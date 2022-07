Rengeteg pénzt veszíthetnek a magyar cégek: komoly bukó lehet a vége, ha ezt kihagyják

Egyre több családi cégnél történik meg a generációváltás, és ez felgyorsíthatja a digitalizációt – derült ki a K&H családi vállalatok indexből. Mivel az infláció és az orosz-ukrán konfliktus az ő gazdálkodásuk elé is jelentős akadályokat görget, most mindennél időszerűbb lehet, hogy innovatív fejlesztésekkel növeljék hatékonyságukat.

A generációváltás egyre több hazai családi cégnél már lezajlott vagy folyamatban van. 14-ről 26 százalékra nőtt azoknak a cégeknek az aránya, ahol ez már megtörtént, miközben 72 százalékról 61 százalékra csökkent azoknak az aránya, ahol ez a kérdés egyelőre még nem aktuális – derül ki a K&H családi vállalatok kutatás idei eredményeiből.

Dinamikus léptékben halad a hazai családi vállalatok generációváltása. Ezt mutatja a K&H családi vállalatok generációváltás index, ami egyszerre vizsgálja azt, hogy hol tart a cég ebben a folyamatban, illetve hogy mennyire fontos ez a cég szempontjából. A mutató 0 és 100 pont közti értéket vehet fel, és a tavalyi 43-ról idén 56 pontra emelkedett. Ez összecseng azzal, hogy mivel a családi vállalatok oroszlánrészét a ’90-es években indították, ezért ma már nemcsak, hogy időszerű kérdés a fiatalok bekapcsolása a döntéshozói folyamatokba, de van, ahol akár már a második kör is aktuális lehet

– mondta Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok központ vezetője. A felmérésből az is látható, hogy a fiatalok a digitalizáció szempontjából is fontos szerepet játszanak a családi cégeknél. 38 százalékuk jelezte ugyanis azt, hogy elősegíti a digitalizációs fejlesztéseket, ha a fiatalabb generációk előtérbe kerülnek a cégvezetésben. „A családi vállalatokat sem kíméli a magas infláció és az orosz-ukrán konfliktus jelentette bizonytalanság. Ilyenkor egy módon lehet előrelépni: a hatékonyság javításával. Ebben jelentős segítséget nyújthatnak az innovatív fejlesztések, amikre a fiatal vezetők valószínűleg nyitottabbak. Így a generációcserével a digitalizáció is magasabb szintre kerülhet a családi cégeken belül” – magyarázta Ékes Ákos.