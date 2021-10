Fellélegezhetnek a vendéglátósok: visszavonták az irreális jogszabályt

Pár napja derült ki a cukrászok és vendéglátósok számára, hogy egy már szeptember 1-je óta érvényes miniszteri rendelet szerint a hideg-meleg ételek és italok, valamint cukrászati termékek készítését és felszolgálását kizárólag szakképesítéssel rendelkező személy végezheti. Ezt a szakma 90 százaléka betarthatatlannak tartotta.

A minisztérium, bár szakmai szervezetekkel történt konzultációra hivatkozott, az elmúlt időszakban érkezett piaci visszajelzéseket figyelembe véve gyors módosítást ígért, amely kedd késő este meg is jelent a Magyar Közlönyben.

A módosítás alapján a cukrászati készítményeket, süteményeket, fagylaltot, valamint meleg és hideg ételeket, italokat „nem önálló tevékenységként” szakképesítés nélkül is lehet készíteni, valamint a képesítési előítás nem vonatkozik a

a forgalmazás helyén előállított grillezett húsok, frissen sültek, sült és főtt kolbász, hurka, virsli, füstölt vagy sült hal, lángos-, palacsintafélék, meleg és hideg szendvicsfélék, valamint az ezek fogyasztásához közvetlenül kapcsolódó termékek, és gyárilag előre csomagolt élelmiszerek, valamint az italok készítésére és kiszolgálására.

Ezen kívül minden, más területekre is vonatkozó és újonnan elrendelt szakképesítési előírásnak is csak 2023 végéig kell megfelelni. Mindez már szerdától érvényes, így ebből feltételezhető, hogy akik szeptember 1-től 40 napon át (sok esetben tudtukon kívül) megszegték a most megváltoztatott rendeletet, azokon ezt nem fogják számon kérni.