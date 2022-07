Ezzel robbantana bankot rengeteg magyar: sokan nem is ismerik, pedig milliók múlhatnak rajta

A startolásnál a magyarok mindössze 10-15 százaléka ismerte a közösségi finanszírozás lényegét, és sokan még mindig összekeverik ezt a fajta támogatást a jótékonykodással. Míg külföldön a technológiai innovációk tarolnak a közösségi finanszírozási platformokon, nálunk itt is megjelenik a magyarok kreativitása.A magyar Kickstarter, azaz a Brancs közösségi finanszírozási oldal ötletgazdáját, Kövesdi Gábort kérdeztük az első hónap tapasztalatairól.

Egy hónapja startolt el Magyarország első közösségi finanszírozási platformja, a Brancs. Három sikeres projekt után az ötletgazdát, Kövesdi Gábort kérdeztük az elmúlt hónap tapasztalatairól. A közösségi finanszírozás még csak most indult be Magyarországon, a felméréseik alapján indulás előtt a magyarok mintegy 10-15 százaléka tudta, mit foglal magába ez a finanszírozási forma. Sokan pedig összekeverik a támogatást a vásárlással – hiszen sokan azt gondolják, hogy a projekteket támogatni kell, holott a vásárláson van a hangsúly.

Felemásak az első hónap tapasztalatai. Nagy volt az első hetekben az érdeklődés, a vártnak megfelelően sok látogató volt, a várakozást is felülmúlta az érdeklődés a sajtó, és szakmai oldalról egyaránt. A projektekre való vásárlói átfordulás viszont eggyel körülményesebb, sok időt töltenek az emberek azzal, hogy azon gondolkodnak, megvegyék-e a terméket, eldöntsék, hogy vásároljanak-e. Ennek ellenére voltak olyan projektek, amelyek fokozatosan vonzották be a vásárlókat, és sikerült így eljutniuk oda, hogy sikeres projektet tudhattak maguk mögött

- fejtette ki lapunknak Kövesdi Gábor. Mint mondta, a Brancs indulása előtt több nemzetközi kutatást is elolvastak arról, hogy hogyan működik a közösségi finanszírozás, és mitől lesz sikeres egy-egy projekt. Meglepő dolgokat olvastak, amelyek nem csak megerősödtek a Brancs projekteknél, de még sarkosabb arányokat hoztak, mint azt várták.

Fontos, hogy milyen a projekt, mennyire érdekes, de nem feltétlen ez a legfontosabb. Egy kutatásunk is megerősítette, hogy fontosabb maga az ember, és a csapat, akik egy-egy projekt mögött állnak. A csapat hitelessége, az, hogy mennyit mutatnak meg magukból, mennyire hihető az, hogy képesek megcsinálni a projektet sokkal fontosabb. Mindegyik sikeres projektünk mögött vannak saját videók, közösségi média oldalak, blogok, ahol bemutatják magukat a csapatok, a tervüket, a motivációjukat. Akik ezzel sokat foglalkoztak, ők sikeresebbek is lettek, és képesek voltak vásárlókat szerezni. Fontos, és megerősítést nyert az is, hogy akik az első néhány vásárlót a baráti körből, családból össze tudták hozni, ők képesek voltak arra, hogy bizalmat teremtsenek. Az első 10-20 százalék után több vásárlóra tettek szert, mint azok, akiknél ez hiányzott

- elemezte az eddigi eredményeket a Brancs egyik alapítója. Hozzátette, hogy azok, akik nem tudták megszerezni a kezdő lökést, akár egy hónap után is 0 százalékon állt a projektjük támogatottsága, mivel ők nem tudták kellően hatékonyan megszólítani és meggyőzni ismerőseiket, családjukat - a siker szempontjából leginkább kritikus első vásárlókat- arról, hogy a szolgáltatásuk, a termékük érdekes.

Az alapigazságok itt is működnek, a jó képek, jó videók mindig több látogatót vonzanak, a család és barátok által támogatott projektek pedig a bizalmat is megelőlegezik. Ami külföldön működik, az nálunk is működik, fontos tehát a projekt személyessége, valamint az első vásárlók is

- összegezte Kövesdi Gábor azt, hogy mitől válik sikeressé egy projekt a Brancson. Azonban voltak olyan vállalkozók is, akiknek nem sikerült jól a szereplésük, itt is vonható párhuzam, hiszen általában hasonló hibákat vétenek el a sikertelen projektek is.

A projekteknél fontos a transzparencia, a képek, a videók. A közösségi finanszírozású projekteknél a bizalmat kell elsősorban megteremteni, ezek a tartalmak ezt erősítik. Ha a terméknek, szolgáltatásnak nyitunk egy közösségi média oldalt, amivel posztolunk, akár egyszerűbb tartalmakat, könnyű követőket szerezni. Több projektgazda a szimpla posztok mellett ráadásul saját hirdetésekkel, landing oldalakkal és sajtómegjelenésekkel is építette a bizalmat terméke, szolgáltatása iránt, és aktív jelenléttel és érdekes tartalmakkal motiválta közönségét.

Ha valaki ezt a lépést elmulasztotta, annak a projektje könnyen beragadhatott még a startnál

- vázolta az általános hibákat Kövesdi Gábor. A közösségi finanszírozás külföldön már régóta jól működő és megértett koncepció, csapatával ezt próbálják meghonosítani Magyarországon is. A Kickstarter, és az Indiegogo projektjei és a Brancs projektek között van némi hasonlóság, azonban alapvetően más dolgok érdekelnek minket magyarokat. Kövesdi Gábor elmondta, hogy az a része hasonló a külföldi oldalak és a Brancs között, hogy a technológiai innováció alapvetően érdekesebb, így ezeket többen keresik, amit a vásárlások és a kutatások is igazolnak.

A technológiai innovációk hosszú távon is jelen lesznek a projektek között, hiszen ez iránt mindig nagy az érdeklődés. Jó hír azonban, hogy Magyarországon a magyar vállalkozók kreativitása is sikeres. Az első 3 befutott projektünk közül 2 nem a megszokott termék, egyik sem technológiai innováció

- fejtette ki Kövesdi Gábor. Az első két termék ugyanis a Cseles felnőtt szörp, és Tóth Dávid pénzügyi tanácsadó könyve, a Szabadságra mentem- egy év múlva találkozunk. Harmadikként valóban technológiai innováció futott be, a Refilamer, amely 3D nyomtatókhoz készít Pet palackokból filamentet.

Az ötletgazdák bíznak abban, hogy ez a tendencia továbbra is fennmarad, a gasztrokultúra, a kézművesség nagyon erős Magyarországon, remélik, hogy a jövőben ezek a projektek továbbra is működni fognak. Indulásnál két könyv is szerepelt a kínálatban, abból az egyik már be is futott, a másik is jól halad. A Tiny House projekt is nagyon keresett, bár mivel ez egy nagyobb projekt, ennek a beérése lassabb lesz, viszont sokan keresik ezt is. A Brancs közösség elsősorban a hazai piacon betöltött szerepét erősítené meg, azonban középtávú terveik között szerepel az is, hogy nemzetközi piacra léphessenek.

Szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy lokális tudással, a helyi erőforrásokat kihasználva sokkal többrétegű közösségi portált tudunk csinálni. Mi a magyar jellegzetességekkel szeretnénk foglalkozni, és ha ez működik, úgy szeretnénk terjeszkedni Kelet-Közép Európába, majd messzebb, hogy ne csak a technikai innovációk kapjanak lehetőséget Kickstarteren és Indiegogon, hanem az adott régió országainak jellegzetes, jó minőségű termékei és szolgáltatásai is

- mondta Kövesdi Gábor, aki arról is beszélt, hogy a közösségi finanszírozás még gyerekcipőben jár nálunk, így fontos először stabillá tenni a működésüket Magyarországon. Induláskor mindössze a lakosság 10-15 százaléka tudott a közösségi finanszírozási formáról, aminek a jelenlegi makrokörnyezet nem kedvez. Ráadásul sokan összekeverik ezt a támogatást a jótékonykodással, holott ez elsősorban vásárlást jelent.

Bár a közösségi finanszírozásnak van támogatás jellege, azonban mi jutalom alapúak vagyunk. Gyakorlatilag ez a tudatos vásárlás része, bizalmat fektet a vásárló egy termékbe, azonban a hagyományos webshopos, vagy bolti vásárláshoz mérten később kapják meg magát a terméket. Itt a termék mellé előnyöket is kap a vásárló, kedvezményesen, elsőként juthat a termékhez, ajándékot kap, kiemelt figyelmet. Mi viszont azt tapasztaljuk, hogy az emberek erre még mindig támogatásként gondolnak a közösségi finanszírozásra, nem vásárlásként. A Brancson az érdeklődők vásárlással támogathatják a hazai vállalkozókat, termelőket, szolgáltatókat - de ez nem jótékonysági támogatás, hanem tőke a gyártáshoz, fejlesztéshez, fejlődéshez.

- fejtette ki Kövesdi Gábor, aki kiemelte, hogy közösségi finanszírozással hozzájutni egy termékhez, szolgáltatáshoz, ez a tudatos vásárlás része, amivel a hazai vállalkozásokat támogatjuk.

A visszajelzések alapján azt látjuk, hogy ezek a fogalmak még mindig keverednek, nem teljesen tisztázódtak. Ha jutalomalapú terméket, szolgáltatást vásárolunk hazai ötletgazdáktól, vállalkozóktól, ezzel támogatjuk a hazai a vállalkozást, de attól ez még mindig vásárlást jelent

- emelte ki a Brancs közösségi finanszírozási oldal ötletgazdája.