Így lehet régiós sikere a vállalkozásodnak: csak egy linkre kell kattintani!

B2B vállalkozásod van, és szívesen terjeszkednél vele Csehországban, Szlovákiában vagy Lengyelországban? A Design Terminal pont ezt segíti régiós ösztöndíjprogramjával. A V4 Startup Force-ra szeptember 11-ig tudsz jelentkezni.

Rengeteg új tudás, befektetőkkel való kapcsolat, új értékesítési és hálózatépítési lehetőségek, friss észrevételek a vállalkozás működése kapcsán, és nem utolsó sorban a régiós terjeszkedés. Dióhéjban ezért érdemes jelentkezni a Design Terminal visegrádi vállalkozásfejlesztési ösztöndíjprogramjára. Kétségkívül a legnépszerűbb előny azonban, hogy országonként több üzleti találkozón is részt vehetnek a startupok.

A V4 Startup Force 2018 óta épít sikerrel hidat a négy ország vállalkozói ökoszisztémái között a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával és szakmai partnerekkel közösen. A jelenlegi gazdasági klímában még fontosabb, mennyire erős a kötelék Lengyelország, Magyarország, Csehország és Szlovákia között.

Azok a startupok, akik részt vesznek a programon, szoros együttműködést alakíthatnak ki a nagyobb piaci szereplőkkel, és mivel helyben tudnak fejlődni, a program hosszú távon a globális piacnak is meg tudja mutatni a régió erejét.

A kezdetek óta több, mint 70 résztvevő startup fejlesztését vitte sikerre a V4 Startup Force, több, mint 350 üzleti találkozó keretén belül. Az őszi szemeszter hamarosan indul, szeptember 11-ig adott a lehetőség magyar, cseh, szlovák és lengyel B2B vállalkozások számára, hogy jelentkezzenek.

Ebben a félévben is húsz vállalkozás jut be az első, kiválasztási körbe, az intenzív, háromnapos bootcampre, ahol már azonnal releváns üzleti képzésben részesülnek. A fő programba összesen négy, országonként egy startup kerül be. November 2. és 26. közt ők négyen online és offline programokkal kísérve járják be a visegrádi régiót: az első három hetet virtuálisan, a harmadikat pedig Budapesten, offline.

(x)