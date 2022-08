Hamarosan már csak így működhet cég Magyarországon? Mutatjuk, mit hozhat a jövő

A startup szektorban kulcsszerepet kap a fenntarthatóság, amire a csapatoknak nagy része már figyelmet fordít a működése és a termékeinek fejlesztése során. Ez azonban jelenleg inkább a természeti erőforrások fenntartható kezelését jelenti, míg a társadalmi kérdések háttérben maradnak. Az inkubátor ezért a most induló jelentkezési időszakában a környezetvédelmi megoldásokat hozó csapatok mellett a nemi esélyegyenlőséget és a női egyenjogúságot segítő startupokra is kiemelt figyelmet fordít.

Míg ez a szemlélet pár éve kuriózumnak számított, ma már a működő csapatok esetében 10-ből 9 számára fontosak a fenntarthatósági szempontok. Ennek legfőbb oka, hogy a startupperek számára már meghatározó, hogy figyeljenek a környezeti értékek megóvására és arra, hogy aktívan tegyenek a társadalmi problémák ellen. Csak ezt követően nézik az üzleti érdekeket, azaz, hogy a fogyasztók, a befektetők és a partnerek pozitívan értékelik-e a fenntarthatósági törekvéseket – számolt be a K&H a bank által támogatott startupok feljlődéséről.

„A jelenlegi gazdasági modell nem fenntartható módon használja az erőforrásokat, ezért olyan innovatív technológiákra van szükség, amelyek hatékonyabb, környezetbarát termelést és fogyasztást tesznek lehetővé. Itt azonban nem állhatunk meg, hiszen a fenntarthatóság témakörébe a természeti értékek megóvása mellett a társadalmi egyenjogúság megteremtése is beletartozik. Ennek súlyát jól mutatja, hogy az ENSZ által kijelölt 17 fenntarthatósági célból 8 a társadalmi problémák kezelésére vonatkozik. Az öt éve működő és eddig 20 iparágban 90 csapat fejlődését segítő inkubátorunkban ezért a sustaintech startupok teljes spektrumára kiemelt figyelmet fordítunk. A megújuló energia használatát, az erőforrások hatékony felhasználását és a szennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére alternatívát kínáló csapatok mellett azokat is keressük, akik társadalmi problémákra adnak új megoldást” – jelentette be Németh Balázs, a bank innovációs vezetője.

Az üzleti és a politikai döntéshozók körében mindmáig kevesebb a női szereplő, mint ahogy az a nemek közti arányok alapján indokolt lenne. A női esélyegyenlőség támogatása érdekében az inkubátorban kiemelt fókuszt kapnak azok a csapatok, ahol legalább az egyik alapító nő vagy akik innovációjukkal a nemi egyenjogúságot erősítik. Ilyen lehet például a hagyományosan férfiasnak ítélt szakmákban a női elhelyezkedés támogatása, vagy a képzések, fejlesztések során a nemi egyenlőséget megvalósító megoldások. Hiszen ezzel is hozzájárulunk a fenntartható jövő építéséhez

– mondta Németh Balázs.