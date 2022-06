Ez lehet a jövő igazi sikerszakmája: rommá keresheti magát a gyerek, ha kitanulja?

Egyre többen foglalkoznak hazánkban is 3D nyomtatással, a nyomtatók terjedésének hála pedig már olyan modellek is vásárolhatóak, amelyet akár egy kisiskolás is tud használni. Csak úgy, mint a többi technikai vívmányt, úgy a 3D nyomtatót is ajánlják szakértők a gyerekeknek is, hiszen rengeteget tanulhatnak, miközben alkotnak.

A tudomány és a technológia a mai társadalom fontos része, és segíti a kreativitás ösztönzését is. A gazdaság is folyamatosan a technológia alapú iparágak felé halad, így nem csoda, egyre több embert keresnek természettudományi területekről. Ezért van, aki már egészen fiatal korban elkezdi a gyereket ilyen jellegű programokra járatni, hiszen nagy a valószínűsége hogy a gyermekünk is ebben az iparágban fog elhelyezkedni.

Egyre több módszert ismerünk, ami felkeltheti a gyerek érdeklődését a technológia iránt, és a kreativitást is ápolja. Az MSP portál szerint a 3D nyomtatás pont egy ilyen eszköz, amely nem csak arra ösztönzi a gyereket hogy jobban megismerje a technológiát, de a kreativitását is kiélheti miközben alkot. A 3D nyomtatás ugyanis nem csak segíti az aktív tanulást, hogy gyakorlatiasabb megközelítésbe kerüljenek a diákok közelebb a témához, de ezzel az eszközzel szinte bármit megvalósíthatnak, amit elképzelnek.

Hazánkban is egyre népszerűbbé válik a 3D nyomtatás, már a boltokban is hozzájuthatunk 3D nyomtatóhoz, amelyek újonta akár 30 000 forintos kezdőáron is beszerelhetőek. A ReFilamer vezetője Kiri Hunor korábban elmondta, hogy jelenleg hazánkban mintegy 10 ezren foglalkoznak hobbi jellegű 3D nyomtatással.

Míg régen ezek a gépek akár 500 000 forintba is kerültek, jelenleg a konzumerizálódásnak köszönhetően már új gépet is vásárolhatunk 30 000 forintért. Elmondható tehát, hogy jelenleg a 3D nyomtatók a sima nyomtatók árával vetekszenek, ráadásul rengeteg webshop foglalkozik 3D nyomtatással is. Nagy segítség a hobbistáknak az, hogy vannak olyan nyomtatók, amelyek egyre könnyebben kezelhetőek is, szinte csak be kell dugni, és már nyomtathatunk is velük, így akár egy általános iskolás is megtanulhatja a 3D nyomtató kezelését és alkothat vele

- emelte ki Kiri Hunor, aki a Brancs közösségi finanszírozási oldalon is jelen van termékével, amely PET palackból készít filamentet 3D nyomtatáshoz.

Ezért jó, ha a gyereknek ez a hobbija

A 3D nyomtatás nem csak a felnőtteknek lehet érdekes, hiszen elősegíti az aktív tanulást, ami által tökéletes hobbi lehet a gyerekeknek is. A 3D nyomtatással szinte bármilyen tárgy tanulását megkönnyíthetjük, hiszen ahelyett, hogy egyszerűen csak olvasnák, vagy hallgatnák a gyerekek a tananyagot, sokkal gyakorlatiasabban is hozzáláthatnak a tanuláshoz. Például biológia órán 3D nyomtatóval nyomtathatunk emberi szerv modelleket, ami valósághű képet ad a szervek együttműködéséről, de földrajznál, mateknál sőt történelemnél is használható a 3D nyomtató, hogy ezzel bemutassunk egy-egy kiemelt részt a tananyagból.

Nem csak a technikai készségeket fejleszti, és az aktív tanulásban segít a 3D nyomtató használatának elsajátítása, hanem ösztönzi a művészeti érzéket és a kézügyességet is. A magazin kifejtette, hogy a 3D nyomtató jól leköti a gyerek érdeklődését, ezáltal gyorsabban fedezik fel az ebben rejlő lehetőségeket is, sőt, valószínű hogy akár kreatív ötleteik megvalósításához is felhasználják majd ezt. Ha pedig játékokat nyomtatnak úgy előbb utóbb a saját kezük által tervezett játékokat is megpróbálják majd kinyomtatni. Ez pedig nem csak azt segíti elő, hogy kreatívabbak legyenek, de azt is, hogy megtanulják a tervezőszoftverek kezelését is.

Még egy nagy előnye a 3D nyomtatásnak, hogy ösztönzi a kis feltalálókat. AMerikában már több példa is volt arra, amikor egy gyermek 3D nyomtatóval fedezett fel egy technológiai újdonságot, hiszen ez is olyan helyzetbe hozhatja a gyereket, ahol a saját képzeletére támaszkodva akár teljesen új dolgot is alkothat, esetleg problémákat oldhat meg.

Csak úgy, mint a programozásnál, elmondható, hogy a 3D nyomtatásnál is az a legjobb, ha a gyerek minél korábban elkezdi, amikor még szabadon és motiváltan vág bele a saját ötletei megvalósításába. Ráadásul ezzel nem csak felkelthetik a gyerek érdeklődését a technológia és robotika iránt, de segítheti őket a kreativitás fejlesztésében és a tanulásban is. Ahogy pedig idősödnek, ezek a kompetenciák megmaradnak, és akár a mindennapi életben, vagy globális problémák megoldására is használhatják őket.