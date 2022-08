Így győzheted le a tomboló inflációt: rengeteg magyar keresi szét magát ezzel a módszerrel

Ahogy egyre csak növekednek az árak, az infláció, úgy merülhet fel bennünk a gondolat, hogy biztos jó ötlet-e most vállalkozni, és egyáltalán hogyan védhetjük meg az induló vállalkozásunkat a gazdasági válságtól. Egy vállalat sikeressége, akármekkora is üzletünk több dolgon múlhat, viszont a sikeres marketing az, ami még válság esetén is erőssé teheti azt.

A mostani gazdasági folyamatok mellett vállalkozóként fontos, hogy olyan üzleti és marketing stratégiát folytassunk, ami a mostani nehéz helyzetben is a vállalat hosszútávú növekedését biztosítja. Mindegy, hogy mekkora a vállalatunk, fontos, hogy legyen tervünk és stratégiánk arra az esetre, ha beüt a baj, és recesszió sújtaná az országot.

Egy induló vállalkozást több módon is elindíthatunk, és fejleszthetünk, kezdve a kezdő finanszírozási lökéstől egészen az új vásárlók szerzéséig. Egy közösségi finanszírozási kampány jó módja annak, hogy felmérjük a piacot, és az ötletünk jelentőségét, ráadásul így a kezdő tőkét is gyorsabban összeszedhetjük. A Brancs közösségi finanszírozási oldalon már be is futottak az első projektek, így valóban látható, hogy nem lehetetlen küldetés vállalkozást indítani - ha megvan a szükséges szuper ötletünk. Mint korábban írtuk, a sikeres kampány egyik kulcsa a folyamatos jelenlét, és az, hogy a piac változásaira gyorsan reagáljunk, csak úgy, mint a vásárlóink igényeire. Egy vállalat sikeressége, mérettől függetlenül azonban több dolgon múlhat. Az Entrepreneur magazin 6 tippet szedett össze, amelyek még a legnehezebb időszakban is segíthetnek abban, hogy a vállalkozásunk a fejlődés, növekedés útján maradjon. Javíthatunk a vásárlói élményen, vizsgálhatjuk a piacot, elemezhetjük a versenytársainkat - csak azért, mert a gazdasági folyamatok nem kedvezőek, még nincs minden veszve.

Figyeljünk a vásárlóinkra, ügyfeleinkre

A piac értékeli a hitelességet, és a szuper ügyfélszolgálatot, kiszolgálást. Sőt, egy kutatás alapján a megkérdezettek mintegy 65 százaléka hajlandó többet fizetni csak azért, hogy az vásárlói élélmény jobb legyen. A vállalkozók pedig tudják, hogy az elégedett vásárlók jó értékeléseket adnak, ráadásul a hírünk is gyorsabban terjed. Sokkal több vásárlót hozhat az, ha a cégünk híre szájról-szájra terjed, és alapból az ügyfelek kedvenceként említenek bennünket, ez ugyanis a vásárlási döntések mintegy 74 százalékában döntő tényező. Ha az ügyfeleinkre, és azok vásárlói élményére figyelünk, ezzel azt üzenjük, hogy jelen akarunk lenni a piacon. Több módon is javítható a vásárlói élmény, legyen szó arról, hogy kiváló minőségű terméket, szolgáltatást nyújtunk, azonnal teljesítsük a megrendeléseket, magas színvonalú ügyfélszolgálatot kínálunk, ami gyors és hatékony, vállalkozásként pedig folyamatosan keressük a fejlődés lehetőségét.

Figyeljünk a levelezésünkre

A vállalat konverziós rátája könnyen javítható, többek között azzal, hogy automatikus e-maileket küldünk ügyfeleinknek. Ezzel ugyanis népszerűsíthetjük a tartalmunkat, és biztosíthatjuk ügyfeleinket arról, hogy mindenkit elérünk, és mindenkinek válaszolni fognak.

Elemezzük a versenytársakat

A versenytársak elemzése az egyik legokosabb stratégia, amit akármikor alkalmazhatunk. A versenytársak tartalmának és a hátsó keresőoptimalizálásuk (SEO) elemzésével kihasználhatjuk azt, amit ők elmulasztottak.Ráadásul ha elemezzük a versenytársainkat, láthatjuk, hogy miben mások, kik vásárolnak náluk, és mi az, amit esetleg mi is alkalmazhatnánl.

Használjuk a közösségi médiát

Különösen kezdő vállalkozásoknál a közösségi média szerepe hatalmas. Ezzel nem csak nagyobb közönség elé léphetünk, de jó közösségi média stratégiával még az érdeklődő fogyasztókat is a webshopba terelhetjük. Ráadásul segíthet kialakítani az arculatunkat, stílusunkat, amivel személyesebbé tehetjük a termékünket, szolgáltatásunkat. Ha pedig interakcióba lépünk a vásárlóinkkal, ez hozzájárulhat a legjobb értékelésekhez is, és több eladáshoz is.

Nem utolsó sorban exkluzív tartalmak révén erős közösséget is építhetünk. Nem elég egyszerűen csak posztolni, hanem biztosítanunk kell, hogy az ügyfeleink számára elérhetőek vagyunk. Ez erős kapcsolatot fog ösztönözni az ügyfelek és a márka között, ami növeli a konverziós arányokat, amivel arra ösztönözzük az ügyfeleket, hogy osszák meg a tartalmakat barátaikkal és családtagjaikkal is, ezzel még több embert elérve és bevonva.

Ne becsüljük alá a tartalommarketinget

A tartalommarketing egy olyan stratégia, amely lehetővé teszi, hogy a potenciális ügyfeleket informatív és értékes tartalmakkal vonzzuk be. A tartalommarketinggel az érdeklődő fogyasztók nagyobb közönségét érhetjük el, növelhetjük az értékesítést és a forgalmat is. Egy blog segítségével például naprakész információkat oszthatunk meg, ami az érdeklődő fogyasztók vonzására tudunk bevetni. Nem csak információkat, történeteket oszthatunk meg a vásárlókkal, de ez egyben segíthet abban is, hogy hivatkozhassunk a saját webhelyeinkre, ezzel befolyásolva a keresőprogramok rangsorolását. A tartalom, amit megosztunk, ösztönözheti a vásárlókat az interakcióra, ami további pozitívummal járhat, főleg kezdő vállalkozóként.

Kövessük, hogy hogyan fejlődünk

Az is fontos, hogy miközben ezeket a stratégiákat alkalmazzuk, figyeljük azt is, hogy egyáltalán működik-e a stratégiánk. Akár egy háttérelemző eszköz használatával figyelhetjük, hogy növekszik -e a forglaom. Ha ügyesen kombinálunk, és felhasználjuk ezeket az eszközöket, biztos, hogy a vállalkozásunk ellenállóbb lesz, bármilyen gazdasági helyzet alakul ki.