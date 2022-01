Sokak kedvenc boltja mehet a levesbe 2022-ben Magyarországon: ekkora a baj

Minimum 15 százalékkal emelkedtek az üzlethelyiségek bérleti díjai, ezért sok bevásárlóközponti kereskedő egyensúlyoz most a szakadék szélén – írja az Infostart.

Az Inforádióban Csordás Norbert, a Bevásárlóközpontok Bérlőinek Érdekvédelmi Egyesületének szóvivője szerint minimum 15 százalékkal emelkedtek az üzlethelyiségek bérleti díjai a bevásárlóközpontokban. A szóvivő úgy fogalmazott, a bevásárlóközpontok esetében nincs tudomásuk arról, hogy jelentős mértékben emelnék a bérleti díjakat, de miután Budapesten és vidéken egyaránt euróban vannak meghatározva az árak, a forint árfolyamának romlása kellőképp érezteti a hatását.

A szakember arról is beszélt, hogy egy társasház aljában lévő üzletnél az emelés lehet több is, mint 15 százalék. A bevásárlóközpontokban lévő kisvállalkozások azonban ennél nagyobb problémákkal szembesülnek. Ezek ugyanis nem nem részesülhetnek a kormány által a 10 fő alatti kis- és középvállalkozásoknak segítségként hozott rendeletből, miszerint az érintett vállalkozások a jogszabályban meghatározott – a lakossági felhasználók esetében is alkalmazandó – árszabás szerint (hozzávetőlegesen 31 Ft/kWh díjért) jogosultak az egyetemes szolgáltatóval határozott idejű villamosenergia-vásárlási szerződést kötni.

A bevásárlóközpontok maguk vételezik az elektromos áramot, amit aztán továbbszámláznak a bérlőknek, így az üzletközpontok nagyságuknál fogva nem jogosultak a kedvezményre

- magyarázta a szóvivő.