Erről maradnak le a magyarok: milliókat bukhatnak, de még nem késő belevágni

Az elmúlt években egyre nagyobb lehetősége van nonprofit szervezeteknek, művészeknek és zenészeknek sőt vállalkozásoknak arra, hogy projektjeikre pénzt szerezzenek anélkül, hogy kölcsönt vennének fel. Ez a közösségi finanszírozás, ami bár nekünk magyaroknak még picit idegennek hangzik, de már a magyar piacon is elérhető.

Külföldön már nagy hagyománya van a közösségi finanszírozásnak, amit különböző netes felületeken akár a magyarok is elérhettek. A KickStarter és az Indiegogo sikere szinte töretlen, rengeteg szuper vállalkozás és ötlet valósult meg így. Ebbe csatlakozott most Magyarország is, a Brancs közösségi finanszírozási oldallal, ahol a technológiai innovációk mellett a magyarokra jellemző kreatív ötletek is színteret kapnak.

Az Entrepreneur cikke alapján a világon mintegy 600 közösségi finanszírozói platform működik, és a vállalkozók évente akár több milliárd dollárt gyűjtenek össze ilyen formában. De hogyan is működik ez a gyakorlatban? Korábban Toplenszki Réka, a Brancs közösség társalapítója beszélt nekünk arról, hogy mi is pontosan a közösségi finanszírozás. A közösségi finanszírozás olyan alternatív finanszírozási forma, melyben a vállalkozók/ötletgazdák az ötletük megvalósításához szükséges tőkéjüket az internet adta lehetőségeket kihasználva valamilyen online platformon keresztül gyűjtik össze, jellemzően magánemberektől. A közösségi finanszírozással viszonylag kevesen találkoztak még, főleg Magyarországon. Amerikában már nagyon jól működik ez a modell, de ott is csak az emberek 36 százaléka ismeri teljeskörűen, hogy ez mit jelent. Európában is mára már száznál is több ilyen platform van, ez bizonyítja, hogy idővel egyre ismertebbé válik ez a fajta finanszírozási mód.

A közösségi finanszírozásnak négy típusát szoktuk megkülönböztetni, attól függően, hogy a támogató, mit vár a pénzéért cserébe. Van a befektetési alapú, amikor azok, akik beszállnak egy ilyen projektbe, tulajdonrészt vásárolnak, és a nap végén hozamelvárásuk van. Megkülönböztetjük a kölcsönalapú modellt, ami kicsit olyan, mint egy banki kölcsön: kölcsönadom a pénzemet, és ezért cserébe a futamidő lejártával kamatostul szeretném azt viszont látni, illetve van a jutalomalapú modell, amikor azok, akik beszállnak egy ilyen kampányba, a nap végén terméket vagy szolgáltatást kapnak. A negyedik forma pedig a támogatásalapú modell, ami az emberek támogatási hajlandóságára épít. Ezekben bizonyos jó ügyeket lehet támogatni, társadalmilag hasznosnak gondolt projektekbe lehet beszállni, jótékonykodni lehet. Ilyenkor az adományért cserébe nem jár termék vagy szolgáltatás, de a jó érzés az garantált.

A Brancs nem ezt a két modellt követi, hanem a jutalomalapú és a támogatásalapú konstrukciót. A jutalomalapú modell, amikor azok, akik beszállnak egy ilyen kampányba, a nap végén terméket vagy szolgáltatást kapnak

- tette hozzá a Brancs közösség társalapítója. A közösségi finanszírozás lehetőséget nyújt olyan korai szakaszban lévő kisebb vállalatok számára, akik készen állnak arra, hogy a következő szintre lépjenek, és esetleg nagyobb közönséghez is eljuttassák termékeiket, szolgáltatásaikat. Az üzleti tervet közvetlenül a leendő vásárlók elé tárják, így nem szükséges banki hitelhez nyúlniuk azért, hogy terjeszkedjenek vagy éppen elinduljanak. Ráadásul, egy sikeres kampányt követően nem csak pénzhez jut a vállalkozás, hanem vásárlói körhöz, akik azt érezhetik ezáltal, hogy részesei a sikernek.

Azonban itt is vannak buktatók, hiszen ha nem jó az ötletünk, nem tudunk teljesen jelen lenni a kampányban, úgy bizony az kudarcba is fulladhat. Mivel maga a kampány csak akkor válik sikeressé, ha bizonyos határidőn belül elérte a kitűzött anyagi célt, ha ez nem valósul meg, a pénzt mindenki visszakapja, a projekt pedig nem tud megvalósulni. Nem lehet félvállról venni a terv elkészítését sem, hiszen ha alábecsüljük, hogy mekkora összegre van szükségünk, és nem tudjuk megvalósítani a vállalt kötelezettségeket, úgy szintén bajba kerülhetünk.

Tuti tippek a közösségi finanszírozáshoz

Amikor belevágunk a közösségi finanszírozásba, fontos, hogy kik az első vásárlóink, milyen az üzleti tervünk, mennyire van jelen a személyiségünk a termékben, és mennyire vagyunk transzparensek. Korábban Kövesdi Gábort, a Brancs közösségi finanszírozási oldal ötletgazdáját kérdeztük arról, hogy mi a titka a sikeres kampánynak, hiszen náluk is már befutott 3 kampány. Kiemelte, hogy a kezdő lökés nagyon fontos, hiszen akik nem tudták megszerezni a kezdő lökést, akár egy hónap után is 0 százalékon állt a projektjük támogatottsága, mivel ők nem tudták kellően hatékonyan megszólítani és meggyőzni ismerőseiket, családjukat - a siker szempontjából leginkább kritikus első vásárlókat- arról, hogy a szolgáltatásuk, a termékük érdekes.

Az alapigazságok itt is működnek, a jó képek, jó videók mindig több látogatót vonzanak, a család és barátok által támogatott projektek pedig a bizalmat is megelőlegezik. Ami külföldön működik, az nálunk is működik, fontos tehát a projekt személyessége, valamint az első vásárlók is

- összegezte Kövesdi Gábor azt, hogy mitől válik sikeressé egy projekt a Brancson. Azonban voltak olyan vállalkozók is, akiknek nem sikerült jól a szereplésük, itt is vonható párhuzam, hiszen általában hasonló hibákat vétenek el a sikertelen projektek is.

A projekteknél fontos a transzparencia, a képek, a videók. A közösségi finanszírozású projekteknél a bizalmat kell elsősorban megteremteni, ezek a tartalmak ezt erősítik. Ha a terméknek, szolgáltatásnak nyitunk egy közösségi média oldalt, amivel posztolunk, akár egyszerűbb tartalmakat, könnyű követőket szerezni.Több projektgazda a szimpla posztok mellett ráadásul saját hirdetésekkel, landing oldalakkal és sajtómegjelenésekkel is építette a bizalmat terméke, szolgáltatása iránt, és aktív jelenléttel és érdekes tartalmakkal motiválta közönségét.

Ha valaki ezt a lépést elmulasztotta, annak a projektje könnyen beragadhatott még a startnál

- vázolta az általános hibákat Kövesdi Gábor. Ezen kívül győződjünk meg arról, hogy a pénzért cserébe tényleg adunk valami pluszt, ami menő, és érdekes. Emellett fontos, hogy ne csak jelen legyünk a közösségi média felületeken, videós és kép tartalmakkal, amelyek közelebb hozzák a termékünket a fogyasztónkhoz, de az üzleti tervünkre is pontosan ennyi időt és energiát fektessünk be. Az online jelenlét különösen fontos az ilyen kampányokkor, ezért jobb ha felkészülünk arra, hogy ameddig a kampány tart, addig maradjunk aktívak a közösségi média oldalakon.