási cím fedte fel a turpisságot.

Az elé tárt információk alapján a társaság pótlólag bevallotta és befizette a könyvelésében nem szereplő alkatrészek eltitkolt értékesítése utáni áfát és társasági adót. Az eset hatására a cég idén már 25 millió forintnyi adót fizetett be. Ezzel azonban még nem volt vége az ellenőrzésnek, a beltag magánszemélyként végzett vállalkozása is sorra került. Állítása szerint a telephelyen azért voltak bontott gépjárművek, mert gyűjti a használt, forgalomból kivont gépkocsikat és csak esetenként értékesít egy-egy alkatrészt. Ezzel szemben a bankszámlára befolyt összegek alapján jelentős jövedelme származott a használt alkatrészek eladásából, azonban ezután sem személyi jövedelemadót, sem szociális hozzájárulási adót nem fizetett. Bevallásait ez esetben is rendezte, az elmaradt 1,7 millió forint adót megfizette. Közleményében a NAV tanulságként hozzáteszi:

a számlaadat-szolgáltatás 2020. július 1-től kötelező a belföldi adóalanyoknak végzett összes értékesítésről. A vállalkozások beszerzései teljeskörűen nyomon követhetők, ezáltal az ügyeskedés is kiderül.