Semmit nem ér csak az ötlet: sok magyar így rontja el az esélyeit arra, hogy a saját főnöke lehessen

Sokakat vonz az, hogy a saját főnöke legyen, ráadásul többen éreztük már úgy, hogy olyan ötlettel rukkoltunk elő, ami tényleg felpörgetné a piacot. Nem vagy ezzel egyedül, sok emberben ott van a vállalkozói képesség. Azonban hogyan lehet egy ötletből sikeres üzleti terv, majd vállalkozás?

Egy vállalat elindításában rengeteg részlet rejlik, kezdve a piackutatástól, az üzleti és pénzügyi tervek elkészítésén át egészen a teljes munkaidős tevékenység megkezdéséig. Sokan szeretnének a saját főnökükként dolgozni, és sikerre vinni ötletüket, azonban a vállalkozói készség nem elég. Egy sikeres vállalkozás mögött ugyanis rengeteg dolog áll, viszont nem lehetetlen jó ötletből valódi céget építeni.

Vállalkozói kedvből, és ötletekből nálunk sincs hiány, ezt bizonyítja a nem rég elindult Brancs közösségi finanszírozási oldal is, ahol termékeket, szolgáltatásokat lehet elővásárlással megfinanszírozni.

Nagy nálunk a vállalkozói kedv, hiszen már akár egy-egy egyetemen több száz olyan projekt van, aminek a fele azonnal sikeres lehet a Brancson egy megfelelő marketinggel, és egyéb támogatással. Magyarországon 800 ezer egyéni, mikro- és kisvállalkozó van. Ez nem jelenti azt, hogy ennyi szuper ötlet meg termék is van, de a vállalkozókedv meg a szürkeállomány itt van

- emelte ki korábban Kövesdi Gábor, az oldal egyik alapítója, ötletgazdája. Mind mondta, nem is a termék meg a szolgáltatás a lényeg, hanem hogy rengeteg olyan ember van, aki meg is tudja csinálni. De hogyan lesz az ötletből vállalkozás? Az OCBC Bank szakértőket kérdezett arról, hogy hogyan lehet eljutni az ötlettől a sikeres vállalkozásig. Az első, és legfontosabb lépés, hogy felismerjük, azonosítsuk a lehetőségeket, amelyek körülvesznek bennünket. Az erős vállalkozások ugyanis tudásra épülnek. A sikeres vállalkozóknál visszatérő téma az, hogy általában olyan területen vágnának bele a vállalkozásba, amelyre már egyébként is rálátásuk van, aktuális tudással rendelkeznek. Így nem meglepő, hogy korábban pénzügyi területen dolgozó emberek pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkoznának, esetleg PR szakemberek vágnának bele termékek kidolgozásába. Fontos továbbá az is, hogy mielőtt belevágunk a nagy lépésbe, elvégezzük a megfelelő piackutatást. Az üzleti ötletet ugyanis ez érvényesíti, valamint a finomításához szinte elengedhetetlen az, hogy sokféle forrásból kapjunk visszajelzést a termékünkre, szolgáltatásunkra. Legyen szó potenciális ügyfelekről, üzleti partnerekről, beszállítókról,versenytársakról akár barátokról: kérjünk ki minden elérhető véleményt.

Mielőtt elindítottam a saját klinikámat, rengeteget beszélgettem kollégákkal, ismerősökkel az általam elképzelt koncepciókról. A fogadtatás mindenhol pozitív volt, azonban még senki nem alkalmazta sem az ötletet, sem a megoldást - így arra gondoltam, hogy ha ez valóban jó ötlet, és még senki más nem dolgozik így, akkor én belevágok

- fejtette ki Dr. Terence Tan, a The Pain Relief Clinic alapítója a magazinnak. Dr. Tan nemcsak az egészségügyi szakembereket kérdezett, hanem olyanokkal is beszélt, akik teljesen más szektorban dolgoztak, hiszen, mint mondta, a külső vélemények is hasznosak voltak. Hozzátette, azért voltak ezek a beszélgetések különösen gyümölcsözőek, mert bár nem mindenki dolgozik az egészségügyben, vannak hasonló problémák, és kihívások, amelyek szinte bármelyik szektorban előfordulhatnak.

Azonban ne felejtsük el, hogy a kapott információkat, visszajelzéseket átgondoltan kezeljük, hiszen minden vállalkozás egyedi. Ami nekünk működik, az eltérhet attól, ami másoknak működik

- emelte ki az orvos. Ha szeretnénk az ötletünket kivitelezni, és vállalattá alakítani, akkor elengedhetetlen az, hogy mindent alaposan megtervezzünk. Az üzleti ötlet után ideje feltérképezni magát az üzleti tervet. Ennek nem kell azonnal rendkívül részletesnek lennie, de jól fel kell vázolnunk azt, hogy hogyan fogjuk elérni az üzleti célünkat, és milyen erőforrásokra lehet szükségünk. Ebben egyébként nagy segítségünkre lehetnek a közösségi finanszírozói oldalok is, mint például a Brancs közösségi piac.Nem lehetetlen kezdőként sem sikerre vinni az ötletünket.

Nagyon világosnak kell lennie, hogy miről szól a vállalkozásunk. Megcsináltuk a házi feladatot, elkészítettük az üzleti tervünket. Írjuk le egy papírra, hogy mit szeretnénk csinálni. Ez segít átgondolni az összes szöget, és teljes megoldást kínál

- mondta a magazinnak Vincent Teoh, a Zoo-Phonics Asia alapítója.

Az üzleti tervünkből ne hagyjuk ki a pénzügyi előrejelzéseket sem. A sikerhez ugyanis elengedhetetlen az, hogy átgondoljuk a számításainkat, ez az, ami realizálja az ötletet. Sokak számára továbbá egy megfelelő üzleti partner is megkönnyítheti a vállalkozás elindításást. Partnerekkel ugyanis több tudás, készség és erőforrás is megjelenhet, ami növelheti a siker esélyeit. Azt azonban, hogy milyen formában lesznek partnereink, mindig jó, ha előre tisztázzuk. A szakértők szerint ugyanis gyakori vita az, hogy az üzleti partnerek nem beszélik meg az első lépések alatt azt, hogy milyen módon társulnak, és azt gondolják, hogy sosem lesznek nézeteltéréseik. Ezért nagyon fontos a konszenzus, és az, hogy mindent dokumentáljunk, legális legyen, hiszen ez védheti később a vállalatot is, ráadásul segíthet tisztázni bizonyos férleértéseket is azzal kapcsolatban, hogy kinek mi a tulajdona.

Lawrence Chai, a 3E Accounting alapítója ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a sok érdekelt féllel rendelkező vállalatoknál, amelyek még mindig sikeresek, általában egy, vagy két partner szigorúan ellenőrzi a feladatokat. Azonban ha az irányítás egyenlően oszlik meg több partner között, gyakran konfliktusok keletkeznek, és senki sem irányítja a vállalatot.

Ez még inkább rávilágít a partnerségi megállapodás fontosságára. Ellentétben azzal, amit sokan gondolnak, egy ügyvéd felkeresése nem kell, hogy drága legyen, különösen, ha a partnerek már tisztában vannak azzal, hogy mit akarnak

- tette hozzá. Korábban mi is írtunk arról, hogy amennyiben kezdő vállalkozóként cégalapításba kezdenénk, jól tesszük, ha felkeresünk egy jó könyvelőt, és egy ügyvédet, hiszen ha minden legális részt időben orvosolunk, úgy később elkerülhetnek minket a kellemetlen meglepetések.