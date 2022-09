Így fejlődött hatalmasat a magyar baromfifeldolgozó (x)

Az MKB Bank és a Böszörményi Baromfifeldolgozó Kft. évek óta tartó sikeres együttműködésének kulcsa a bizalom és az elkötelezettség

A Böszörményi Baromfifeldolgozó és az MKB Bank üzleti filozófiája egyaránt a minőségre és a megbízhatóságra épül. „Ezek azok az értékek, amelyek egy hosszú távú pénzügyi kapcsolathoz kellenek” – mondja Sőrés Imre, a családi tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, aki szerint elégedettségük alapja a bank proaktivitása és rugalmassága.

Szakértelem, nem csak a pénzügyekben

A Böszörményi Baromfifeldolgozó tulajdonosai 2016-ban döntöttek a technológiai váltás mellett, ekkor kezdődött a kapcsolat az MKB Bankkal, amely nagy összegű hitelt biztosított pályázati finanszírozáshoz. A bank szintén jelentős összegű forgóeszköz-finanszírozási hitelt is nyújtott a vállalkozásnak, és már a pályázat elbírálása előtt garanciát vállalt a beruházás támogatására. A pénzintézet egyik leányvállalata szakértőként már a tervezés során részt vett a munkában, a pályázatírást az MKB Consulting segítette.

Komplex kihívások sikeres megoldása

A beruházások révén komoly változás végbe a Böszörményi Baromfifeldolgozó Kft.-nél: lecserélték a teljes vágósort, új épület, daraboló, fejlett üzem jött létre, a korábbi 3500-ról hétezerre nőtt az óránkénti vágási darabszám, 15 milliárdra az éves kapacitás. A feldolgozó erőssége, hogy az üzemben lehetőség van csirkén kívül pulyka és tyúk vágására is, a vágósor pedig 15 perc alatt átállítható. A cég eredményei tovább javultak, jelentősen erősödtek piaci pozíciói. Értékesítési tevékenysége kiterjed a környező települések mellett országos szintre is, és exportra is szállítanak.

Kihívásokból lehetőségek

Az MKB Bankkal még sikeresebb lett a Böszörményi Baromfifeldolgozó. „Minden helyzetben a cég igényeinek és lehetőségeinek megfelelő termékeket és szolgáltatásokat keresik, és ezek alkalmazására törekszenek a számlavezetésben, illetve a finanszírozásban” – mondja Sőrés Imre. „Az MKB Bank és a Takarékbank piacvezető az agrár- és élelmiszeripar finanszírozásában. Termékpályákban gondolkodunk, ahogy a 21. századi élelmiszer-gazdaságnak, úgy a szakértő finanszírozásnak is ez az alapja. Ez a szemlélet alapjaiban határozza meg a baromfi termékpályákat, ezáltal könnyű volt a partneri viszony kialakítása a Böszörményi Baromfifeldolgozóval” – fogalmazott Hollósi Dávid, az MKB Bank és a Takarékbank Agár-és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója.

